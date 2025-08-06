Орбан: Українці в Угорщині не повинні отримувати більше допомоги, ніж безробітні угорці

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські біженці не повинні отримувати від угорської держави більше, ніж місцеві безробітні громадяни.

Про це він сказав у фрагменті інтерв’ю, оприлюдненому в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Орбан нагадав, що Угорщина прийняла "десятки тисяч українців", яким надала підтримку. Він підкреслив, що розмір допомоги має бути рівним для біженців і громадян Угорщини: "Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю".

Також він наголосив: "Безкоштовних грошей немає" - і зазначив, що після тримісячного отримання допомоги безробітні мають переходити до громадських робіт, включно з українцями.

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