Американские налогоплательщики больше не несут бремя войны в Украине, - посол США при НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что продажа американского оружия партнерам по НАТО для передачи Украине позволяет налогоплательщикам в США "не нести бремя войны в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmax.

По его словам, в прошлом месяце он был в Овальном кабинете, когда лидер США Дональд Трамп объявил о механизме, по которому страны-члены НАТО будут покупать оружие у США и предоставлять его Украине.

"Очевидно, что это исключает американских налогоплательщиков из уравнения. Американские налогоплательщики больше не несут бремя войны в Украине", - подчеркнул Уитакер.

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По словам дипломата, Трамп заявил о готовности продавать оружие и боеприпасы союзникам в Европе для Украины. Он подчеркнул, что время имеет решающее значение.

На вопрос о том, ослабляет ли поставки оружия для Украины НАТО, Уитакер сказал: "Нет, не ослабляют".

"Фактически, наши военные и Пентагон гарантируют, что мы никогда не окажемся в стратегически невыгодном положении. И вы правы - НАТО не имеет склада оружия. Это альянс 32 стран, каждая из которых имеет технику и вооружение", - пояснил он.

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