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Новости Военная помощь Украине
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В ближайшие недели вы увидите ряд объявлений об оружии для Украины от других стран, - Уитакер

В США анонсировали оружие для Украины от других стран

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер анонсировал, что в ближайшее время могут появиться сообщения о подготовке пакетов военной помощи от других стран.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Это будет происходить по механизму НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Ранее стало известно, что Нидерланды передадут военную помощь Украине, в которую вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

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"Нидерланды - лишь первые из многих. В ближайшие недели вы увидите ряд объявлений", - сказал Уитакер.

Его спросили о сроках поставок американского оружия в Украину в рамках нового механизма.

Уитакер отметил: "Я думаю, что все будет происходить очень быстро, точно в ближайшие недели, иногда даже раньше. ... Мы действуем как можно быстрее".

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Автор: 

помощь (8039) США (27634) Уитакер Мэтью (15)


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можуть з'явитися повідомлення про підготовку

Джерело: https://censor.net/ua/n3567077
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05.08.2025 12:01 Ответить
Оголошення в гаубиці якого калібру заряджаються?
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05.08.2025 12:09 Ответить
найближчим часом можуть з'явитися повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги від інших країн Джерело: https://censor.net/ua/n3567077

все чітко і по ділу сказав
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05.08.2025 12:26 Ответить
Ага. Вітьков привезе трампу фото з оголеною ніжкою та хтивою посмішкою *****, і в того слинке потече. І "найближчий час" знову перетвориться на .....
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05.08.2025 12:46 Ответить
 
 