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Новости Осуждение корректировщика
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Корректировал удары РФ по Николаеву и Одессе: агента РФ приговорили к 10 годам тюрьмы, - СБУ

Приговор корректировщику ударов по Николаеву и Одессе

Информатора ФСБ РФ, который корректировал удары оккупантов по Николаеву и Одессе, приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего рашистов интересовали запасные командные пункты и логистические центры Сил обороны в портовых городах.

"Наведением вражеского огня занимался 47-летний экс-правоохранитель из Николаева, который выполнял заказ российской спецслужбы. Чтобы скорректировать комбинированные удары рашистов, информатор обозначал на гугл-картах геолокации украинских защитников, а также периодически отслеживал последствия вражеских "прилетов", - говорится в сообщении.

Собранные данные мужчина передавал Сергею Лебедеву (известному под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в оккупированном Донецке и работает на ФСБ и военную разведку России.

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Злоумышленника задержали в ноябре 2023 года по месту жительства. В то же время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у мужчины изъяли телефон с доказательствами его контактов с "Лохматым".

Суд признал информатора РФ виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

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Автор: 

приговор (1258) СБУ (20272) корректировщик (95)


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Надо его в правильную камеру оформить. Чтоб сокамерники его хорошо встретили. Глядишь он и повесится захочет.
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05.08.2025 17:14 Ответить
Що за сроки такі? Пітари зелені,де військові трибунали?
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05.08.2025 17:22 Ответить
У зелено-синіх під@рів з кацапськими під@рами особливі відносини...
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05.08.2025 17:41 Ответить
А чому не 15 років? Пообіцяв, що більше не буде?
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05.08.2025 17:37 Ответить
 
 