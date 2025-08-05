Пророссийскую главу Гагаузии Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы в Молдове
В Молдове объявили приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании бывшей партии "Шор".
Об этом пишет TV8, информирует Цензор.НЕТ.
Также 6 лет за решеткой проведет бывшая секретарь центрального офиса партии Светлана Попан.
Сейчас ни Гуцул, ни Попан не комментировали приговоры. Их вывели из зала суда.
"Это не суд, а публичная казнь... Я не могу сказать, что здесь есть доказательства, это выдумка", - сказал адвокат Гуцул Сергей Морару.
Защитник также заявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.
Гуцул пришла на заседание суда в сопровождении мужа и ребенка.
Евгения Гуцул была избрана главой региона в мае 2023 года при поддержке беглого олигарха Илана Шора, которого Молдова приговорила к 15 годам за коррупцию. Из-за обвинений в подкупе избирателей президент Молдовы Майя Санду отказалась утверждать Гуцул в составе правительства. В 2024 году Евросоюз включил Гуцул в санкционный список за дестабилизацию ситуации в стране.
Гагаузия - преимущественно русскоязычная автономная область Молдовы. Она традиционно выступает за сближение с Россией и против интеграции Молдовы в ЕС.
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Якщо ти візьмеш немовля негритянської раси, і віддаси його до української сім"ї - воно виросте темношкірим українцем...
І вийде, як в анекдоті:
- Діду! А чого у мами, і у вас із бабою, і у наших рідних, світла шкіра, а я - чорний?
- То, внучку, родильний будинок винуватий... Коли мати тебе народжувала, там була пожежа. Тебе пожежники виносили останнім... От ти і "закоптився"...
А щодо нації, то - "Кацап - не нація... Кацап - це викривлений світогляд і своєрідний образ мислення..."
агов сибіга? чи, хто у нас по обмінах? буданов?
то, в багажник, та не обмін!
Так вороги України, на Банковій????
В нас би год двадцять судили, а потім відправили послом в Науру...