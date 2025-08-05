Бог обязательно воздаст Путину, как это было с Гитлером, - духовный советник Трампа Бернс
Пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником Дональда Трампа, считает, что "Бог обязательно воздаст" российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом он заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.
"Бог обязательно воздаст Путину, как это было с Гитлером и Пол Потом (диктатор Камбоджи, руководитель движения "красных кхмеров", за почти четыре года правления которых погибло от 1,5 до 3 млн человек при 6,5 млн населения страны. - Ред.). В конце концов, их сердца перестанут биться, и они встретят своего Творца. Бог всегда господствует, и они умрут, а он - будет жить вечно", - сказал Бернс.
По словам пастора, Россия, под руководством Путина, руководствуется именно грехами жадности и гордыни.
"Стремясь получить власть и контроль над украинским народом, который не является и не должен быть рабом. Это зло, происходящее "из ворот ада", - добавил он.
Бернс напомнил, что в истории было много примеров, когда диктаторы вроде Гитлера, Иосифа Сталина и Бенито Муссолини "использовали терроризм для контроля над своим народом, и все эти действия основывались на жадности и желании власти".
Он считает войну РФ против Украины "свидетельством духовной силы и веры".
"Несмотря на все трудности, Бог поднимает своих "генералов" и "лидеров", чтобы они защищали и боролись со злом. Украина, даже во время бомбардировок, зовет живого Бога. Верующие, которые страдают от войны, продолжают молиться и верить, что отдают всю славу Богу. Это доказательство того, что даже в самые тяжелые времена вера может быть непоколебимой", - подытожил Бернс.
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Бог прощає гріхи, але не прощає, дурість привладних!
Їхніх кривдників буде обов'язково покарано... колись... але це неточно...
Хочеться вам вірити, то вірте собі на здоров'я, мені це байдуже.
"Маю великий сумнів, що у вас є стале уявлення, що таке Бог" - можете не сумніватися, не маю і не збираюсь мати.
А ТИ ТУПИЙ РАБ,ХРЕСТАНУТИЙ НА ВСЮ ТВОЮ ТУПУ ГОЛОВУ
Помолись о своих грехах