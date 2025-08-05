Руководство РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, 2 уже созданы, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины в июле.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши войска мужественно отражали атаки врага, который использует тактику "тысячи порезов", применяя для наступательных действий небольшие штурмовые группы.

Самая сложная ситуация - на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. В то же время на Северослобожанском направлении имеем успехи в освобождении территории Сумской области, продолжаем вести боевые действия на Курщине", - сообщил Сырский.

По словам главкома, в июле ВСУ имели заметные успехи в применении средств DeepStrike - поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника. Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, нанесли поражение его военным объектам, в частности складам "шахедов" и других видов вооружений, военным аэродромам и полигонам, оборонным, электромеханическим, химическим и нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, благодаря совершенствованию системы управления БПЛА второй месяц подряд ВСУ имеют устойчивую динамику существенного роста эффективности уничтожения противника и, как следствие, усиление поддержки пехоты на поле боя.

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"Общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на 9 тысяч человек ежемесячно. Российское руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы", - сообщил Сырский.

Поэтому нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск, подчеркнул главком ВСУ.

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