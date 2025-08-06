Масована атака РФ на Лозову: частину дронів знешкодили, але є влучання у 20 місцях
5 серпня під час удару по Лозовій на Харківщині армія РФ спрямувала на місто дрони типу "Герань-2". Дев'ять БпЛА сили ППО збили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного розповів керівник поліції Харківщини Петро Токар.
"За відомостями Повітряних сил, дев'ять дронів було збито: три - під час вогневого контакту, ще шість - "придушено" засобами радіоелектронної боротьби, вони впали на незаплановані цілі", - розповів Токар.
Втім, за його словами, зафіксовано 20 місць влучань.
Керівник поліції Харківщини зазначив, що вибухотехніки оглянули дрони.
"Вони не є якимись модифіковані, вони стандартні. Ті, якими Росія завжди застосовує для терору нашої країни", - сказав Токар.
Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Лозова Харківської області зазнала ворожої атаки. Це був наймасованіший удар із початку повномасштабної війни.
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