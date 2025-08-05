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Новини Фото Затримання підпалювачів
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Хотіли знищити житло ветерана ЗСУ та об’єкти "УЗ": СБУ затримала шістьох підпалювачів. ФОТОрепортаж

Затримано шістьох агентів РФ, які вчиняли підпали у різних областях України. Ціллю РФ були житло українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Спецслужби РФ вербували агентів у Telegram-каналах, коли ті шукали "легких заробітків".

Київщина

Затримано трьох юнаків, що готували підпал помешкання ветерана ЗСУ у Василькові.

Вони виготовили коктейль Молотова, який мали закинути у вікно потерпілого, щоб спричинити загоряння. Правоохоронці завчасно викрили агентів РФ та затримали їх на місці запланованого злочину.

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Дніпропетровщина

Затримано монтажника однієї з філії "Укрзалізниці" у Кам'янському районі.

Спочатку він палив залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій. Згодом чоловік отримав нове завдання - пустити "під укіс" вантажний ешелон Сил оборони. Правоохоронці зірвали плани ворога та затримали агента РФ.

Вінниччина

Викрито 18-річного жителя міста Гайсин, який підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру. Зловмисник використав легкозаймисту суміш, яку власноруч виготовив за інструкцією куратора з РФ.

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Закарпаття

Затримано 52-річного безробітного з Ужгородського району, який за допомогою легкозаймистих сумішей він намагався знищити дві релейні шафи сигнальних установок на залізничному сполучені прикордонного регіону.

Всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

Читайте: Розставляв "відеопастки" для коригування ударів по Києву: СБУ затримала 24-річного IT-фахівця. ФОТО

СБУ затримала шістьох підпалювачів Що відомо
СБУ затримала шістьох підпалювачів Що відомо
СБУ затримала шістьох підпалювачів Що відомо

Автор: 

Вінницька область (1057) Київська область (4183) підпал (716) СБУ (13209) Васильків (76) Дніпропетровська область (4101) Закарпатська область (2120) Гайсинський район (3) Кам’янський район (17) Ужгородський район (14) Обухівський район (23) Гайсин (2)


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Топ коментарі
+12
мобілізаційний вік потрібно знижувати до 18и! хватить хворими дідами воювати поки такі покидьки бухають-гасають та воюють проти українців!
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05.08.2025 13:20 Відповісти
+8
питання!
а, нафіга фоткати на весь екран, як що б потім блюрити?
чи то, суддя собі на пам'ять?
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05.08.2025 13:17 Відповісти
+4
Нема адекватниго покарання. Тому все і так.
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05.08.2025 13:45 Відповісти
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питання!
а, нафіга фоткати на весь екран, як що б потім блюрити?
чи то, суддя собі на пам'ять?
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05.08.2025 13:17 Відповісти
Влада, упродовж 4 років, стефанчуків+зеленського, таке лайно зкацаплене, оберігає від правового безсуддя портновських, з отією «доброчесністю», щоб ними, і далі користуватися у слушний час!!
А таке лайно, зкацаплене агатами фсб, просто вішати треба, щоб не було рецидивів, як це дієво роблять, у Сирії, після башара асада!!
Безкарність, від стефанчуків+зеленського, призводить до СМЕРТЕЙ Українців!
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05.08.2025 13:19 Відповісти
100% ви праві.
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05.08.2025 13:57 Відповісти
Зверніть увагу, на повне мовчання, від прислужок з ВРУ та їх паханів, з опу!! Це ж не їх палять і убивають, а оте якесь, «насілєніє виборців»!!
І ота, стара та немічна Тимошенко, у неї теж, ЯК ЗАЦІПИЛО!! Ні слова щодо покарання!! Це ж не її майно, у Дубаї палять??
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05.08.2025 14:23 Відповісти
мобілізаційний вік потрібно знижувати до 18и! хватить хворими дідами воювати поки такі покидьки бухають-гасають та воюють проти українців!
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05.08.2025 13:20 Відповісти
Вони ж дііітииии!!! А ще, ЗЕєлєкторат, про вибори треба думати…
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05.08.2025 13:53 Відповісти
У вас повинні були розробити закони воєнного снану, жорсткіші як ті що є і за законом воєнного стану таких треба вішати привселюдно. Відразу всі такі речі припиняться.
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05.08.2025 13:21 Відповісти
Первой будет висеть вся оппозиция к власти.
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05.08.2025 13:28 Відповісти
Якщо українці дозволять, але мабуть не дозволять.
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05.08.2025 13:29 Відповісти
А кто их будет спрашивать?
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05.08.2025 13:54 Відповісти
Недавно попробували закони приймати і побачили як що і до чого.
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05.08.2025 13:58 Відповісти
як при сталіні шолі?
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05.08.2025 13:31 Відповісти
А що робити? Інакше того не зупинити.
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05.08.2025 13:33 Відповісти
Нема адекватниго покарання. Тому все і так.
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05.08.2025 13:45 Відповісти
Це хлопчики цівочки яких влада береже для відбудови України і для виборів як наше майбутнє
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05.08.2025 13:55 Відповісти
Вся ця паскуда не просто взялась, це наслідок безповідальності влади ,яка думає про рейтинги ,замість того що б посилити відповідальність за злочини проти України аж до розтрілу ,жодного патріотичного виховання корупція і бикування . Замість того що б робити диверсії проти ворога найого території створили внутрішній фронт.
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05.08.2025 14:37 Відповісти
В країні яка воює за своє ісеування НЕ МОЖЕ БУТИ безробітних!!!
Або працювати або воювати крапка!
Я ніколи не бачила стільки п'яної тиняюющейся молоді, то п'яні.то наколоті, абсолютно асоціальні. І це теж робиться методично, аби у фсб.було безліч тих хто і за копійку, за дозу, за пляшку чинитиме диверсії. І з цим треба закінчувати.
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05.08.2025 15:10 Відповісти
 
 