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Новости Обучение во время войны Подземные школы в Украине
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Более 3 млн школьников начнут учебный год в классах или онлайн, - Свириденко

Начало учебного года Сколько школьников будут учиться

В сентябре учебный год начнут в классах или онлайн более 3 миллионов детей.

Об этом в Telegram по итогам совещания с министром образования Оксеном Лисовым сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Отсутствие укрытий в учебных заведениях снижает качество обучения и затрудняет возможность организовывать очные занятия. Поэтому продолжаем строительство новых подземных школ-укрытий, обновляем имеющиеся. Также обеспечиваем подвоз учеников на новых школьных автобусах", - отметила глава правительства.

Особое внимание уделили школам в прифронтовых регионах.

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"Важно, чтобы все дети имели равный доступ к качественному образованию, а учебные программы соответствовали требованиям современного рынка труда. Именно поэтому сосредотачиваемся на обновлении содержания и методик обучения в соответствии с вызовами времени и повышаем квалификацию учителей", - добавила Свириденко.

Также, по словам премьера, в этом году более 2,4 тыс. учеников сдали национальный мультипредметный тест на высший балл.

"Работаем над тем, чтобы каждый из них смог реализовать свой потенциал в Украине", - подытожила она.

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Автор: 

школа (3029) обучение (548) Свириденко Юлия (195)


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В 1991 році в Україні було 7,3млн
В 2012 року школярів було 4,3млн
В 2025рік ---------------------3,1млн
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05.08.2025 15:37 Ответить
Онлайн? 3 лями?

Ще й у тєлєгє сповістили..плн - де довідки від психіатрів??? Вони там всі хворі???
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05.08.2025 15:39 Ответить
Зеленський, обіцяв пенсіонерам Айфон купити, то можливо він краще першокласникам, купить планшети?? Щоб гроші не зникли, десь за кордоном!!?
А Свириденкоб пильнуватиме, щоб усе було для Першокласників, як для себе! Там ціла купа держсекретарів ошивається разом з Міністром КМУ (без нічого), прикриваючись Регламентом КМУ!!!
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05.08.2025 15:40 Ответить
Навіщо планшети якшо по селах інтернету немає?
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05.08.2025 15:42 Ответить
Та ще картки, ретранслятори..все ж дешевше
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05.08.2025 15:43 Ответить
Федоров, із замами, держсекретарями, верещучкою, та «ПОТУЖНИМИ» з опу, оті 5G, особисто перевірить!!! Заради чого, вони там, зади свої мнуть, на засіданнях КМУ??
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05.08.2025 15:53 Ответить
І щоб не шикувались пернд школами!
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05.08.2025 15:42 Ответить
 
 