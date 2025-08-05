Более 3 млн школьников начнут учебный год в классах или онлайн, - Свириденко
В сентябре учебный год начнут в классах или онлайн более 3 миллионов детей.
Об этом в Telegram по итогам совещания с министром образования Оксеном Лисовым сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
"Отсутствие укрытий в учебных заведениях снижает качество обучения и затрудняет возможность организовывать очные занятия. Поэтому продолжаем строительство новых подземных школ-укрытий, обновляем имеющиеся. Также обеспечиваем подвоз учеников на новых школьных автобусах", - отметила глава правительства.
Особое внимание уделили школам в прифронтовых регионах.
"Важно, чтобы все дети имели равный доступ к качественному образованию, а учебные программы соответствовали требованиям современного рынка труда. Именно поэтому сосредотачиваемся на обновлении содержания и методик обучения в соответствии с вызовами времени и повышаем квалификацию учителей", - добавила Свириденко.
Также, по словам премьера, в этом году более 2,4 тыс. учеников сдали национальный мультипредметный тест на высший балл.
"Работаем над тем, чтобы каждый из них смог реализовать свой потенциал в Украине", - подытожила она.
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В 2012 року школярів було 4,3млн
В 2025рік ---------------------3,1млн
Ще й у тєлєгє сповістили..плн - де довідки від психіатрів??? Вони там всі хворі???
А Свириденкоб пильнуватиме, щоб усе було для Першокласників, як для себе! Там ціла купа держсекретарів ошивається разом з Міністром КМУ (без нічого), прикриваючись Регламентом КМУ!!!