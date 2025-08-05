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Новини Порівняння Путіна та Гітлера
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Бог обов’язково відплатить Путіну, як це було з Гітлером, - духовний радник Трампа Бернс

Духовний радник Трампа порівняв Путіна та Гітлера

Пастор Марк Бернс, якого називають особистим духовним радником Дональда Трампа, вважає, що "Бог обов'язково відплатить" російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Бог обов'язково відплатить Путіну, як це було з Гітлером і Пол Потом (диктатор Камбоджі, керівник руху "червоних кхмерів", за майже чотири роки правління яких загинуло від 1,5 до 3 млн людей при 6,5 млн населенні країни. - Ред.). Зрештою, їхні серця перестануть битися, і вони зустрінуть свого Творця. Бог завжди панує, і вони помруть, а він – житиме вічно", - сказав Бернс.

За словами пастора, Росія, під керівництвом Путіна, керується саме гріхами жадібності і гордині.

"Прагнучи отримати владу й контроль над українським народом, який не є і не має бути рабом. Це зло, що походить "з воріт пекла", - додав він.

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Бернс нагадав, що в історії було багато прикладів, коли диктатори як-от Гітлер, Йосип Сталін та Беніто Муссоліні "використовували тероризм для контролю над своїм народом, і всі ці дії ґрунтувалися на жадібності та бажанні влади".

Він вважає війну РФ проти України "свідченням духовної сили й віри".

"Попри всі труднощі, Бог підіймає своїх "генералів" і "лідерів", щоб вони захищали та боролися зі злом. Україна, навіть під час бомбардувань, кличе живого Бога. Віряни, які страждають від війни, продовжують молитися і вірити, що віддають всю славу Богу. Це доказ того, що навіть у найтяжчі часи віра може бути непохитною", - підсумував Бернс.

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Автор: 

росія (67030) США (23960) війна в Україні (5560)


