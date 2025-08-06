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Новини Атака безпілотників на Харківщину
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Масована атака РФ на Лозову: частину дронів знешкодили, але є влучання у 20 місцях

Обстріл Лозової

5 серпня під час удару по Лозовій на Харківщині армія РФ спрямувала на місто дрони типу "Герань-2". Дев'ять БпЛА сили ППО збили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного розповів керівник поліції Харківщини Петро Токар.

"За відомостями Повітряних сил, дев'ять дронів було збито: три - під час вогневого контакту, ще шість - "придушено" засобами радіоелектронної боротьби, вони впали на незаплановані цілі", - розповів Токар.

Втім, за його словами, зафіксовано 20 місць влучань.

Керівник поліції Харківщини зазначив, що вибухотехніки оглянули дрони.

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"Вони не є якимись модифіковані, вони стандартні. Ті, якими Росія завжди застосовує для терору нашої країни", - сказав Токар.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Лозова Харківської області зазнала ворожої атаки. Це був наймасованіший удар із початку повномасштабної війни.

Автор: 

обстріл (30224) дрони (5235) Харківська область (1427) Лозівський район (14) Лозова (8)


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Де наші удари у відповідь по містам ворога? Без таких ударів війну не виграти.
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06.08.2025 14:37 Відповісти
Тільки зелений бідоносець приїхав на Харківщину відразу почалась масова атака. Совпадение- не думаю .
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06.08.2025 14:56 Відповісти
скільки себе пам'ятаю (а це сильно більше як півстоліття) на цьому вокзалі в Лозовій у залі очикування на найпомітнішому місці угорі висіла величезна пафосна брехлива картина "переяславськая рада "воссоЄдінєніе" України з московією"..
шоб ви повиздихали багатоликі істоти із пекла узького мІра..
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06.08.2025 14:59 Відповісти
 
 