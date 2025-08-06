Орбан: Украинцы в Венгрии не должны получать больше помощи, чем безработные венгры
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские беженцы не должны получать от венгерского государства больше, чем местные безработные граждане.
Об этом он сказал во фрагменте интервью, обнародованном в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Орбан напомнил, что Венгрия приняла "десятки тысяч украинцев", которым оказала поддержку. Он подчеркнул, что размер помощи должен быть равным для беженцев и граждан Венгрии: "Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, возможно, не всю".
Также он подчеркнул: "Бесплатных денег нет" - и отметил, что после трехмесячного получения помощи безработные должны переходить к общественным работам, включая украинцев.
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Але... Біженець то ж не угорець. В біженця ні житла, ні речей, ну ніхрена. А в безробітного угорця, так, до речі, принаймні хоч своє житло і речі. А тому їх рівняти якось то дуже по-мадярськи.
Тим більше, їх туди, тих біженців, самі ж мадяри й запросили.
Ну і ще! Гроші на утримання біженців то ж НЕ мадярські, то ж ЄС фінансує.
Реально, чергова мутня від *******...