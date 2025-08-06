Украина и РФ сделали шаг вперед, наступил критический момент, - глава МИД Китая Ван И о встрече в Стамбуле
Китайская сторона считает, что Украина и Россия сделали важный шаг вперед, начав переговоры.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, глава МИД Китая в среду, 6 августа, провел телефонный разговор со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.
Стороны, в частности, обменялись мнениями относительно "украинского кризиса" (так Китай называет войну РФ против Украины. - Ред.). Ван И заявил, что "консенсус", заключенный Китаем и Пакистаном, якобы сыграл положительную роль в деэскалации "кризиса".
Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", - говорится в заявлении МИД Китая.
Стороны также подтвердили, что готовы содействовать прекращению огня, мирным переговорам и другим вопросам для "политического урегулирования кризиса".
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На Уралі, правда, є ще інший тип - "уральські татари". Говорять татарською, але, європеоїдні риси обличчя, і, майже поголовно - сіроокі шатени і блондини... Сам бачив неодноразово, і спілкувався...
Ці "переговори" ще в 22-му році почалися.
так як вони , як і кацапи брешуть , брешуть і ніколи
не скажуть правди !