Бог обязательно воздаст Путину, как это было с Гитлером, - духовный советник Трампа Бернс

Пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником Дональда Трампа, считает, что "Бог обязательно воздаст" российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Бог обязательно воздаст Путину, как это было с Гитлером и Пол Потом (диктатор Камбоджи, руководитель движения "красных кхмеров", за почти четыре года правления которых погибло от 1,5 до 3 млн человек при 6,5 млн населения страны. - Ред.). В конце концов, их сердца перестанут биться, и они встретят своего Творца. Бог всегда господствует, и они умрут, а он - будет жить вечно", - сказал Бернс.

По словам пастора, Россия, под руководством Путина, руководствуется именно грехами жадности и гордыни.

"Стремясь получить власть и контроль над украинским народом, который не является и не должен быть рабом. Это зло, происходящее "из ворот ада", - добавил он.

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Бернс напомнил, что в истории было много примеров, когда диктаторы вроде Гитлера, Иосифа Сталина и Бенито Муссолини "использовали терроризм для контроля над своим народом, и все эти действия основывались на жадности и желании власти".

Он считает войну РФ против Украины "свидетельством духовной силы и веры".

"Несмотря на все трудности, Бог поднимает своих "генералов" и "лидеров", чтобы они защищали и боролись со злом. Украина, даже во время бомбардировок, зовет живого Бога. Верующие, которые страдают от войны, продолжают молиться и верить, что отдают всю славу Богу. Это доказательство того, что даже в самые тяжелые времена вера может быть непоколебимой", - подытожил Бернс.

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