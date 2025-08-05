Коригував удари РФ по Миколаєву та Одесі: агента РФ засудили до 10 років тюрми, - СБУ

Інформатора ФСБ РФ, який коригував удари окупантів по Миколаєву та Одесі, засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Насамперед рашистів цікавили запасні командні пункти та логістичні центри Сил оборони у портових містах.

"Наведенням ворожого вогню займався 47-річний експравоохоронець з Миколаєва, який виконував замовлення російської спецслужби. Щоб скоригувати комбіновані удари рашистів, інформатор позначав на гугл-картах геолокації українських захисників, а також періодично відстежував наслідки ворожих "прильотів", - йдеться в повідомленні.

Зібрані дані чоловік передавав Сергію Лебедєву (відомому під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в окупованому Донецьку та працює на ФСБ та воєнну розвідку Росії.

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Зловмисника затримали у листопаді 2023 року за місцем проживання. Водночас було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у чоловіка вилучили телефон із доказами його контактів з "Лохматим".

Суд визнав інформатора РФ винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому 10 років позбавлення волі.

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