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Новости Ситуация на фронте
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Руководство РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, 2 уже созданы, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины в июле.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши войска мужественно отражали атаки врага, который использует тактику "тысячи порезов", применяя для наступательных действий небольшие штурмовые группы.

Самая сложная ситуация - на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. В то же время на Северослобожанском направлении имеем успехи в освобождении территории Сумской области, продолжаем вести боевые действия на Курщине", - сообщил Сырский.

По словам главкома, в июле ВСУ имели заметные успехи в применении средств DeepStrike - поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника. Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, нанесли поражение его военным объектам, в частности складам "шахедов" и других видов вооружений, военным аэродромам и полигонам, оборонным, электромеханическим, химическим и нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, благодаря совершенствованию системы управления БПЛА второй месяц подряд ВСУ имеют устойчивую динамику существенного роста эффективности уничтожения противника и, как следствие, усиление поддержки пехоты на поле боя.

Читайте: Россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсий в тылу, - Сырский

"Общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно. Российское руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы", - сообщил Сырский.

Поэтому нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск, подчеркнул главком ВСУ.

Читайте: Армия нуждается в большем количестве БпЛА, - Сырский

Автор: 

Александр Сырский (671) война в Украине (5523)


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Топ комментарии
+3
Так допоміг би, а тоді вже писав.
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05.08.2025 20:46 Ответить
+2
Сирського пора у відставку з початку його каденції на посаді головнокомандувача не було ні однієї успішно спланованої контроперації,тільки відступаємо кожен день.я розумію що так ми бережемо життя війкових але такою тактикою ми лише відтягуємо свій кінець і підвищуєм бойовий дух у свинонособак
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05.08.2025 20:53 Ответить
+1
В них є з чого а в нас?
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05.08.2025 20:39 Ответить
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Чим ти так зайнята?
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05.08.2025 20:49 Ответить
В них є з чого а в нас?
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05.08.2025 20:39 Ответить
А в нас дрони.
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05.08.2025 20:47 Ответить
Слава богу що в них дронів нема, чи не так?
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05.08.2025 20:52 Ответить
В нас скрiзь ухилянти
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05.08.2025 20:48 Ответить
І в них скрізь ухилянти.
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05.08.2025 20:50 Ответить
Та шо ви все плануєте? - зупиніть фронт - тай плануйте
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05.08.2025 20:39 Ответить
Так допоміг би, а тоді вже писав.
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05.08.2025 20:46 Ответить
Так ніхто не слухає - кажуть самі з вусами
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05.08.2025 21:01 Ответить
кацапні приблизно всього близько 85 000 000. не понтуйся *****.
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05.08.2025 20:41 Ответить
Ти кацапів сам рахував чи може хто допомагав?
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05.08.2025 20:47 Ответить
а ти можеш довести що їх більше? ну чекаю.
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05.08.2025 20:50 Ответить
В мене теж саме питання, чекаю. А може їх менше? І одразу пропозиція, вивчи дане питання, є навіть офіційні данні.
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05.08.2025 20:54 Ответить
а може і менше. бо путінка та бояришнік зробили своє діло. дивився огляди на цю тему, прогнози дуже не втішні.
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05.08.2025 20:56 Ответить
Щось не схоже що ти Дід, логіка в тебе занадто примітивні як для діда.
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05.08.2025 20:59 Ответить
так я ж старенький вже 51 рік все таки.... три вищих освіти. то ти синку відрекомендуйся. а потім і за логіку поговоремо....
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05.08.2025 21:02 Ответить
Значить потрібно 85 000 000 дронів.
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05.08.2025 20:48 Ответить
Раз в 4-5 больше. Не каждый дрон с первого раза поражает цель.
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05.08.2025 20:50 Ответить
І все? Так просто, де ти був, чому мовчав?
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05.08.2025 20:51 Ответить
Сирського пора у відставку з початку його каденції на посаді головнокомандувача не було ні однієї успішно спланованої контроперації,тільки відступаємо кожен день.я розумію що так ми бережемо життя війкових але такою тактикою ми лише відтягуємо свій кінець і підвищуєм бойовий дух у свинонособак
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05.08.2025 20:53 Ответить
Відправляй.
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05.08.2025 20:55 Ответить
не бережемо зовсім.
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05.08.2025 21:04 Ответить
Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації - ключова фраза стратегії видатного полководця.
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05.08.2025 20:55 Ответить
Ухилянт ?
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05.08.2025 20:57 Ответить
Експерт
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05.08.2025 21:00 Ответить
То створюйте і у нас 10 нових , тим паче ,є з кого -поліцейських + поліцейських пенсіонерів , у кого вік до 60 ти .
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05.08.2025 20:56 Ответить
А я наловлю щомісяца 30 000 мобків та на убой в окопи з гівна та палок. Бетон нам не нужон. Товаришч Сырский.
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05.08.2025 21:02 Ответить
Як одразу, московіти запарєбрікавиє,, запалювали ротом, московським лайном, начепивши ніки з Українською символікою!?!?
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05.08.2025 21:10 Ответить
 
 