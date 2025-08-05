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Новости Военная помощь Украине
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Американские налогоплательщики больше не несут бремя войны в Украине, - посол США при НАТО Уитакер

Закупка оружия в США для Украины Что говорит Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что продажа американского оружия партнерам по НАТО для передачи Украине позволяет налогоплательщикам в США "не нести бремя войны в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmax.

По его словам, в прошлом месяце он был в Овальном кабинете, когда лидер США Дональд Трамп объявил о механизме, по которому страны-члены НАТО будут покупать оружие у США и предоставлять его Украине.

"Очевидно, что это исключает американских налогоплательщиков из уравнения. Американские налогоплательщики больше не несут бремя войны в Украине", - подчеркнул Уитакер.

Также читайте: Трамп вынуждает РФ к переговорам о прекращении войны, - посол США при НАТО Уитакер

По словам дипломата, Трамп заявил о готовности продавать оружие и боеприпасы союзникам в Европе для Украины. Он подчеркнул, что время имеет решающее значение.

На вопрос о том, ослабляет ли поставки оружия для Украины НАТО, Уитакер сказал: "Нет, не ослабляют".

"Фактически, наши военные и Пентагон гарантируют, что мы никогда не окажемся в стратегически невыгодном положении. И вы правы - НАТО не имеет склада оружия. Это альянс 32 стран, каждая из которых имеет технику и вооружение", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие недели вы увидите ряд объявлений об оружии для Украины от других стран, - Уитакер

Автор: 

помощь (8039) США (27642) война в Украине (5523) Уитакер Мэтью (15)


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Топ комментарии
+5
І це заявляє оплот світової демократії...

Хоча, з трампізмом - він перестав бути оплотом.
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05.08.2025 17:28 Ответить
+3
Такий був той "тягар" ш овони просто кушать не магли .
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05.08.2025 17:37 Ответить
+2
Так - святе діло - з таким монстром Україна зчепилась і шо? - все перевести в гроші?
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05.08.2025 17:30 Ответить
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І це заявляє оплот світової демократії...

Хоча, з трампізмом - він перестав бути оплотом.
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05.08.2025 17:28 Ответить
Де ти побачив в Україні демократію??Ішак ще трішки постарається і безвізу не буде.Украшка скоро буде.
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05.08.2025 17:42 Ответить
Завали хряпло, свиня х.йловська
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05.08.2025 17:45 Ответить
Дурачок?
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05.08.2025 17:49 Ответить
"Дурачок" - це саме ТИ... Бо ні у статті, ні в коментарях немає мови про "демократію в Україні"...
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05.08.2025 17:52 Ответить
Читай комент Ан Мур,чи сліпий нах?
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05.08.2025 17:53 Ответить
Прочитав... "Нах" - це ТИ... Він говорить про США, а не про Україну... Бо саме США останні кілька десятків років називали "оплотом світової демократії"...
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05.08.2025 17:56 Ответить
Ти дебіл???Штати не підписуються за єрмачатину,що тобі не зрозуміло?
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05.08.2025 17:57 Ответить
100% проголосував ти чортяка за Зе.Тупий наглухо
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05.08.2025 17:58 Ответить
Америка захищає демократію,а не якусь єрмачатину з потужною корупцією
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05.08.2025 17:55 Ответить
Ага... Ясно... По-твоєму, коли у лісі завелися жуки-шкідники, то треба не лікувать дерева, а просто спалить весь ліс...
Про таких, як ти, Шевченко колись писав:

