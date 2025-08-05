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Новости Cравнение Путина и Гитлера
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Бог обязательно воздаст Путину, как это было с Гитлером, - духовный советник Трампа Бернс

Духовный советник Трампа сравнил Путина и Гитлера

Пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником Дональда Трампа, считает, что "Бог обязательно воздаст" российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Бог обязательно воздаст Путину, как это было с Гитлером и Пол Потом (диктатор Камбоджи, руководитель движения "красных кхмеров", за почти четыре года правления которых погибло от 1,5 до 3 млн человек при 6,5 млн населения страны. - Ред.). В конце концов, их сердца перестанут биться, и они встретят своего Творца. Бог всегда господствует, и они умрут, а он - будет жить вечно", - сказал Бернс.

По словам пастора, Россия, под руководством Путина, руководствуется именно грехами жадности и гордыни.

"Стремясь получить власть и контроль над украинским народом, который не является и не должен быть рабом. Это зло, происходящее "из ворот ада", - добавил он.

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Бернс напомнил, что в истории было много примеров, когда диктаторы вроде Гитлера, Иосифа Сталина и Бенито Муссолини "использовали терроризм для контроля над своим народом, и все эти действия основывались на жадности и желании власти".

Он считает войну РФ против Украины "свидетельством духовной силы и веры".

"Несмотря на все трудности, Бог поднимает своих "генералов" и "лидеров", чтобы они защищали и боролись со злом. Украина, даже во время бомбардировок, зовет живого Бога. Верующие, которые страдают от войны, продолжают молиться и верить, что отдают всю славу Богу. Это доказательство того, что даже в самые тяжелые времена вера может быть непоколебимой", - подытожил Бернс.

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Автор: 

россия (96788) США (27634) война в Украине (5523)


