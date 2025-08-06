Орбан: Украинцы в Венгрии не должны получать больше помощи, чем безработные венгры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские беженцы не должны получать от венгерского государства больше, чем местные безработные граждане.

Об этом он сказал во фрагменте интервью, обнародованном в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Орбан напомнил, что Венгрия приняла "десятки тысяч украинцев", которым оказала поддержку. Он подчеркнул, что размер помощи должен быть равным для беженцев и граждан Венгрии: "Мы отдадим вам половину своей рубашки, но, возможно, не всю".

Также он подчеркнул: "Бесплатных денег нет" - и отметил, что после трехмесячного получения помощи безработные должны переходить к общественным работам, включая украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уважаю Зеленского, но он допустил ошибку, отвергнув предложение заключить мир, - Орбан