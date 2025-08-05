Пророссийскую главу Гагаузии Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы в Молдове

В Молдове объявили приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании бывшей партии "Шор".

Об этом пишет TV8, информирует Цензор.НЕТ.

Также 6 лет за решеткой проведет бывшая секретарь центрального офиса партии Светлана Попан.

Сейчас ни Гуцул, ни Попан не комментировали приговоры. Их вывели из зала суда.

"Это не суд, а публичная казнь... Я не могу сказать, что здесь есть доказательства, это выдумка", - сказал адвокат Гуцул Сергей Морару.

Защитник также заявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.

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Гуцул пришла на заседание суда в сопровождении мужа и ребенка.

Евгения Гуцул была избрана главой региона в мае 2023 года при поддержке беглого олигарха Илана Шора, которого Молдова приговорила к 15 годам за коррупцию. Из-за обвинений в подкупе избирателей президент Молдовы Майя Санду отказалась утверждать Гуцул в составе правительства. В 2024 году Евросоюз включил Гуцул в санкционный список за дестабилизацию ситуации в стране.

Гагаузия - преимущественно русскоязычная автономная область Молдовы. Она традиционно выступает за сближение с Россией и против интеграции Молдовы в ЕС.

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