Орбан: Українці в Угорщині не повинні отримувати більше допомоги, ніж безробітні угорці
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські біженці не повинні отримувати від угорської держави більше, ніж місцеві безробітні громадяни.
Про це він сказав у фрагменті інтерв’ю, оприлюдненому в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Орбан нагадав, що Угорщина прийняла "десятки тисяч українців", яким надала підтримку. Він підкреслив, що розмір допомоги має бути рівним для біженців і громадян Угорщини: "Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю".
Також він наголосив: "Безкоштовних грошей немає" - і зазначив, що після тримісячного отримання допомоги безробітні мають переходити до громадських робіт, включно з українцями.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але... Біженець то ж не угорець. В біженця ні житла, ні речей, ну ніхрена. А в безробітного угорця, так, до речі, принаймні хоч своє житло і речі. А тому їх рівняти якось то дуже по-мадярськи.
Тим більше, їх туди, тих біженців, самі ж мадяри й запросили.
Ну і ще! Гроші на утримання біженців то ж НЕ мадярські, то ж ЄС фінансує.
Реально, чергова мутня від *******...
Мабуть ті, що чекали на рузкій мір, а коли він прийшов, то їм чомусь не сподобалось та довелось тікати ще до одного любітеля ***** та усього рузкого.