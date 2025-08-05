УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Євгенії Гуцул оголосили вирок
2 681 18

Проросійську голову Гагаузії Гуцул засудили до 7 років тюрми в Молдові

Главу Гагаузії Євгенію Гуцул засудили до 7 років

У Молдові оголосили вирок голові Гагаузької автономії Євгенії Гуцул. Її засудили до 7 років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування колишньої партії "Шор".

Про це пише TV8, інформує Цензор.НЕТ.

Також 6 років за ґратами проведе колишня секретарка центрального офісу партії Світлана Попан.

Наразі ні Гуцул, ні Попан не коментували вироки. Їх вивели із зали суду.

"Це не суд, а публічна страта... Я не можу сказати, що тут є докази, це вигадка", - сказав адвокат Гуцул Сергій Морару.

Захисник також заявив про намір оскаржити рішення в Апеляційному суді.

Також читайте: Санду: Росія готує втручання у вибори в Молдові через політичні проєкти та проплачені протести

Гуцул прийшла на засідання суду в супроводі чоловіка та дитини.

Євгенію Гуцул було обрано очільницею регіону у травні 2023 року за підтримки олігарха-втікача Ілана Шора, якого Молдова засудила до 15 років за корупцію. Через звинувачення в підкупі виборців президентка Молдови Майя Санду відмовилася затверджувати Гуцул у складі уряду. У 2024 році Євросоюз включив Гуцул до списку санкцій за дестабілізацію ситуації в країні.

Гагаузія – переважно російськомовна автономна область Молдови. Вона традиційно виступає за зближення з Росією та проти інтеграції Молдови до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Молдові викрили схему підкупу виборців через застосунок з РФ, - поліція

Автор: 

Молдова (2110) вирок (1117) Гуцул Євгенія (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
І це дуже дуже файно.
показати весь коментар
05.08.2025 12:48 Відповісти
+22
Молодці молдовани!
показати весь коментар
05.08.2025 12:48 Відповісти
+19
А у нас опажопа в ВР заседает и хоть бы хер.
показати весь коментар
05.08.2025 12:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це дуже дуже файно.
показати весь коментар
05.08.2025 12:48 Відповісти
Молодці молдовани!
показати весь коментар
05.08.2025 12:48 Відповісти
А у нас опажопа в ВР заседает и хоть бы хер.
показати весь коментар
05.08.2025 12:49 Відповісти
Там ще і слугі нарвда засирають.
показати весь коментар
05.08.2025 13:31 Відповісти
Пішов на)(ер кацап кінчений.
показати весь коментар
05.08.2025 12:58 Відповісти
Работа на вражеское государство (а рф - это вражеское государство) - это государственная измена. И не нужно быть диктатором, чтобы сажать изменников.
показати весь коментар
05.08.2025 13:22 Відповісти
це ще замало !!! усе кацапське, пост-кацапське, пост-комуністичне, колоборантське лайно має висіти на гіляці, гарно бовтатися там, як тільки відкриє рота про "гарну паРашу", "треба дружити з )(уйлом", "срукцькій недо-язік фторой гасударствений" на усіх теренах держав колись окупованих червоножопою, кацапо-совковою, комуно-нацистькою імперією зла та тюрмою народів - срср, сев, варшавській договір !!!
показати весь коментар
05.08.2025 13:23 Відповісти
"Догавкалася"... А щодо "проросійськості" - так а якою вона ще буть повинна? Адже гагаузи, трохи не поголовно (особливо ті, що живуть поза межами Гагаузії), рідної мови не знають! Дехто знає молдавську... А основна маса (особливо молодь), спілкуються російською...
показати весь коментар
05.08.2025 12:54 Відповісти
Так, російська - мова всіх манкуртів на території бувшого ссср....
показати весь коментар
05.08.2025 13:23 Відповісти
обміняти на захисників маріуполя!!!!
агов сибіга? чи, хто у нас по обмінах? буданов?
показати весь коментар
05.08.2025 12:59 Відповісти
То не наша Гуцул, не нам її... використовувати.
показати весь коментар
05.08.2025 13:36 Відповісти
Розказуєте анекдоти про молдован? Та вони в рази розумніші , особливо дивлячись на Бойка і опзж що сидять в зРаді і голосують в унісон з ЗЕскотами
показати весь коментар
05.08.2025 13:06 Відповісти
у нас Штепу не змогли посадити !
показати весь коментар
05.08.2025 13:10 Відповісти
Дивно, а у зеленського з ОПУ Оманським, упродовж скількох років, шуфрича з каламойським, переховують в СБУ, від правового безсуддя отих, портновських з «доброчесністю», під контролем татарова та портновських??!!
Так вороги України, на Банковій????
показати весь коментар
05.08.2025 13:13 Відповісти
Трохи внесу корективи - "Так, вороги України на Банковій!"
показати весь коментар
05.08.2025 13:38 Відповісти
Добро має бути з кулаками...
показати весь коментар
05.08.2025 13:18 Відповісти
Отличная работа,а в Украине тот,кто кричал "финансирование армии это популизм"выполняя приказ сивковича продолжает спокойно сидеть в раде и керувать.
показати весь коментар
05.08.2025 13:48 Відповісти
 
 