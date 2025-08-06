Україна та РФ зробили крок уперед, настав критичний момент, - глава МЗС Китаю Ван Ї про зустрічі в Стамбулі
Китайська сторона вважає, що Україна та Росія зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається, глава МЗС Китаю у середу, 6 серпня, провів телефонну розмову зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.
Сторони, зокрема, обмінялися думками щодо "української кризи" (так Китай називає війну РФ проти України. - Ред.). Ван Ї заявив, що "консенсус", укладений Китаєм та Пакистаном, нібито відіграв позитивну роль у деескалації "кризи".
Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту", - йдеться у заяві МЗС Китаю.
Сторони також підтвердили, що готові сприяти припиненню вогню, мирним переговорам та іншим питанням для "політичного врегулювання кризи".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ці "переговори" ще в 22-му році почалися.
так як вони , як і кацапи брешуть , брешуть і ніколи
не скажуть правди !