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Топ комментарии
+9
Я дуже радий за тих, хто вірить у богів. Їм несказанно пощастило!
Їхніх кривдників буде обов'язково покарано... колись... але це неточно...
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05.08.2025 13:41 Ответить
+7
На Бога надійся, але і сам не сиди, склавши руки на череві!
Бог прощає гріхи, але не прощає, дурість привладних!
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05.08.2025 13:35 Ответить
+7
Відплатить... От тільки він відплачує руками своєї пастви... А керівник однієї з найсильніших паств християнських, Трамп, відплачувать не хоче...
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05.08.2025 13:37 Ответить
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На Бога надійся, але і сам не сиди, склавши руки на череві!
Бог прощає гріхи, але не прощає, дурість привладних!
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05.08.2025 13:35 Ответить
Відплатить... От тільки він відплачує руками своєї пастви... А керівник однієї з найсильніших паств християнських, Трамп, відплачувать не хоче...
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05.08.2025 13:37 Ответить
Божьей помощью да Джассмом куда эффективнее
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05.08.2025 13:38 Ответить
Я дуже радий за тих, хто вірить у богів. Їм несказанно пощастило!
Їхніх кривдників буде обов'язково покарано... колись... але це неточно...
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05.08.2025 13:41 Ответить
Теж дуже радий за віруючих у походження від мавп.Це певно Бог обирав клоунів чи зеків президентами.Можливо Бог під час війни дерибанив гроші на великому крадівництві замість виробництва зброї та підготовки до оборони.А кара для кацапів обов'язково буде і на Землі і під землею.
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05.08.2025 15:30 Ответить
Я не знаю, чим там займається конкретно ваш бог.
Хочеться вам вірити, то вірте собі на здоров'я, мені це байдуже.
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05.08.2025 16:02 Ответить
Ярослав Кийко,дуже прошу,не насміхайтеся над вірою та вірянами. Народний вислів: " На Бога надійся,а сам не плошай" люди добре знають. Слід пам'ятати,що реальна віра та релігійні культи це дуже різні речі! Як кажуть: віруючий,це пожиттєво,а атеїст - до першої турбулентності в літаку. Маю великий сумнів,що у вас є стале уявлення, що таке Бог...
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05.08.2025 15:41 Ответить
Якщо ви розгледіли насмішку "над вірою та вірянами" в моєму коментарі, то ви помилилися. Я вже відповів вашому колезі вище, "хочеться вам вірити, то вірте собі на здоров'я, мені це байдуже".
"Маю великий сумнів, що у вас є стале уявлення, що таке Бог" - можете не сумніватися, не маю і не збираюсь мати.
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05.08.2025 16:06 Ответить
а, заратустра з ра?
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05.08.2025 13:41 Ответить
Хотелось бы верить... А пока что Бог не особо спешит с правосудием. Как впрочем и всегда
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05.08.2025 13:42 Ответить
Это Он даёт время на покаяние. Тебе тоже
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05.08.2025 13:49 Ответить
Спасиба, канешна. Тока пака он давал время на поаяние Гитлеру и Сталину они ухайдокали на двоих лямов 100 населения. ***** тоже дает время, и будет еще давать хрен знает сколько, тогда как люди из-за этого гибнут каждый день
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05.08.2025 14:31 Ответить
Не треба брехати.Не Бог дав час Гітлеруі Сталіну а люди. Бог дав людині право на вибору.і Гітлер і Сталін ненавиділи християнство і знищували священників.
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05.08.2025 15:35 Ответить
Це Бог обирав клоунів та зеків президентами?
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05.08.2025 15:25 Ответить
Хай вони вдвох зійдуться з Гундяєвим на кадилах, і ми побачимо чиє кунг-фу краще.
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05.08.2025 13:43 Ответить
Після смерті попаде в пекло. Вірю.
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05.08.2025 13:46 Ответить
Ну а ти де будеш?
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05.08.2025 13:53 Ответить
в караганде
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05.08.2025 14:32 Ответить
От мені подобаються придурки, які вірять в те, що бог щось за них зробить…
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05.08.2025 13:50 Ответить
Біблія каже, що у того, хто не визнає Бога, нема розуму
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05.08.2025 13:52 Ответить
А ще біблія дозволяє рабство, расізм і дещо тощо. Красти також можна, якщо поділишся з церквою.
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05.08.2025 14:05 Ответить
і де вона таке дозволяє? чи тобі лиш аби язиком махати?
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05.08.2025 14:24 Ответить
Раджу прочитати книжки Лео Таксіля "Забавна Біблія" та "Забавне Євангеліє". А читаючи, дивіться у Біблію, якщо чомусь не довіряєте. Вас чекає багато цікавих речей.
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05.08.2025 15:10 Ответить
А я кажу ,що іудохристиянство-це сатанинка релігія яка винищила людей білше ніж всі війни та епідемії на Землі і перетворила Людину в тупого духовного ,нікчемного так.БОГУ -ТВОРЦЮ ,РАБИ НЕПОТРІБНІ .
А ТИ ТУПИЙ РАБ,ХРЕСТАНУТИЙ НА ВСЮ ТВОЮ ТУПУ ГОЛОВУ
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05.08.2025 14:07 Ответить
А ви просто біснуватий шановний.атеїст пол пот знищів третину населення Камбоджа.про Сталіна і Мао взагалі мовчу
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05.08.2025 15:37 Ответить
Пастор, а рыжему сказать, что врать грешно... Слабо???
Помолись о своих грехах
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05.08.2025 13:51 Ответить
Лендліз допоміг відправити Гітлера на суд Божий. А поки не було Лендлізу то Гітлеру везло як нікому стільки замахів пережив
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05.08.2025 13:53 Ответить
Дивний якійсь цей бог,війна йде вже 4й рік а йому байдуже ,він дивиться на сотні тисяч смертей і таке враження що насолоджується.То питання до всіх хрестанутих вірунів-хіба правильно чинить ваш бох?Тепер по суті.;Іудохристиянська релігія ,була вигадана і насадження Людині для її упокорення та перетворення у духовного раба з подальшими ,постійнимивійнами між людьми на релігійному ''грунті''.Хто захоче ,щось мені ''пояснити'' прочитайте ''святе пісаніє'' Євангеліє від матвія на 10Там є такі слова чоловіка Ісуса з Назарета--''Я прийшов дати вам меч а не мир''От тому на планеті Земля вже 2000 літ війна.Люди проснеться і думайте!!!
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05.08.2025 14:00 Ответить
Релігія створена для управління масами
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05.08.2025 14:26 Ответить
Брехня ваша від стани і сатана ваш бог.це Бог відмовився від ядерної зброї порізав на металолом або продав тисячі танків,літаків,гаубиць?Можливо Бог обирав зеків чи клоунів президентами?Бог зараз формує Тису на надувному матраці,чи платить тисячі долларів за те щоб втекти за кордон?пишу як діючий військовослужбовець.
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05.08.2025 15:42 Ответить
владІмІр,ТИ ТОЙ ЩО ЛОВИТЬ ПРІХОД В МОСКОВСЬКОМУ САТАНАТІ? або кацапський бот за рублі.? То хто ти?
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05.08.2025 15:52 Ответить
як? теж буде доживати свій вік в Бразилії?
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05.08.2025 14:00 Ответить
Бог може і покарає, але краще організувати їх зустріч як можна скоріше.
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05.08.2025 14:00 Ответить
Може бог і відплатить, але шибениця чи електричний стілець все-таки надійніше... А вже на тому світі нехай відплачує.
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05.08.2025 14:06 Ответить
Одразу видно атеістів коментаторів які не були на війні в окопі.
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05.08.2025 14:06 Ответить
Поки Бог відплатить ***** він вже й сам здохне, а пів України вже зруйнував.
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05.08.2025 14:11 Ответить
Велика помилка адептів усіх релігій полягає в тому, що вони стверджують, що Бог буде робити щось замість людей. Але Бог надає людині лише право вибору поведінки, в саме: вчиняти добро, згідно заповідей, чи зло, всупереч заповідям. І Бог підтримує того, хто слідує його заповідям. Але покарання за гріхи відбувається після завершення людиною свого земного шляху. Отже, сидіти, триндіти про майбутнє покарання за гріхи і нічого не робити на захист скривджених - це теж гріх. Може духівнику Трампа варто про це сказати Додику?
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05.08.2025 14:12 Ответить
Покарання за гріхи може бути і при земному житті, як от ця війна... Але ж злодії при владі з обох боків каятися не хочуть, народи їм ті гріхи терплять, от і спокутуємо за них...
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05.08.2025 14:21 Ответить
Якось Бог відвертається,коли цапи гвалтують Україну вже 350 років.
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05.08.2025 14:24 Ответить
А ядерну зброю тисячі танків та літаків хто Україні подарував у 1991 році?
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05.08.2025 15:43 Ответить
Один кацап алкаш.
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05.08.2025 16:01 Ответить
Щось бог не дуже поспішає, путін вже до старості дожив і, принаймні, останні 30-40 років живе як богу і не снилося. А взагалі це казка для дурнів що бог когось колись покарає.
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05.08.2025 14:42 Ответить
Казка для дурнів-це теорія походження від мавп
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05.08.2025 15:44 Ответить
Хороший человек этот Бернс, но его никто никогда не называл 'духовным ' Трампа. Он один раз устраивал для Трампа митинг в своем округе, и просто поддерживает его политику. Сам Трамп наверное уже и забыл этого пастора.
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05.08.2025 15:43 Ответить
Місія світу прискорити дату зустрічі путіна з Богом!
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05.08.2025 15:54 Ответить
 
 