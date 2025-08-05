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Новини Засудження коригувальників
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Коригував удари РФ по Миколаєву та Одесі: агента РФ засудили до 10 років тюрми, - СБУ

Вирок коригувальнику ударів по Миколаєву та Одесі

Інформатора ФСБ РФ, який коригував удари окупантів по Миколаєву та Одесі, засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Насамперед рашистів цікавили запасні командні пункти та логістичні центри Сил оборони у портових містах.

"Наведенням ворожого вогню займався 47-річний експравоохоронець з Миколаєва, який виконував замовлення російської спецслужби. Щоб скоригувати комбіновані удари рашистів, інформатор позначав на гугл-картах геолокації українських захисників, а також періодично відстежував наслідки ворожих "прильотів", - йдеться в повідомленні.

Зібрані дані чоловік передавав Сергію Лебедєву (відомому під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в окупованому Донецьку та працює на ФСБ та воєнну розвідку Росії.

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Зловмисника затримали у листопаді 2023 року за місцем проживання. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у чоловіка вилучили телефон із доказами його контактів з "Лохматим".

Суд визнав інформатора РФ винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

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Автор: 

вирок (1117) СБУ (13213) коригування (98)


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Надо его в правильную камеру оформить. Чтоб сокамерники его хорошо встретили. Глядишь он и повесится захочет.
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05.08.2025 17:14 Відповісти
Що за сроки такі? Пітари зелені,де військові трибунали?
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05.08.2025 17:22 Відповісти
У зелено-синіх під@рів з кацапськими під@рами особливі відносини...
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05.08.2025 17:41 Відповісти
расстреливать нужно и написать что сам покончил с жытям
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05.08.2025 18:23 Відповісти
А чому не 15 років? Пообіцяв, що більше не буде?
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05.08.2025 17:37 Відповісти
Столько минных полей в стране какие 10 лет? Дайте ему металл детектор и пусть ходит мины ищет, и после инвалидности сразу на обмен на Раху. Пусть ему там благодарные фсбшники раны зализывать будут
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05.08.2025 18:30 Відповісти
 
 