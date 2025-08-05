Хотіли знищити житло ветерана ЗСУ та об’єкти "УЗ": СБУ затримала шістьох підпалювачів. ФОТОрепортаж

Затримано шістьох агентів РФ, які вчиняли підпали у різних областях України. Ціллю РФ були житло українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Спецслужби РФ вербували агентів у Telegram-каналах, коли ті шукали "легких заробітків".

Київщина

Затримано трьох юнаків, що готували підпал помешкання ветерана ЗСУ у Василькові.

Вони виготовили коктейль Молотова, який мали закинути у вікно потерпілого, щоб спричинити загоряння. Правоохоронці завчасно викрили агентів РФ та затримали їх на місці запланованого злочину.

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Дніпропетровщина

Затримано монтажника однієї з філії "Укрзалізниці" у Кам'янському районі.

Спочатку він палив залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій. Згодом чоловік отримав нове завдання - пустити "під укіс" вантажний ешелон Сил оборони. Правоохоронці зірвали плани ворога та затримали агента РФ.

Вінниччина

Викрито 18-річного жителя міста Гайсин, який підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру. Зловмисник використав легкозаймисту суміш, яку власноруч виготовив за інструкцією куратора з РФ.

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Закарпаття

Затримано 52-річного безробітного з Ужгородського району, який за допомогою легкозаймистих сумішей він намагався знищити дві релейні шафи сигнальних установок на залізничному сполучені прикордонного регіону.

Всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

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