Массированная атака РФ на Лозовую: часть дронов обезвредили, но есть попадания в 20 местах

5 августа во время удара по Лозовой на Харьковщине армия РФ направила на город дроны типа "Герань-2". Девять БПЛА силы ПВО сбили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного рассказал руководитель полиции Харьковщины Петр Токарь.

"По сведениям Воздушных сил, девять дронов были сбиты: три - во время огневого контакта, еще шесть - "подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы, они упали на незапланированные цели", - рассказал Токарь.

Но, по его словам, зафиксировано 20 мест попаданий.

Руководитель полиции Харьковщины отметил, что взрывотехники осмотрели дроны.

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"Они не являются какими-то модифицированными, они стандартные. Те, которыми Россия всегда применяет для террора нашей страны", - сказал Токарь.

Напомним, в ночь на 5 августа Лозовая Харьковской области подверглась вражеской атаке. Это был самый массированный удар с начала полномасштабной войны.