У найближчі тижні ви побачити низку оголошень про зброю для України від інших країн, - Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер анонсував, що найближчим часом можуть з'явитися повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги від інших країн.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Це відбуватиметься за механізмом НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Раніше стало відомо, що Нідерланди передадуть військову допомогу Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.
"Нідерланди - лише перші з багатьох. У найближчі тижні ви побачите низку оголошень", - сказав Вітакер.
Його запитали про терміни поставок американської зброї до України в рамках нового механізму.
Вітакер зазначив: "Я думаю, що все відбуватиметься дуже швидко, точно в найближчі тижні, іноді навіть раніше. ... Ми діємо якомога швидше".
Будь ласка, зачекайте...
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Джерело: https://censor.net/ua/n3567077
все чітко і по ділу сказав