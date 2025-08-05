В ближайшие недели вы увидите ряд объявлений об оружии для Украины от других стран, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер анонсировал, что в ближайшее время могут появиться сообщения о подготовке пакетов военной помощи от других стран.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Это будет происходить по механизму НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Ранее стало известно, что Нидерланды передадут военную помощь Украине, в которую вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

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"Нидерланды - лишь первые из многих. В ближайшие недели вы увидите ряд объявлений", - сказал Уитакер.

Его спросили о сроках поставок американского оружия в Украину в рамках нового механизма.

Уитакер отметил: "Я думаю, что все будет происходить очень быстро, точно в ближайшие недели, иногда даже раньше. ... Мы действуем как можно быстрее".

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