Україна та РФ зробили крок уперед, настав критичний момент, - глава МЗС Китаю Ван Ї про зустрічі в Стамбулі

Китайська сторона вважає, що Україна та Росія зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, глава МЗС Китаю у середу, 6 серпня, провів телефонну розмову зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.

Сторони, зокрема, обмінялися думками щодо "української кризи" (так Китай називає війну РФ проти України. - Ред.). Ван Ї заявив, що "консенсус", укладений Китаєм та Пакистаном, нібито відіграв позитивну роль у деескалації "кризи".

Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

Також читайте: Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: обговорили війну в Україні

Сторони також підтвердили, що готові сприяти припиненню вогню, мирним переговорам та іншим питанням для "політичного врегулювання кризи".