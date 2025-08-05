УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11608 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України
486 16

Санкції проти РФ та всіх, хто їй допомагає, можуть спрацювати, - Зеленський

Зеленський закликав запровадити санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський закликав посилювати санкції проти Росії, а також вторинні проти тих, хто допомагає РФ вести війну проти України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, вночі окупанти вдарили балістикою та випустили майже пів сотні БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські "шахеди".

"Продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. Тут "рускіє" вдарили понад 25 "шахедами" по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини. Всім допомагають", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Росія затягує війну проти України. Усі санкції, які ізолюють Москву, допомагають миру, - Зеленський

Також під обстрілами перебували Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали.

"Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади.

Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую Сполученим Штатам, європейським партнерам, країнам "сімки" та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки", - підсумував він.

Читайте: Литва викликала представника РФ через масовані удари по Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (24963) обстріл (30210) санкції (12509) війна в Україні (5531)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Тоб то, Zе вимагає санкцій проти себе, дЕрьмака, 4-5 менеджерав ( Портнов вже у Кобзона) та Слуг наріда?
показати весь коментар
05.08.2025 10:17 Відповісти
+5
Ми просимо США та інші країни ввести вторинні санкції на країни які фінансують Росію, купуючи у неї нафту та газ, в той же час ми досі не ввели санкції проти країн які фінансують Росію, купуючи в неї нафти та газ. Україна повинна показати приклад ввівши стовідсотковий податок на товари з Китаю, Індії та інші країни
показати весь коментар
05.08.2025 10:01 Відповісти
+3
Воно хоче санкцій проти себе та своєї ригозеленої шобли?
показати весь коментар
05.08.2025 10:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санкції можуть спрацювати заявив великий Гуру і бабця Ванга по сумісництву.
показати весь коментар
05.08.2025 09:59 Відповісти
Ми просимо США та інші країни ввести вторинні санкції на країни які фінансують Росію, купуючи у неї нафту та газ, в той же час ми досі не ввели санкції проти країн які фінансують Росію, купуючи в неї нафти та газ. Україна повинна показати приклад ввівши стовідсотковий податок на товари з Китаю, Індії та інші країни
показати весь коментар
05.08.2025 10:01 Відповісти
Як з язика зняв
показати весь коментар
05.08.2025 10:02 Відповісти
Прорабу асфальтних- доріг краще промовчати.ю Ти натворило тут, наворочило, що весь світ не може дати ради, а основне, що ми втратили дуже багато людей і інфраструктури.
показати весь коментар
05.08.2025 10:05 Відповісти
Воно хоче санкцій проти себе та своєї ригозеленої шобли?
показати весь коментар
05.08.2025 10:09 Відповісти
Ну такі як вводять то "можуть і не спрацювати"
показати весь коментар
05.08.2025 10:17 Відповісти
Тоб то, Zе вимагає санкцій проти себе, дЕрьмака, 4-5 менеджерав ( Портнов вже у Кобзона) та Слуг наріда?
показати весь коментар
05.08.2025 10:17 Відповісти
""зепоцріот" підписав антиукраїнський закон і санкції ЄС ПРОТИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ЗРАЗУ СПРАЦЮВАЛИ.єрмак дав ЦУ від куйла .качати мадярам нафту і санкції на 6,5 млрд зразу спрацювали...
показати весь коментар
05.08.2025 10:27 Відповісти
Він правий, але ці ж самі санкції треба вводити синхронно до всіх хто розкрадає Україну. Коли саме ці санкції введе США та ЄС, війна скінчиться, бо Україна і їх Армія нарешті зможуть купувати для себе те обладнення яке дозволить належно захищати Україну і небо над.нею. європі час не робити вигляд, що вона не пакує себе вкраденими в Україні грошима.
показати весь коментар
05.08.2025 10:32 Відповісти
Так Наполеончик з AliExpress ще й не впевнений.
показати весь коментар
05.08.2025 10:38 Відповісти
Можуть і спрацювати санкції. Але всі вже навчені, Трамп думає одне, говорить інше а робить зовсім друге. Після 8 серпня побачило, Трамп мужик чи звичайний балабол
показати весь коментар
05.08.2025 10:57 Відповісти
Тю, а трупопровід Дружба працює на московитів- це як розуміти, ze на себе із їрмаком накладе санкції?
показати весь коментар
05.08.2025 11:15 Відповісти
вони могли б спрацювати ще 3 роки тому, якби були реально введені. Та й зараз незрозуміло, що то за санкції. Факт залишається фактом - у путіна і росії бабла на війну вистачає, хоча вже більше 10 років триває порушення міжнародного права росією і захоплення чужих територій, війна і масові вбивства населення України
показати весь коментар
05.08.2025 10:58 Відповісти
Поки ти в кріслі санкції для кацапії не працюють.
показати весь коментар
05.08.2025 11:19 Відповісти
Міндічі твої с завгоспами зате точно працюють , а потім ти їх с намародериним на крові на батьківщину свою відправляєш щоб невідповідали перед законом
показати весь коментар
05.08.2025 11:29 Відповісти
 
 