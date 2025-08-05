УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10372 відвідувача онлайн
Новини Навчання під час війни Підземні школи в Україні
342 7

Понад 3 млн школярів розпочнуть навчальний рік у класах або онлайн, - Свириденко

Початок навчального року Скільки школярів навчатимуться

У вересні навчальний рік розпочнуть у класах або онлайн понад 3 мільйони дітей.

Про це у Telegram за підсумки наради з міністром освіти Оксеном Лісовим повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Відсутність укриттів у закладах освіти знижує якість навчання та ускладнює можливість організовувати очні заняття. Тому продовжуємо будівництво нових підземних шкіл-укриттів, оновлюємо наявні. Також забезпечуємо підвезення учнів на нових шкільних автобусах", - зазначила глава уряду.

Особливу увагу приділили школам у прифронтових регіонах.

Читайте також: Уряд запускає нову виплату - "Пакунок школяра": хто зможе отримати 5 тис. грн від держави?

"Важливо, щоб усі діти мали рівний доступ до якісної освіти, а навчальні програми відповідали вимогам сучасного ринку праці. Саме тому зосереджуємося на оновленні змісту та методик навчання відповідно до викликів часу і підвищуємо кваліфікацію вчителів", - додала Свириденко.

Також, за словами прем'єрки, цьогоріч понад 2,4 тис. учнів склали національний мультипредметний тест на найвищий бал.

"Працюємо над тим, щоб кожен із них зміг реалізувати свій потенціал в Україні", - підсумувала вона.

Читайте також: Кабмін виділив 270 мільйонів на доплати вчителям під час літніх канікул

Автор: 

школа (2240) навчання (610) Свириденко Юлія (422)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В 1991 році в Україні було 7,3млн
В 2012 року школярів було 4,3млн
В 2025рік ---------------------3,1млн
показати весь коментар
05.08.2025 15:37 Відповісти
Онлайн? 3 лями?

Ще й у тєлєгє сповістили..плн - де довідки від психіатрів??? Вони там всі хворі???
показати весь коментар
05.08.2025 15:39 Відповісти
Зеленський, обіцяв пенсіонерам Айфон купити, то можливо він краще першокласникам, купить планшети?? Щоб гроші не зникли, десь за кордоном!!?
А Свириденкоб пильнуватиме, щоб усе було для Першокласників, як для себе! Там ціла купа держсекретарів ошивається разом з Міністром КМУ (без нічого), прикриваючись Регламентом КМУ!!!
показати весь коментар
05.08.2025 15:40 Відповісти
Навіщо планшети якшо по селах інтернету немає?
показати весь коментар
05.08.2025 15:42 Відповісти
Та ще картки, ретранслятори..все ж дешевше
показати весь коментар
05.08.2025 15:43 Відповісти
Федоров, із замами, держсекретарями, верещучкою, та «ПОТУЖНИМИ» з опу, оті 5G, особисто перевірить!!! Заради чого, вони там, зади свої мнуть, на засіданнях КМУ??
показати весь коментар
05.08.2025 15:53 Відповісти
І щоб не шикувались пернд школами!
показати весь коментар
05.08.2025 15:42 Відповісти
 
 