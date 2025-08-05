Санкції проти РФ та всіх, хто їй допомагає, можуть спрацювати, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав посилювати санкції проти Росії, а також вторинні проти тих, хто допомагає РФ вести війну проти України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, вночі окупанти вдарили балістикою та випустили майже пів сотні БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські "шахеди".

"Продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. Тут "рускіє" вдарили понад 25 "шахедами" по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини. Всім допомагають", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Росія затягує війну проти України. Усі санкції, які ізолюють Москву, допомагають миру, - Зеленський

Також під обстрілами перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали.

"Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади.



Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам "сімки" та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки", - підсумував він.

Читайте: Литва викликала представника РФ через масовані удари по Україні