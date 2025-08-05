Проросійську голову Гагаузії Гуцул засудили до 7 років тюрми в Молдові

У Молдові оголосили вирок голові Гагаузької автономії Євгенії Гуцул. Її засудили до 7 років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування колишньої партії "Шор".

Про це пише TV8, інформує Цензор.НЕТ.

Також 6 років за ґратами проведе колишня секретарка центрального офісу партії Світлана Попан.

Наразі ні Гуцул, ні Попан не коментували вироки. Їх вивели із зали суду.

"Це не суд, а публічна страта... Я не можу сказати, що тут є докази, це вигадка", - сказав адвокат Гуцул Сергій Морару.

Захисник також заявив про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді.

Також читайте: Санду: Росія готує втручання у вибори в Молдові через політичні проєкти та проплачені протести

Гуцул прийшла на засідання суду в супроводі чоловіка та дитини.

Євгенію Гуцул було обрано очільницею регіону у травні 2023 року за підтримки олігарха-втікача Ілана Шора, якого Молдова засудила до 15 років за корупцію. Через звинувачення в підкупі виборців президентка Молдови Майя Санду відмовилася затверджувати Гуцул у складі уряду. У 2024 році Євросоюз включив Гуцул до списку санкцій за дестабілізацію ситуації в країні.

Гагаузія – переважно російськомовна автономна область Молдови. Вона традиційно виступає за зближення з Росією та проти інтеграції Молдови до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Молдові викрили схему підкупу виборців через застосунок з РФ, - поліція