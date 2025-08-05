Керівництво РФ планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій, 2 вже створено, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України в липні.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші війська мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику "тисячі порізів", застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи.

Найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині", - повідомив Сирський.

Зса словами головкома, в липні ЗСУ мали помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike - уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам.

Крім того, завдяки удосконаленню системи управління БПЛА другий місяць поспіль ЗСУ мають сталу динаміку суттєвого зростання ефективності знищення противника та, як наслідок, посилення підтримки піхоти на полі бою.

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"Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця. Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено", - повідомив Сирський.

Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ, наголосив головком ЗСУ.

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