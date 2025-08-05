Хотіли знищити житло ветерана ЗСУ та об’єкти "УЗ": СБУ затримала шістьох підпалювачів. ФОТОрепортаж
Затримано шістьох агентів РФ, які вчиняли підпали у різних областях України. Ціллю РФ були житло українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти "Укрзалізниці".
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Спецслужби РФ вербували агентів у Telegram-каналах, коли ті шукали "легких заробітків".
Київщина
Затримано трьох юнаків, що готували підпал помешкання ветерана ЗСУ у Василькові.
Вони виготовили коктейль Молотова, який мали закинути у вікно потерпілого, щоб спричинити загоряння. Правоохоронці завчасно викрили агентів РФ та затримали їх на місці запланованого злочину.
Дніпропетровщина
Затримано монтажника однієї з філії "Укрзалізниці" у Кам'янському районі.
Спочатку він палив залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій. Згодом чоловік отримав нове завдання - пустити "під укіс" вантажний ешелон Сил оборони. Правоохоронці зірвали плани ворога та затримали агента РФ.
Вінниччина
Викрито 18-річного жителя міста Гайсин, який підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру. Зловмисник використав легкозаймисту суміш, яку власноруч виготовив за інструкцією куратора з РФ.
Закарпаття
Затримано 52-річного безробітного з Ужгородського району, який за допомогою легкозаймистих сумішей він намагався знищити дві релейні шафи сигнальних установок на залізничному сполучені прикордонного регіону.
Всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за:
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.
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а, нафіга фоткати на весь екран, як що б потім блюрити?
чи то, суддя собі на пам'ять?
А таке лайно, зкацаплене агатами фсб, просто вішати треба, щоб не було рецидивів, як це дієво роблять, у Сирії, після башара асада!!
Безкарність, від стефанчуків+зеленського, призводить до СМЕРТЕЙ Українців!
І ота, стара та немічна Тимошенко, у неї теж, ЯК ЗАЦІПИЛО!! Ні слова щодо покарання!! Це ж не її майно, у Дубаї палять??
Або працювати або воювати крапка!
Я ніколи не бачила стільки п'яної тиняюющейся молоді, то п'яні.то наколоті, абсолютно асоціальні. І це теж робиться методично, аби у фсб.було безліч тих хто і за копійку, за дозу, за пляшку чинитиме диверсії. І з цим треба закінчувати.