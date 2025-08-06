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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ готовит отключение интернета на временно оккупированных территориях, - СВР

РФ будет отключать интернет на ВОТ

Российская оккупационная администрация начала информировать местное население временно оккупированного Крыма о полном отключении мобильного интернета.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Формально это объясняют "соображениями безопасности" и "предотвращением кибердиверсий", но на самом деле это часть более широкой стратегии интеграции Крыма в российскую информационную систему контроля и цензуры, а также изоляции как от украинского, так и мирового информационного пространства", - отмечают в разведке.

Кроме того, СВРУ фиксирует многочисленные случаи искусственного ограничения доступа к интернету на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

Также читайте: В России зафиксировали рекордное количество интернет-отключений за июль, - СВР

Сообщается, также, что только в июле 2025 года в России зафиксировано 2099 случаев отключения интернета - абсолютный российский рекорд.

Автор: 

интернет (1714) Крым (26443) оккупация (10247) СВР (164)


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Топ комментарии
+8
воды нет, интернета нет, - Ляпота то какая!

и бендеровцев тоже нет
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06.08.2025 16:13 Ответить
+5
лугандонцям крім води ще інтернет відключать, хоча хотіли жити в расеї - живіть
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06.08.2025 16:11 Ответить
+5
А навіщо він їм він. Є телевізор. Щоб не балували.
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06.08.2025 16:14 Ответить
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Китайці знову ставитимуть свої досліди. Оце доцарювалися дамбасіти що стали сіньпіням за білих мишей
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06.08.2025 16:09 Ответить
.....
РФ це завжди про геноцид. Нічого іншого вона ніколи і нікому не пропонує бо запропонувати нічого. ОЦе все що вона говорить "і хруст французкой булки" було завжди для Москви і Петербурга
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06.08.2025 16:09 Ответить
На москві і зараз нема нічого французського. Там лише хрустять рязанські лапті.
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06.08.2025 16:27 Ответить
лугандонцям крім води ще інтернет відключать, хоча хотіли жити в расеї - живіть
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06.08.2025 16:11 Ответить
100%
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06.08.2025 16:31 Ответить
воды нет, интернета нет, - Ляпота то какая!

и бендеровцев тоже нет
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06.08.2025 16:13 Ответить
за то есть балайка, кокошник и щи.
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06.08.2025 16:16 Ответить
Щи -це гидота.
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06.08.2025 16:30 Ответить
Подейкують, там можна щось полоскати
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06.08.2025 16:44 Ответить
Якщо того "чогось" геть не шкода.
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06.08.2025 17:03 Ответить
Вони кажуть бендЄрАФцеФ
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06.08.2025 16:46 Ответить
А навіщо він їм він. Є телевізор. Щоб не балували.
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06.08.2025 16:14 Ответить
Ви дарма хіхікаете, це всесвітній тренд, почитайте про Британію і недавні закони. Політичні мерзоти хочуть підім'яти Інтернет по всьому світу.
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06.08.2025 16:16 Ответить
Ага ага віримо у теорії змов і не віримо у реальність. Продовжуй дурко про всесвітні тренди .
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06.08.2025 16:19 Ответить
расєя страна,
Всєго ніхрєна!
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06.08.2025 16:16 Ответить
Та і куй з ним . Чебурнет буде, як і хтіли. Будуть дивитися як ***** на сонце літав та чемпіонат світу виграв у всіх
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06.08.2025 16:16 Ответить
Я жителям Донбасса всегда советую- провести референдум о выходе из состава расеи.

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06.08.2025 16:18 Ответить
"Населення Донецької області зменшилось більш ніж усемеро за повномасштабну війну, - ОВА. До повномасштабного вторгнення у районах Донеччини, підконтрольних Україні, проживало 1,9 млн людей. Зараз - 250 000."
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06.08.2025 16:46 Ответить
Так залишились не люди! А уголовники, наркомани, хворі на голову (дурні)!
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06.08.2025 17:07 Ответить
То вода закінчилася на ТОТ, то інтернет, то чоловіки, то камені з неба!?!?!
А вищали на масовці, оті з копанок єфремова-королєвскай, разом із завезеними із-за парєбріка, прутень ввєді?!?!
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06.08.2025 16:22 Ответить
Зважаючи на те що ЗЕбіл як правило повторює кацапські ідеї незабаром українцям варто очікувати шось подібне... Не дарма ЗЕскот збільшив чисельність СБУ на 10тис.
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06.08.2025 16:36 Ответить
Планета Шелезяка- рослин нема, води-нема, корисних копалин -нема, заселена роботами...а в дитинстві, дивлячись мультфільм Таємниця третьої планети, вважав, що це фантастика..щось виробники знали зазделегіть..
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06.08.2025 16:50 Ответить
Скріпно. Головне, щоб було лико і береста.
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06.08.2025 17:02 Ответить
Ну єщє бярьозкі.
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06.08.2025 17:05 Ответить
Берест - луб берези.
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06.08.2025 17:14 Ответить
 
 