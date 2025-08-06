РФ готовит отключение интернета на временно оккупированных территориях, - СВР

Российская оккупационная администрация начала информировать местное население временно оккупированного Крыма о полном отключении мобильного интернета.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Формально это объясняют "соображениями безопасности" и "предотвращением кибердиверсий", но на самом деле это часть более широкой стратегии интеграции Крыма в российскую информационную систему контроля и цензуры, а также изоляции как от украинского, так и мирового информационного пространства", - отмечают в разведке.

Кроме того, СВРУ фиксирует многочисленные случаи искусственного ограничения доступа к интернету на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

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Сообщается, также, что только в июле 2025 года в России зафиксировано 2099 случаев отключения интернета - абсолютный российский рекорд.