Более 3 млн школьников начнут учебный год в классах или онлайн, - Свириденко

В сентябре учебный год начнут в классах или онлайн более 3 миллионов детей.

Об этом в Telegram по итогам совещания с министром образования Оксеном Лисовым сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Отсутствие укрытий в учебных заведениях снижает качество обучения и затрудняет возможность организовывать очные занятия. Поэтому продолжаем строительство новых подземных школ-укрытий, обновляем имеющиеся. Также обеспечиваем подвоз учеников на новых школьных автобусах", - отметила глава правительства.

Особое внимание уделили школам в прифронтовых регионах.

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"Важно, чтобы все дети имели равный доступ к качественному образованию, а учебные программы соответствовали требованиям современного рынка труда. Именно поэтому сосредотачиваемся на обновлении содержания и методик обучения в соответствии с вызовами времени и повышаем квалификацию учителей", - добавила Свириденко.

Также, по словам премьера, в этом году более 2,4 тыс. учеников сдали национальный мультипредметный тест на высший балл.

"Работаем над тем, чтобы каждый из них смог реализовать свой потенциал в Украине", - подытожила она.

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