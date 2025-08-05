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Новини Військова допомога Україні
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Американські платники податків більше не несуть тягар війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер

Закупівля зброї у США для України Що каже Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що продаж американської зброї партнерам по НАТО для передачі Україні дозволяє платникам податків у США "не нести тягар війни в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmax.

За його словами, минулого місяця він був у Овальному кабінеті, коли лідер США Дональд Трамп оголосив про механізм, за яким країни-члени НАТО купуватимуть зброю у США та надаватимуть її Україні.

"Очевидно, що це виключає американських платників податків з рівняння. Американські платники податків більше не несуть тягар війни в Україні", - наголосив Вітакер.

Також читайте: Трамп змушує РФ до переговорів про припинення війни, - посол США при НАТО Вітакер

За словами дипломата, Трамп заявив про готовність продавати зброю та боєприпаси союзникам у Європі для України. Він наголосив, що час має вирішальне значення.

На запитання про те, чи послаблює постачання зброї для України НАТО, Вітакер сказав: "Ні, не послаблюють".

"Фактично, наші військові та Пентагон гарантують, що ми ніколи не опинимося в стратегічно невигідному становищі.  І ви маєте рацію – НАТО не має складу зброї. Це альянс 32 країн, кожна з яких має техніку та озброєння", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У найближчі тижні ви побачити низку оголошень про зброю для України від інших країн, - Вітакер

Автор: 

допомога (8644) США (23968) війна в Україні (5560) Вітакер Метью (14)


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Топ коментарі
+9
І це заявляє оплот світової демократії...

Хоча, з трампізмом - він перестав бути оплотом.
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05.08.2025 17:28 Відповісти
+7
Американські платники податків більше не несуть тягар війни в Україні, а їхній президент вкотре подовжив кримінальному злочинцю пуйлу ліцензію на вбивства українців.
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05.08.2025 17:34 Відповісти
+6
Такий був той "тягар" ш овони просто кушать не магли .
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05.08.2025 17:37 Відповісти
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І це заявляє оплот світової демократії...

Хоча, з трампізмом - він перестав бути оплотом.
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05.08.2025 17:28 Відповісти
Я ж сказав: "Дебіла шукай у дзеркалі...".
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05.08.2025 18:09 Відповісти
100% проголосував ти чортяка за Зе.Тупий наглухо
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05.08.2025 17:58 Відповісти
Зараз оцей мій коментар прочитають мої підписники... І полізуть на гілку, щоб прочитать - для чого я його написав. Прочитають тобою написане і здивовано скажуть: "Ну і дебіл!..." Це - про тебе... Бо вони тут, здебільшого, по кілька років зареєстровані (а не "спливли" тут, як ти, тиждень тому). І прекрасно знають мою політичну орієнтованість...
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05.08.2025 18:08 Відповісти
Та куди ж мені до тебе...
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05.08.2025 18:12 Відповісти
соплв вже розпустило,щоб коменти почистили
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05.08.2025 18:13 Відповісти
ущербне створіння
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05.08.2025 18:14 Відповісти
Це ти про себе?
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05.08.2025 18:36 Відповісти
Америка захищає демократію,а не якусь єрмачатину з потужною корупцією
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05.08.2025 17:55 Відповісти
Ага... Ясно... По-твоєму, коли у лісі завелися жуки-шкідники, то треба не лікувать дерева, а просто спалить весь ліс...
Про таких, як ти, Шевченко колись писав:

"...Теплий кожух, тілько шкода

Не на мене шитий,

А розумне ваше слово

Брехнею підбите...".
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05.08.2025 18:01 Відповісти
У шуків-шкідників підтримка 65%+.З дебілами 73% згорить весь ліс.Ти правильно написав,не подумавши
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05.08.2025 18:03 Відповісти
+ до того мудрий нарід сам надав єрмачні індульгенцію на корупцію і всю іншу гидоту. Ну типу ж "та не на часі владу міняти, війна ж в країні", "та хай вже вова краде, а то буряти прийдуть".
Так з якого дива США повинні фінансувати цю помийку?
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05.08.2025 18:04 Відповісти
Чому б тобі не скористатися доброю порадою?
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05.08.2025 17:53 Відповісти
налетіли боти тупорилі
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05.08.2025 17:54 Відповісти
У дзеркало заглянь... Саме там побачиш "бота тупорилого"...
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05.08.2025 18:02 Відповісти
Вернися в школу... Навіть писать грамотно не здатен...
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05.08.2025 18:10 Відповісти
Завдяки Трампу та його "ефективним менеджерам", США перетворюється на світове посміховисько... Почекай - мине небагато часу, і "рушникоголові" зроблять "клони" наших "Магур", і, прикриваючись хуситами, вдарять по кораблях США, коло узбережжя Ємену. І що робитимуть "найстрашніші вояки світу"? Ганятимуться за хуситами по горах, з ядерними "Томагавками"?
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05.08.2025 17:50 Відповісти
Так - святе діло - з таким монстром Україна зчепилась і шо? - все перевести в гроші?
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05.08.2025 17:30 Відповісти
Американські платники податків більше не несуть тягар війни в Україні, а їхній президент вкотре подовжив кримінальному злочинцю пуйлу ліцензію на вбивства українців.
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05.08.2025 17:34 Відповісти
ваше дело включить мультипликатор влить в свою оборонку и помочь СЕБЕ!, нашими руками, убрать этого бешенного пса у себя с пути....
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05.08.2025 17:35 Відповісти
Такий був той "тягар" ш овони просто кушать не магли .
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05.08.2025 17:37 Відповісти
"...продаж американської зброї партнерам по НАТО для передачі Україні дозволяє платникам податків у США "не нести тягар війни в Україні". Т.е. этот дебил считает, что все расходы должны нести "партнёры по НАТО", но не США? Пусть это расскажет Орбану с Фицо, только чем эти ублюдки при таких раскладах хуже или лучше Трампона?
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05.08.2025 17:39 Відповісти
Чортило визнав себе жлобом! Так ганьбитись можуть повні шмаркачі!
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05.08.2025 17:43 Відповісти
За Ізраїль плотять і не жужжать. Скільки там В2 літав годин, туда-сюда?
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05.08.2025 17:45 Відповісти
Так треба спочатку бутит тим Ізраїлем. Ок, Україною. А поки що те що тут наворотили за 30 років важко назвати Україною, скоріш х...ляндією. От коли станеш Україною тоді і в тебе бабки вливати почнуть і не будуть "жужжать". А по чесному то вони і так нічого нам не повинні, подякуйте за те що уже надали.
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05.08.2025 18:11 Відповісти
Прийдеться тоді всим до лав ЗСУ ставати,а це ж неправильно .
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05.08.2025 18:28 Відповісти
Так Ізраїль як країну і сформувала єврейська община США. Після 2 Світової, коли Гітлер фактично знищив європейських євреїв США стали єдиною країною, де євреї жили мільйонами
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05.08.2025 18:31 Відповісти
КУЙЛО МАБУТЬ НАГОРОДИВ ВЖЕ ДАВНО "ТРАМБОНА" ТАЄМНОЮ ****** "ЗА СЛУЖБУ ,14ДЕРАЦІЇ" ІЗ ВІДПОВІДНОЮ ГРОШОВОЮ ПЛАТНЕЮ.КОТРА ПЕРЕРАХОВУЄТЬСЯ В ОФШОР "ТРАМБОНА"
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05.08.2025 17:46 Відповісти
Схоже - в результаті діяльності трампістів , американським платникам податків і так буде не весело ....
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05.08.2025 17:50 Відповісти
Получается, что Штаты зарабатывают на войне в Украине - нехилый "оплот демократии".
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05.08.2025 18:02 Відповісти
так и власть в Украине не плохо зарабатывает путём воровства!
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05.08.2025 18:32 Відповісти
Дві чашки кави в місяць, щоб часом не надірвалися нести такий тягар ... Влада США боїться, що раша здохне, то тягнуть час як можуть, не буде основного стратегічного ворога, але хай про Китай не забувають, який зараз за рахунок раші дуже багато отримує дешевої сировини і ресурсів.
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05.08.2025 18:02 Відповісти
Класно! Самі заколотили, тепер нехай дурні платять.
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05.08.2025 18:04 Відповісти
Пока по методичке краснова всё сходится
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05.08.2025 18:27 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
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05.08.2025 18:28 Відповісти
Треба було в 2013 трохи мудрішими бути
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05.08.2025 18:32 Відповісти
судя по тебе, так ты в 2019 поумнел!
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05.08.2025 18:46 Відповісти
А в 2019 ще були дурнішими ніж в 2013
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05.08.2025 18:53 Відповісти
самому не смешно?
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05.08.2025 18:33 Відповісти
Фсьо! Велич Гамерики з приходом трампа глибоко у дупі. Нащадкам доведеться добре попрацювати, щоб повернути те, що Трамп просрав за кілька місяців.
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05.08.2025 18:57 Відповісти
ну і добре, нехай Європа платить.
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05.08.2025 18:58 Відповісти
 
 