"...Теплий кожух, тілько шкода

Не на мене шитий,

А розумне ваше слово

Брехнею підбите...".
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05.08.2025 18:01 Ответить
У шуків-шкідників підтримка 65%+.З дебілами 73% згорить весь ліс.Ти правильно написав,не подумавши
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05.08.2025 18:03 Ответить
+ до того мудрий нарід сам надав єрмачні індульгенцію на корупцію і всю іншу гидоту. Ну типу ж "та не на часі владу міняти, війна ж в країні", "та хай вже вова краде, а то буряти прийдуть".
Так з якого дива США повинні фінансувати цю помийку?
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05.08.2025 18:04 Ответить
Винуватий Трамп і ухилянти .Логіка типово виборця ЗЕ!!
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05.08.2025 18:07 Ответить
Чому б тобі не скористатися доброю порадою?
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05.08.2025 17:53 Ответить
налетіли боти тупорилі
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05.08.2025 17:54 Ответить
У дзеркало заглянь... Саме там побачиш "бота тупорилого"...
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05.08.2025 18:02 Ответить
ви ж **** тупі строчете під новинами про Трампа і ухилянтами
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05.08.2025 18:04 Ответить
одні і ті ж морди
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05.08.2025 18:05 Ответить
Завдяки Трампу та його "ефективним менеджерам", США перетворюється на світове посміховисько... Почекай - мине небагато часу, і "рушникоголові" зроблять "клони" наших "Магур", і, прикриваючись хуситами, вдарять по кораблях США, коло узбережжя Ємену. І що робитимуть "найстрашніші вояки світу"? Ганятимуться за хуситами по горах, з ядерними "Томагавками"?
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05.08.2025 17:50 Ответить
Так - святе діло - з таким монстром Україна зчепилась і шо? - все перевести в гроші?
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05.08.2025 17:30 Ответить
Американські платники податків більше не несуть тягар війни в Україні, а їхній президент вкотре подовжив кримінальному злочинцю пуйлу ліцензію на вбивства українців.
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05.08.2025 17:34 Ответить
ваше дело включить мультипликатор влить в свою оборонку и помочь СЕБЕ!, нашими руками, убрать этого бешенного пса у себя с пути....
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05.08.2025 17:35 Ответить
Такий був той "тягар" ш овони просто кушать не магли .
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05.08.2025 17:37 Ответить
"...продаж американської зброї партнерам по НАТО для передачі Україні дозволяє платникам податків у США "не нести тягар війни в Україні". Т.е. этот дебил считает, что все расходы должны нести "партнёры по НАТО", но не США? Пусть это расскажет Орбану с Фицо, только чем эти ублюдки при таких раскладах хуже или лучше Трампона?
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05.08.2025 17:39 Ответить
Чортило визнав себе жлобом! Так ганьбитись можуть повні шмаркачі!
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05.08.2025 17:43 Ответить
За Ізраїль плотять і не жужжать. Скільки там В2 літав годин, туда-сюда?
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05.08.2025 17:45 Ответить
Україну просили не красти гроші.До американців дійшло,шо представляє собою Украіна на чолі з ішаком і виборцями ішака!!!
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05.08.2025 17:51 Ответить
КУЙЛО МАБУТЬ НАГОРОДИВ ВЖЕ ДАВНО "ТРАМБОНА" ТАЄМНОЮ ****** "ЗА СЛУЖБУ ,14ДЕРАЦІЇ" ІЗ ВІДПОВІДНОЮ ГРОШОВОЮ ПЛАТНЕЮ.КОТРА ПЕРЕРАХОВУЄТЬСЯ В ОФШОР "ТРАМБОНА"
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05.08.2025 17:46 Ответить
Схоже - в результаті діяльності трампістів , американським платникам податків і так буде не весело ....
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05.08.2025 17:50 Ответить
Получается, что Штаты зарабатывают на войне в Украине - нехилый "оплот демократии".
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05.08.2025 18:02 Ответить
Дві чашки кави в місяць, щоб часом не надірвалися нести такий тягар ... Влада США боїться, що раша здохне, то тягнуть час як можуть, не буде основного стратегічного ворога, але хай про Китай не забувають, який зараз за рахунок раші дуже багато отримує дешевої сировини і ресурсів.
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05.08.2025 18:02 Ответить
Класно! Самі заколотили, тепер нехай дурні платять.
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05.08.2025 18:04 Ответить
 
 