Проросійську голову Гагаузії Гуцул засудили до 7 років тюрми в Молдові
У Молдові оголосили вирок голові Гагаузької автономії Євгенії Гуцул. Її засудили до 7 років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування колишньої партії "Шор".
Про це пише TV8, інформує Цензор.НЕТ.
Також 6 років за ґратами проведе колишня секретарка центрального офісу партії Світлана Попан.
Наразі ні Гуцул, ні Попан не коментували вироки. Їх вивели із зали суду.
"Це не суд, а публічна страта... Я не можу сказати, що тут є докази, це вигадка", - сказав адвокат Гуцул Сергій Морару.
Захисник також заявив про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді.
Гуцул прийшла на засідання суду в супроводі чоловіка та дитини.
Євгенію Гуцул було обрано очільницею регіону у травні 2023 року за підтримки олігарха-втікача Ілана Шора, якого Молдова засудила до 15 років за корупцію. Через звинувачення в підкупі виборців президентка Молдови Майя Санду відмовилася затверджувати Гуцул у складі уряду. У 2024 році Євросоюз включив Гуцул до списку санкцій за дестабілізацію ситуації в країні.
Гагаузія – переважно російськомовна автономна область Молдови. Вона традиційно виступає за зближення з Росією та проти інтеграції Молдови до ЄС.
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агов сибіга? чи, хто у нас по обмінах? буданов?
Так вороги України, на Банковій????