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Топ коментарі
+8
Я дуже радий за тих, хто вірить у богів. Їм несказанно пощастило!
Їхніх кривдників буде обов'язково покарано... колись... але це неточно...
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05.08.2025 13:41 Відповісти
+6
На Бога надійся, але і сам не сиди, склавши руки на череві!
Бог прощає гріхи, але не прощає, дурість привладних!
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05.08.2025 13:35 Відповісти
+6
Відплатить... От тільки він відплачує руками своєї пастви... А керівник однієї з найсильніших паств християнських, Трамп, відплачувать не хоче...
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05.08.2025 13:37 Відповісти
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На Бога надійся, але і сам не сиди, склавши руки на череві!
Бог прощає гріхи, але не прощає, дурість привладних!
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05.08.2025 13:35 Відповісти
Відплатить... От тільки він відплачує руками своєї пастви... А керівник однієї з найсильніших паств християнських, Трамп, відплачувать не хоче...
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05.08.2025 13:37 Відповісти
Божьей помощью да Джассмом куда эффективнее
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05.08.2025 13:38 Відповісти
Я дуже радий за тих, хто вірить у богів. Їм несказанно пощастило!
Їхніх кривдників буде обов'язково покарано... колись... але це неточно...
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05.08.2025 13:41 Відповісти
Теж дуже радий за віруючих у походження від мавп.Це певно Бог обирав клоунів чи зеків президентами.Можливо Бог під час війни дерибанив гроші на великому крадівництві замість виробництва зброї та підготовки до оборони.А кара для кацапів обов'язково буде і на Землі і під землею.
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05.08.2025 15:30 Відповісти
а, заратустра з ра?
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05.08.2025 13:41 Відповісти
Хотелось бы верить... А пока что Бог не особо спешит с правосудием. Как впрочем и всегда
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05.08.2025 13:42 Відповісти
Это Он даёт время на покаяние. Тебе тоже
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05.08.2025 13:49 Відповісти
Спасиба, канешна. Тока пака он давал время на поаяние Гитлеру и Сталину они ухайдокали на двоих лямов 100 населения. ***** тоже дает время, и будет еще давать хрен знает сколько, тогда как люди из-за этого гибнут каждый день
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05.08.2025 14:31 Відповісти
Не треба брехати.Не Бог дав час Гітлеруі Сталіну а люди. Бог дав людині право на вибору.і Гітлер і Сталін ненавиділи християнство і знищували священників.
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05.08.2025 15:35 Відповісти
Це Бог обирав клоунів та зеків президентами?
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05.08.2025 15:25 Відповісти
Хай вони вдвох зійдуться з Гундяєвим на кадилах, і ми побачимо чиє кунг-фу краще.
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05.08.2025 13:43 Відповісти
Після смерті попаде в пекло. Вірю.
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05.08.2025 13:46 Відповісти
Ну а ти де будеш?
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05.08.2025 13:53 Відповісти
в караганде
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05.08.2025 14:32 Відповісти
От мені подобаються придурки, які вірять в те, що бог щось за них зробить…
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05.08.2025 13:50 Відповісти
Біблія каже, що у того, хто не визнає Бога, нема розуму
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05.08.2025 13:52 Відповісти
А ще біблія дозволяє рабство, расізм і дещо тощо. Красти також можна, якщо поділишся з церквою.
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05.08.2025 14:05 Відповісти
і де вона таке дозволяє? чи тобі лиш аби язиком махати?
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05.08.2025 14:24 Відповісти
Раджу прочитати книжки Лео Таксіля "Забавна Біблія" та "Забавне Євангеліє". А читаючи, дивіться у Біблію, якщо чомусь не довіряєте. Вас чекає багато цікавих речей.
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05.08.2025 15:10 Відповісти
А я кажу ,що іудохристиянство-це сатанинка релігія яка винищила людей білше ніж всі війни та епідемії на Землі і перетворила Людину в тупого духовного ,нікчемного так.БОГУ -ТВОРЦЮ ,РАБИ НЕПОТРІБНІ .
А ТИ ТУПИЙ РАБ,ХРЕСТАНУТИЙ НА ВСЮ ТВОЮ ТУПУ ГОЛОВУ
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05.08.2025 14:07 Відповісти
А ви просто біснуватий шановний.атеїст пол пот знищів третину населення Камбоджа.про Сталіна і Мао взагалі мовчу
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05.08.2025 15:37 Відповісти
Пастор, а рыжему сказать, что врать грешно... Слабо???
Помолись о своих грехах
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05.08.2025 13:51 Відповісти
Лендліз допоміг відправити Гітлера на суд Божий. А поки не було Лендлізу то Гітлеру везло як нікому стільки замахів пережив
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05.08.2025 13:53 Відповісти
Дивний якійсь цей бог,війна йде вже 4й рік а йому байдуже ,він дивиться на сотні тисяч смертей і таке враження що насолоджується.То питання до всіх хрестанутих вірунів-хіба правильно чинить ваш бох?Тепер по суті.;Іудохристиянська релігія ,була вигадана і насадження Людині для її упокорення та перетворення у духовного раба з подальшими ,постійнимивійнами між людьми на релігійному ''грунті''.Хто захоче ,щось мені ''пояснити'' прочитайте ''святе пісаніє'' Євангеліє від матвія на 10Там є такі слова чоловіка Ісуса з Назарета--''Я прийшов дати вам меч а не мир''От тому на планеті Земля вже 2000 літ війна.Люди проснеться і думайте!!!
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05.08.2025 14:00 Відповісти
Релігія створена для управління масами
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05.08.2025 14:26 Відповісти
як? теж буде доживати свій вік в Бразилії?
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05.08.2025 14:00 Відповісти
Бог може і покарає, але краще організувати їх зустріч як можна скоріше.
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05.08.2025 14:00 Відповісти
Може бог і відплатить, але шибениця чи електричний стілець все-таки надійніше... А вже на тому світі нехай відплачує.
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05.08.2025 14:06 Відповісти
Одразу видно атеістів коментаторів які не були на війні в окопі.
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05.08.2025 14:06 Відповісти
Поки Бог відплатить ***** він вже й сам здохне, а пів України вже зруйнував.
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05.08.2025 14:11 Відповісти
Велика помилка адептів усіх релігій полягає в тому, що вони стверджують, що Бог буде робити щось замість людей. Але Бог надає людині лише право вибору поведінки, в саме: вчиняти добро, згідно заповідей, чи зло, всупереч заповідям. І Бог підтримує того, хто слідує його заповідям. Але покарання за гріхи відбувається після завершення людиною свого земного шляху. Отже, сидіти, триндіти про майбутнє покарання за гріхи і нічого не робити на захист скривджених - це теж гріх. Може духівнику Трампа варто про це сказати Додику?
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05.08.2025 14:12 Відповісти
Покарання за гріхи може бути і при земному житті, як от ця війна... Але ж злодії при владі з обох боків каятися не хочуть, народи їм ті гріхи терплять, от і спокутуємо за них...
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05.08.2025 14:21 Відповісти
Якось Бог відвертається,коли цапи гвалтують Україну вже 350 років.
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05.08.2025 14:24 Відповісти
Щось бог не дуже поспішає, путін вже до старості дожив і, принаймні, останні 30-40 років живе як богу і не снилося. А взагалі це казка для дурнів що бог когось колись покарає.
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05.08.2025 14:42 Відповісти
 
 