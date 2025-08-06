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Новости Китай о мирных переговорах по Украине
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Украина и РФ сделали шаг вперед, наступил критический момент, - глава МИД Китая Ван И о встрече в Стамбуле

Ван Ї

Китайская сторона считает, что Украина и Россия сделали важный шаг вперед, начав переговоры.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, глава МИД Китая в среду, 6 августа, провел телефонный разговор со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

Стороны, в частности, обменялись мнениями относительно "украинского кризиса" (так Китай называет войну РФ против Украины. - Ред.). Ван И заявил, что "консенсус", заключенный Китаем и Пакистаном, якобы сыграл положительную роль в деэскалации "кризиса".

Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", - говорится в заявлении МИД Китая.

Также читайте: Лавров встретился с главой МИД Китая: обсудили войну в Украине

Стороны также подтвердили, что готовы содействовать прекращению огня, мирным переговорам и другим вопросам для "политического урегулирования кризиса".

Автор: 

Китай (3114) Ван И (78) война в Украине (5523)


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Топ комментарии
+12
Ці всі балачки це окозамилювання аби самим не попасти під вторинні санкції США та Європи.Китайці говорять одне а роблять зовсім інши,комуняку на гілляку як казав колись мій дідусь,нема віри краснопузим
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06.08.2025 13:06 Ответить
+4
100500%.
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06.08.2025 13:07 Ответить
+3
Що б хтось якісь кроки робив, треба вставити одну швабру в дупу *****, іншу в дупу гундосу і вертіти їх там. Інакше діла не буде.
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06.08.2025 13:08 Ответить
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Ці всі балачки це окозамилювання аби самим не попасти під вторинні санкції США та Європи.Китайці говорять одне а роблять зовсім інши,комуняку на гілляку як казав колись мій дідусь,нема віри краснопузим
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06.08.2025 13:06 Ответить
100500%.
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06.08.2025 13:07 Ответить
Хочкте знати, як виглядав Чингіз-хан? Подивіться на Ван Ї. І діяв той Владика Всесвіту так само - улесливістю, брехнею і військовою силою.
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06.08.2025 13:07 Ответить
тому Ваньку до Чінгіза як до Місяця рачки. ) Чінгіз завоював колись половину світу, а ті комуняки за останні 100 років сосали у японців і у в'єтнамців.
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06.08.2025 13:11 Ответить
Нууу, я ж не стверджую, що Вань Ї - то реінкарнація самого Чингіза. Я пишу, що це - потомок тих справжніх "монголів". Процшло майже тисяча років, а все залишається таким самим - так звані "монголи" ******* є ранами для ******** живодерів-кацапів, так званих "руzzкіх". І знову ******* "боголюбскіє" атакують древній Київ за підтримки і по побажарню ******** "монголів" - комуністичних імперців з Китаю.
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06.08.2025 13:26 Ответить
та і не потомок він справжніх монголів. потомками справжніх монголів більш влучніше буде назвати японських самураїв. що ті, що другі - справжні воїни честі. а китайці на воїнів не тягнуть.
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06.08.2025 13:38 Ответить
Не "фантазуй"... Збереглися описи Чингіз-хана, зроблені арабськими купцями... Він був рудоволосим та сірооким... Єдині "рудоволосі" та сіроокі тюрки, відомі у світі - це деякі представники КАЗАХІВ... Як мені казали казахи - це "найчистопородніші", в генетичному плані, представники їх племені... Хоч на лице - чисті "монголоїди"... Бачив сам, неодноразово...
На Уралі, правда, є ще інший тип - "уральські татари". Говорять татарською, але, європеоїдні риси обличчя, і, майже поголовно - сіроокі шатени і блондини... Сам бачив неодноразово, і спілкувався...
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06.08.2025 13:39 Ответить
Походу ХЛО таки щось придумав і затягне типу переговорний процес на новий рівень і ще на кілька місяців ?
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06.08.2025 13:07 Ответить
"Українська криза", все що потрібно знати щоб розуміти ху є ***.
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06.08.2025 13:08 Ответить
Що б хтось якісь кроки робив, треба вставити одну швабру в дупу *****, іншу в дупу гундосу і вертіти їх там. Інакше діла не буде.
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06.08.2025 13:08 Ответить
"зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори" - комуняка прокинувся?
Ці "переговори" ще в 22-му році почалися.
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06.08.2025 13:10 Ответить
чудачье узкопленочное....
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06.08.2025 13:13 Ответить
Слухати китайців - це себе не поважати ,
так як вони , як і кацапи брешуть , брешуть і ніколи
не скажуть правди !
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06.08.2025 13:14 Ответить
Йди в сраку, косоокий вилупок.
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06.08.2025 13:14 Ответить
Падальщики узкоглазые,без вас Рашке уже лавно бы выдохлась.
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06.08.2025 13:15 Ответить
Что ты, черт возьми, несёшь?!🙄🥳😅🤡🤗🤪🤣
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06.08.2025 13:41 Ответить
У китаёсов, как и Трампа нет разделения "преступник - жертва". Выглядит так, будто поспорили два соседа за межу в огороде. Типа, хер его знает, кто там виноват. Оба виноваты.
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06.08.2025 13:45 Ответить
Я думав вже критичний пройшо колы смоктак у **** путина
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06.08.2025 13:55 Ответить
Смоктав у **** путина президента поРащи!вони просто пустота але дибилы в них вирять!це як хтось каже я нехочу вбивати а там ты СМЕРТНИК!!!ВИДПОВИТЬ!
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06.08.2025 13:58 Ответить
И вот настал критический момент и заедает темный элемент...
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06.08.2025 14:24 Ответить
Як буде китайською "Ойбл*дь, йди нах*й"...?
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06.08.2025 14:28 Ответить
 
 