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Новини Військова допомога Україні
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У найближчі тижні ви побачити низку оголошень про зброю для України від інших країн, - Вітакер

У США анонсували зброю для України від інших країн

Посол США при НАТО Метью Вітакер анонсував, що найближчим часом можуть з'явитися повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги від інших країн.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Це відбуватиметься за механізмом НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Раніше стало відомо, що Нідерланди передадуть військову допомогу Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Читайте також: Путін діє з хворим та викривленим мисленням, - посол США при НАТО Вітакер

"Нідерланди - лише перші з багатьох. У найближчі тижні ви побачите низку оголошень", - сказав Вітакер.

Його запитали про терміни поставок американської зброї до України в рамках нового механізму.

Вітакер зазначив: "Я думаю, що все відбуватиметься дуже швидко, точно в найближчі тижні, іноді навіть раніше. ... Ми діємо якомога швидше".

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Автор: 

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можуть з'явитися повідомлення про підготовку

Джерело: https://censor.net/ua/n3567077
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05.08.2025 12:01 Відповісти
Оголошення в гаубиці якого калібру заряджаються?
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05.08.2025 12:09 Відповісти
найближчим часом можуть з'явитися повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги від інших країн Джерело: https://censor.net/ua/n3567077

все чітко і по ділу сказав
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05.08.2025 12:26 Відповісти
Ага. Вітьков привезе трампу фото з оголеною ніжкою та хтивою посмішкою *****, і в того слинке потече. І "найближчий час" знову перетвориться на .....
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05.08.2025 12:46 Відповісти
Оголошення про повідомлення , що подумають про ......
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05.08.2025 13:22 Відповісти
а зброя буде....чи тільки оголошення??
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05.08.2025 13:31 Відповісти
 
 