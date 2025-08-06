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Новости Отношения Украины и Венгрии
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Орбан: Украинцы в Венгрии не должны получать больше помощи, чем безработные венгры

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские беженцы не должны получать от венгерского государства больше, чем местные безработные граждане.

Об этом он сказал во фрагменте интервью, обнародованном в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Орбан напомнил, что Венгрия приняла "десятки тысяч украинцев", которым оказала поддержку. Он подчеркнул, что размер помощи должен быть равным для беженцев и граждан Венгрии: "Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, возможно, не всю".

Также он подчеркнул: "Бесплатных денег нет" - и отметил, что после трехмесячного получения помощи безработные должны переходить к общественным работам, включая украинцев.

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Автор: 

беженцы (1669) Венгрия (2061) Орбан Виктор (515)


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Забагато Орбана на цій планеті шось. Куди не плюнь щось говорить
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06.08.2025 13:53 Ответить
Як вже той ує...ан остогид?!
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06.08.2025 14:00 Ответить
****** іди на йух до *****, бо там твоє місце. Мало вас лядей радянські танки у 1956 році давили, бо ви так нічого з цього уроку не винесли. Ви як останні ***** з Тверской, лягаєте спочатку під німецьких нацистів, а потім під рашистських пі@арасів. Вас сук давно сраною мітлою слід гнати з Європейських інституцій.
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06.08.2025 14:07 Ответить
Ні, халява то річ така. Багато з тих "біженців" в країнах Європи реально живуть на-халяву.
Але... Біженець то ж не угорець. В біженця ні житла, ні речей, ну ніхрена. А в безробітного угорця, так, до речі, принаймні хоч своє житло і речі. А тому їх рівняти якось то дуже по-мадярськи.
Тим більше, їх туди, тих біженців, самі ж мадяри й запросили.
Ну і ще! Гроші на утримання біженців то ж НЕ мадярські, то ж ЄС фінансує.
Реально, чергова мутня від *******...
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06.08.2025 14:20 Ответить
А орбан не має отримувати від ЄС допомоги більше, ніж середьо-статистичний блохастик з собачого притулку...
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06.08.2025 14:26 Ответить
 
 