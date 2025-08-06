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Новини Відносини України та Угорщини
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Орбан: Українці в Угорщині не повинні отримувати більше допомоги, ніж безробітні угорці

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські біженці не повинні отримувати від угорської держави більше, ніж місцеві безробітні громадяни.

Про це він сказав у фрагменті інтерв’ю, оприлюдненому в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Орбан нагадав, що Угорщина прийняла "десятки тисяч українців", яким надала підтримку. Він підкреслив, що розмір допомоги має бути рівним для біженців і громадян Угорщини: "Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але, можливо, не всю".

Також він наголосив: "Безкоштовних грошей немає" - і зазначив, що після тримісячного отримання допомоги безробітні мають переходити до громадських робіт, включно з українцями.

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Автор: 

біженці (1933) Угорщина (2404) Орбан Віктор (610)


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Забагато Орбана на цій планеті шось. Куди не плюнь щось говорить
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06.08.2025 13:53 Відповісти
Як вже той ує...ан остогид?!
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06.08.2025 14:00 Відповісти
****** іди на йух до *****, бо там твоє місце. Мало вас лядей радянські танки у 1956 році давили, бо ви так нічого з цього уроку не винесли. Ви як останні ***** з Тверской, лягаєте спочатку під німецьких нацистів, а потім під рашистських пі@арасів. Вас сук давно сраною мітлою слід гнати з Європейських інституцій.
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06.08.2025 14:07 Відповісти
Ні, халява то річ така. Багато з тих "біженців" в країнах Європи реально живуть на-халяву.
Але... Біженець то ж не угорець. В біженця ні житла, ні речей, ну ніхрена. А в безробітного угорця, так, до речі, принаймні хоч своє житло і речі. А тому їх рівняти якось то дуже по-мадярськи.
Тим більше, їх туди, тих біженців, самі ж мадяри й запросили.
Ну і ще! Гроші на утримання біженців то ж НЕ мадярські, то ж ЄС фінансує.
Реально, чергова мутня від *******...
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06.08.2025 14:20 Відповісти
А орбан не має отримувати від ЄС допомоги більше, ніж середьо-статистичний блохастик з собачого притулку...
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06.08.2025 14:26 Відповісти
своїх лінивих громадян прирівняв до біженців, що повтікали від війни, яким Угорщина по статусу мала дати прихисток на час війни а тепер гонить на громадські роботи як угорців що скоїли адмін злочини...
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06.08.2025 15:08 Відповісти
Саме інтересно, що більшість біженців в уграх це закарпатці яких воно орбан називає своїми, але коли стосується грошей то це українці!!! Та і гроші на біженців він отримує від ЄС, тож не пи....ди уйобок орбан!!!! А своїх безробітних повинна утримувати країна угрів!!! Проста арифметика!!!
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06.08.2025 15:08 Відповісти
Хто ті дибіли, що поїхали шукати прихисток у мадярщіну!?
Мабуть ті, що чекали на рузкій мір, а коли він прийшов, то їм чомусь не сподобалось та довелось тікати ще до одного любітеля ***** та усього рузкого.
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06.08.2025 15:18 Відповісти
 
 