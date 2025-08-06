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Новини Китай про мирні переговори щодо України
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Україна та РФ зробили крок уперед, настав критичний момент, - глава МЗС Китаю Ван Ї про зустрічі в Стамбулі

Ван Ї

Китайська сторона вважає, що Україна та Росія зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, глава МЗС Китаю у середу, 6 серпня, провів телефонну розмову зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.

Сторони, зокрема, обмінялися думками щодо "української кризи" (так Китай називає війну РФ проти України. - Ред.). Ван Ї заявив, що "консенсус", укладений Китаєм та Пакистаном, нібито відіграв позитивну роль у деескалації "кризи".

Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

Також читайте: Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: обговорили війну в Україні

Сторони також підтвердили, що готові сприяти припиненню вогню, мирним переговорам та іншим питанням для "політичного врегулювання кризи".

Автор: 

Китай (4798) Ван Ї (84) війна в Україні (5560)


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Топ коментарі
+1
Ці всі балачки це окозамилювання аби самим не попасти під вторинні санкції США та Європи.Китайці говорять одне а роблять зовсім інши,комуняку на гілляку як казав колись мій дідусь,нема віри краснопузим
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06.08.2025 13:06 Відповісти
+1
Що б хтось якісь кроки робив, треба вставити одну швабру в дупу *****, іншу в дупу гундосу і вертіти їх там. Інакше діла не буде.
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06.08.2025 13:08 Відповісти
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Ці всі балачки це окозамилювання аби самим не попасти під вторинні санкції США та Європи.Китайці говорять одне а роблять зовсім інши,комуняку на гілляку як казав колись мій дідусь,нема віри краснопузим
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06.08.2025 13:06 Відповісти
100500%.
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06.08.2025 13:07 Відповісти
Хочкте знати, як виглядав Чингіз-хан? Подивіться на Ван Ї. І діяв той Владика Всесвіту так само - улесливістю, брехнею і військовою силою.
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06.08.2025 13:07 Відповісти
тому Ваньку до Чінгіза як до Місяця рачки. ) Чінгіз завоював колись половину світу, а ті комуняки за останні 100 років сосали у японців і у в'єтнамців.
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06.08.2025 13:11 Відповісти
Нууу, я ж не стверджую, що Вань Ї - то реінкарнація самого Чингіза. Я пишу, що це - потомок тих справжніх "монголів". Процшло майже тисяча років, а все залишається таким самим - так звані "монголи" ******* є ранами для ******** живодерів-кацапів, так званих "руzzкіх". І знову ******* "боголюбскіє" атакують древній Київ за підтримки і по побажарню ******** "монголів" - комуністичних імперців з Китаю.
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06.08.2025 13:26 Відповісти
Походу ХЛО таки щось придумав і затягне типу переговорний процес на новий рівень і ще на кілька місяців ?
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06.08.2025 13:07 Відповісти
"Українська криза", все що потрібно знати щоб розуміти ху є ***.
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06.08.2025 13:08 Відповісти
Що б хтось якісь кроки робив, треба вставити одну швабру в дупу *****, іншу в дупу гундосу і вертіти їх там. Інакше діла не буде.
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06.08.2025 13:08 Відповісти
"зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори" - комуняка прокинувся?
Ці "переговори" ще в 22-му році почалися.
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06.08.2025 13:10 Відповісти
чудачье узкопленочное....
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06.08.2025 13:13 Відповісти
Слухати китайців - це себе не поважати ,
так як вони , як і кацапи брешуть , брешуть і ніколи
не скажуть правди !
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06.08.2025 13:14 Відповісти
Йди в сраку, косоокий вилупок.
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06.08.2025 13:14 Відповісти
Падальщики узкоглазые,без вас Рашке уже лавно бы выдохлась.
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06.08.2025 13:15 Відповісти
 
 