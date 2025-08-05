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Новини Ситуація на фронті
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Керівництво РФ планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій, 2 вже створено, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України в липні.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші війська мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику "тисячі порізів", застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи.

Найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині", - повідомив Сирський.

Зса словами головкома, в липні ЗСУ мали помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike - уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Наші безпілотники й інші засоби ураження суттєво знизили виробничі спроможності ВПК агресора, нанесли ураження його військовим об’єктам, зокрема складам "шахедів" та інших видів озброєнь, військовим аеродромам й полігонам, оборонним, електромеханічним, хімічним та нафтопереробним заводам.

Крім того, завдяки удосконаленню системи управління БПЛА другий місяць поспіль ЗСУ мають сталу динаміку суттєвого зростання ефективності знищення противника та, як наслідок, посилення підтримки піхоти на полі бою.

Читайте: Росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсій у тилу, - Сирський

"Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця. Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено", - повідомив Сирський.

Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ, наголосив головком ЗСУ.

Читайте: Армія потребує більше БпЛА, - Сирський

Сирський про фронт у липні
Сирський про фронт у липні

Автор: 

Сирський Олександр (695) війна в Україні (5560)


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Топ коментарі
+6
Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації - ключова фраза стратегії видатного полководця.
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05.08.2025 20:55 Відповісти
+5
Слава богу що в них дронів нема, чи не так?
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05.08.2025 20:52 Відповісти
+4
Так допоміг би, а тоді вже писав.
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05.08.2025 20:46 Відповісти
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Чим ти так зайнята?
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05.08.2025 20:49 Відповісти
Алєксєй, а ти чим?
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05.08.2025 21:47 Відповісти
В них є з чого а в нас?
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05.08.2025 20:39 Відповісти
А в нас дрони.
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05.08.2025 20:47 Відповісти
Слава богу що в них дронів нема, чи не так?
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05.08.2025 20:52 Відповісти
В нас скрiзь ухилянти
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05.08.2025 20:48 Відповісти
І в них скрізь ухилянти.
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05.08.2025 20:50 Відповісти
Та шо ви все плануєте? - зупиніть фронт - тай плануйте
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05.08.2025 20:39 Відповісти
Так допоміг би, а тоді вже писав.
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05.08.2025 20:46 Відповісти
Так ніхто не слухає - кажуть самі з вусами
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05.08.2025 21:01 Відповісти
кацапні приблизно всього близько 85 000 000. не понтуйся *****.
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05.08.2025 20:41 Відповісти
Ти кацапів сам рахував чи може хто допомагав?
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05.08.2025 20:47 Відповісти
а ти можеш довести що їх більше? ну чекаю.
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05.08.2025 20:50 Відповісти
В мене теж саме питання, чекаю. А може їх менше? І одразу пропозиція, вивчи дане питання, є навіть офіційні данні.
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05.08.2025 20:54 Відповісти
а може і менше. бо путінка та бояришнік зробили своє діло. дивився огляди на цю тему, прогнози дуже не втішні.
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05.08.2025 20:56 Відповісти
Щось не схоже що ти Дід, логіка в тебе занадто примітивні як для діда.
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05.08.2025 20:59 Відповісти
так я ж старенький вже 51 рік все таки.... три вищих освіти. то ти синку відрекомендуйся. а потім і за логіку поговоремо....
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05.08.2025 21:02 Відповісти
Значить потрібно 85 000 000 дронів.
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05.08.2025 20:48 Відповісти
Раз в 4-5 больше. Не каждый дрон с первого раза поражает цель.
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05.08.2025 20:50 Відповісти
І все? Так просто, де ти був, чому мовчав?
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05.08.2025 20:51 Відповісти
ок їх 85(зі стелі взятих кацапів), але у нас наразі проживає тут десь 28. а не 52 як за кучми.
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05.08.2025 21:36 Відповісти
повірю. спориться не буду. але візьмемо їхню площу країни і нашу. діла в них йшли погано....
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05.08.2025 21:39 Відповісти
та похрін на їх площу, ти краще порахуй скільки у них міст міліонників і у нас...
орків точно більше 140 млн, адже тільки тот та Крим додали під 8 млн населення, але то таке.
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05.08.2025 21:43 Відповісти
і не збираюсь цих підерів рахувати. вони самі себе не можуть порахувати.
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05.08.2025 21:47 Відповісти
емм тоді до чого був ваш коментар?
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05.08.2025 22:14 Відповісти
менше
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05.08.2025 21:44 Відповісти
Сирського пора у відставку з початку його каденції на посаді головнокомандувача не було ні однієї успішно спланованої контроперації,тільки відступаємо кожен день.я розумію що так ми бережемо життя війкових але такою тактикою ми лише відтягуємо свій кінець і підвищуєм бойовий дух у свинонособак
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05.08.2025 20:53 Відповісти
Відправляй.
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05.08.2025 20:55 Відповісти
не бережемо зовсім.
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05.08.2025 21:04 Відповісти
Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації - ключова фраза стратегії видатного полководця.
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05.08.2025 20:55 Відповісти
Ухилянт ?
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05.08.2025 20:57 Відповісти
Експерт
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05.08.2025 21:00 Відповісти
Ворог народу. Трудового.
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05.08.2025 21:51 Відповісти
То створюйте і у нас 10 нових , тим паче ,є з кого -поліцейських + поліцейських пенсіонерів , у кого вік до 60 ти .
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05.08.2025 20:56 Відповісти
Непаложєна. Це все потужний людський потенціал.
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05.08.2025 21:53 Відповісти
А я наловлю щомісяца 30 000 мобків та на убой в окопи з гівна та палок. Бетон нам не нужон. Товаришч Сырский.
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05.08.2025 21:02 Відповісти
Як одразу, московіти запарєбрікавиє,, запалювали ротом, московським лайном, начепивши ніки з Українською символікою!?!?
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05.08.2025 21:10 Відповісти
Ти ідіот? Як вони можуть створювати нові дивізії, якщо кожен експерт і аналітик на Єдиному марафоні, Радіо-Ера і інших солідних шанованих інформаційних ресурсах знають, що вони мобілізують кожен місяць менше, їх гине на фронті.
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05.08.2025 21:26 Відповісти
Мені кінець....
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05.08.2025 21:34 Відповісти
Капець якійсь сьогодні
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05.08.2025 21:48 Відповісти
Не хвилюйся так, проктолог витягне.
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05.08.2025 21:50 Відповісти
головне щоб тебе подалі запхнув
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05.08.2025 21:55 Відповісти
І як вони формують ті 10 нових дивізій без виловлювання "ресурсу" на вулицях і утримання його на стадіонах? Невже у них якийсь інший метод є?
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05.08.2025 21:52 Відповісти
тупо грошей більше. можуть і красти і платити.
в нас менше. ми можемо або красти або платити. ну здогадайтесь що оберуть можнопривладці.
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05.08.2025 21:56 Відповісти
а ти шо плануєш? пікселі малювати на мультикамі?
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05.08.2025 21:59 Відповісти
Вже зовсім Сирський змарнів на кисляк - жодного стратегічно плану чи бачення за 3 роки . Бусифікуй більше - готуй як небудь - тримай посадки - от і весь план Гєнштабістів зестратєга ...
Але пам'ятайте ,як казав Льоша Бик- камандір - сапьор -штурмові - ГЄНШТАБ НІВЧОМ НЄВІНОВАТ !!!
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05.08.2025 22:11 Відповісти
 
 