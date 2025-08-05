Американські платники податків більше не несуть тягар війни в Україні, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що продаж американської зброї партнерам по НАТО для передачі Україні дозволяє платникам податків у США "не нести тягар війни в Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmax.

За його словами, минулого місяця він був у Овальному кабінеті, коли лідер США Дональд Трамп оголосив про механізм, за яким країни-члени НАТО купуватимуть зброю у США та надаватимуть її Україні.

"Очевидно, що це виключає американських платників податків з рівняння. Американські платники податків більше не несуть тягар війни в Україні", - наголосив Вітакер.

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За словами дипломата, Трамп заявив про готовність продавати зброю та боєприпаси союзникам у Європі для України. Він наголосив, що час має вирішальне значення.

На запитання про те, чи послаблює постачання зброї для України НАТО, Вітакер сказав: "Ні, не послаблюють".

"Фактично, наші військові та Пентагон гарантують, що ми ніколи не опинимося в стратегічно невигідному становищі. І ви маєте рацію – НАТО не має складу зброї. Це альянс 32 країн, кожна з яких має техніку та озброєння", - пояснив він.

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