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Новости Евгении Гуцул объявили приговор
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Пророссийскую главу Гагаузии Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы в Молдове

Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам

В Молдове объявили приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании бывшей партии "Шор".

Об этом пишет TV8, информирует Цензор.НЕТ.

Также 6 лет за решеткой проведет бывшая секретарь центрального офиса партии Светлана Попан.

Сейчас ни Гуцул, ни Попан не комментировали приговоры. Их вывели из зала суда.

"Это не суд, а публичная казнь... Я не могу сказать, что здесь есть доказательства, это выдумка", - сказал адвокат Гуцул Сергей Морару.

Защитник также заявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.

Также читайте: Санду: Россия готовит вмешательство в выборы в Молдове через политические проекты и проплаченные протесты

Гуцул пришла на заседание суда в сопровождении мужа и ребенка.

Евгения Гуцул была избрана главой региона в мае 2023 года при поддержке беглого олигарха Илана Шора, которого Молдова приговорила к 15 годам за коррупцию. Из-за обвинений в подкупе избирателей президент Молдовы Майя Санду отказалась утверждать Гуцул в составе правительства. В 2024 году Евросоюз включил Гуцул в санкционный список за дестабилизацию ситуации в стране.

Гагаузия - преимущественно русскоязычная автономная область Молдовы. Она традиционно выступает за сближение с Россией и против интеграции Молдовы в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Молдове разоблачили схему подкупа избирателей через приложение из РФ, - полиция

Автор: 

Молдова (1906) приговор (1258) Гуцул Евгения (2)


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Топ комментарии
+40
Молодці молдовани!
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05.08.2025 12:48 Ответить
+38
І це дуже дуже файно.
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05.08.2025 12:48 Ответить
+34
А у нас опажопа в ВР заседает и хоть бы хер.
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05.08.2025 12:49 Ответить
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І це дуже дуже файно.
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05.08.2025 12:48 Ответить
Молодці молдовани!
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05.08.2025 12:48 Ответить
А у нас опажопа в ВР заседает и хоть бы хер.
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05.08.2025 12:49 Ответить
Там ще і слугі нарвда засирають.
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05.08.2025 13:31 Ответить
Пішов на)(ер кацап кінчений.
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05.08.2025 12:58 Ответить
Работа на вражеское государство (а рф - это вражеское государство) - это государственная измена. И не нужно быть диктатором, чтобы сажать изменников.
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05.08.2025 13:22 Ответить
це ще замало !!! усе кацапське, пост-кацапське, пост-комуністичне, колоборантське лайно має висіти на гіляці, гарно бовтатися там, як тільки відкриє рота про "гарну паРашу", "треба дружити з )(уйлом", "срукцькій недо-язік фторой гасударствений" на усіх теренах держав колись окупованих червоножопою, кацапо-совковою, комуно-нацистькою імперією зла та тюрмою народів - срср, сев, варшавській договір !!!
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05.08.2025 13:23 Ответить
"Догавкалася"... А щодо "проросійськості" - так а якою вона ще буть повинна? Адже гагаузи, трохи не поголовно (особливо ті, що живуть поза межами Гагаузії), рідної мови не знають! Дехто знає молдавську... А основна маса (особливо молодь), спілкуються російською...
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05.08.2025 12:54 Ответить
Так, російська - мова всіх манкуртів на території бувшого ссср....
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05.08.2025 13:23 Ответить
ну так і лєнін був калмик, нащадок монголів, як і корнілов, і решта "перекрашених"
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05.08.2025 15:16 Ответить
По-перше, калмицьке походження Леніна - лише припущення. По-друге - "калмиком" міг буть лише один з його дідів. По-третє, не треба плутать генетику з етнографією та соціологією... Людина - істота не тільки біологічна, але й соціальна... Біологічно вона є "високоорганізованою твариною"... Я на цій "суперечності", "горщика розбив" з одним зі своїх дописувачів...
Якщо ти візьмеш немовля негритянської раси, і віддаси його до української сім"ї - воно виросте темношкірим українцем...
І вийде, як в анекдоті:
- Діду! А чого у мами, і у вас із бабою, і у наших рідних, світла шкіра, а я - чорний?
- То, внучку, родильний будинок винуватий... Коли мати тебе народжувала, там була пожежа. Тебе пожежники виносили останнім... От ти і "закоптився"...
А щодо нації, то - "Кацап - не нація... Кацап - це викривлений світогляд і своєрідний образ мислення..."
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05.08.2025 15:46 Ответить
обміняти на захисників маріуполя!!!!
агов сибіга? чи, хто у нас по обмінах? буданов?
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05.08.2025 12:59 Ответить
То не наша Гуцул, не нам її... використовувати.
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05.08.2025 13:36 Ответить
ясний перець, не наша. вона кацапська смокталка.
то, в багажник, та не обмін!
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05.08.2025 13:55 Ответить
Розказуєте анекдоти про молдован? Та вони в рази розумніші , особливо дивлячись на Бойка і опзж що сидять в зРаді і голосують в унісон з ЗЕскотами
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05.08.2025 13:06 Ответить
у нас Штепу не змогли посадити !
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05.08.2025 13:10 Ответить
Дивно, а у зеленського з ОПУ Оманським, упродовж скількох років, шуфрича з каламойським, переховують в СБУ, від правового безсуддя отих, портновських з «доброчесністю», під контролем татарова та портновських??!!
Так вороги України, на Банковій????
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05.08.2025 13:13 Ответить
Трохи внесу корективи - "Так, вороги України на Банковій!"
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05.08.2025 13:38 Ответить
Добро має бути з кулаками...
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05.08.2025 13:18 Ответить
Отличная работа,а в Украине тот,кто кричал "финансирование армии это популизм"выполняя приказ сивковича продолжает спокойно сидеть в раде и керувать.
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05.08.2025 13:48 Ответить
А що в нас зі Штепою? Все ще судять 11 рік? Друга Яценюка - Мартиненка теж 12 рік???? З такими судами порядку в країні не буде ніколи.
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05.08.2025 13:51 Ответить
Туди підстилку продажну
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05.08.2025 14:27 Ответить
От молодці, молдавани!
В нас би год двадцять судили, а потім відправили послом в Науру...
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05.08.2025 14:48 Ответить
Год назад предрекал ей что плохо закончит. Ну куда уж ей она обнималась с самим ******.
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05.08.2025 15:55 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122115624386502414&set=pb.61565072438484.-2207520000 Facebook
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05.08.2025 15:58 Ответить
 
 