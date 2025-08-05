Бог обов’язково відплатить Путіну, як це було з Гітлером, - духовний радник Трампа Бернс

Пастор Марк Бернс, якого називають особистим духовним радником Дональда Трампа, вважає, що "Бог обов'язково відплатить" російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Бог обов'язково відплатить Путіну, як це було з Гітлером і Пол Потом (диктатор Камбоджі, керівник руху "червоних кхмерів", за майже чотири роки правління яких загинуло від 1,5 до 3 млн людей при 6,5 млн населенні країни. - Ред.). Зрештою, їхні серця перестануть битися, і вони зустрінуть свого Творця. Бог завжди панує, і вони помруть, а він – житиме вічно", - сказав Бернс.

За словами пастора, Росія, під керівництвом Путіна, керується саме гріхами жадібності і гордині.

"Прагнучи отримати владу й контроль над українським народом, який не є і не має бути рабом. Це зло, що походить "з воріт пекла", - додав він.

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Бернс нагадав, що в історії було багато прикладів, коли диктатори як-от Гітлер, Йосип Сталін та Беніто Муссоліні "використовували тероризм для контролю над своїм народом, і всі ці дії ґрунтувалися на жадібності та бажанні влади".

Він вважає війну РФ проти України "свідченням духовної сили й віри".

"Попри всі труднощі, Бог підіймає своїх "генералів" і "лідерів", щоб вони захищали та боролися зі злом. Україна, навіть під час бомбардувань, кличе живого Бога. Віряни, які страждають від війни, продовжують молитися і вірити, що віддають всю славу Богу. Це доказ того, що навіть у найтяжчі часи віра може бути непохитною", - підсумував Бернс.

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