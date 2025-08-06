Украина и РФ сделали шаг вперед, наступил критический момент, - глава МИД Китая Ван И о встрече в Стамбуле

Китайская сторона считает, что Украина и Россия сделали важный шаг вперед, начав переговоры.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, глава МИД Китая в среду, 6 августа, провел телефонный разговор со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

Стороны, в частности, обменялись мнениями относительно "украинского кризиса" (так Китай называет войну РФ против Украины. - Ред.). Ван И заявил, что "консенсус", заключенный Китаем и Пакистаном, якобы сыграл положительную роль в деэскалации "кризиса".

Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", - говорится в заявлении МИД Китая.

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Стороны также подтвердили, что готовы содействовать прекращению огня, мирным переговорам и другим вопросам для "политического урегулирования кризиса".