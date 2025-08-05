Понад 3 млн школярів розпочнуть навчальний рік у класах або онлайн, - Свириденко

У вересні навчальний рік розпочнуть у класах або онлайн понад 3 мільйони дітей.

Про це у Telegram за підсумки наради з міністром освіти Оксеном Лісовим повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Відсутність укриттів у закладах освіти знижує якість навчання та ускладнює можливість організовувати очні заняття. Тому продовжуємо будівництво нових підземних шкіл-укриттів, оновлюємо наявні. Також забезпечуємо підвезення учнів на нових шкільних автобусах", - зазначила глава уряду.

Особливу увагу приділили школам у прифронтових регіонах.

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"Важливо, щоб усі діти мали рівний доступ до якісної освіти, а навчальні програми відповідали вимогам сучасного ринку праці. Саме тому зосереджуємося на оновленні змісту та методик навчання відповідно до викликів часу і підвищуємо кваліфікацію вчителів", - додала Свириденко.

Також, за словами прем'єрки, цьогоріч понад 2,4 тис. учнів склали національний мультипредметний тест на найвищий бал.

"Працюємо над тим, щоб кожен із них зміг реалізувати свій потенціал в Україні", - підсумувала вона.

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