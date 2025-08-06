РФ готовит отключение интернета на временно оккупированных территориях, - СВР
Российская оккупационная администрация начала информировать местное население временно оккупированного Крыма о полном отключении мобильного интернета.
Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Формально это объясняют "соображениями безопасности" и "предотвращением кибердиверсий", но на самом деле это часть более широкой стратегии интеграции Крыма в российскую информационную систему контроля и цензуры, а также изоляции как от украинского, так и мирового информационного пространства", - отмечают в разведке.
Кроме того, СВРУ фиксирует многочисленные случаи искусственного ограничения доступа к интернету на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.
Сообщается, также, что только в июле 2025 года в России зафиксировано 2099 случаев отключения интернета - абсолютный российский рекорд.
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РФ це завжди про геноцид. Нічого іншого вона ніколи і нікому не пропонує бо запропонувати нічого. ОЦе все що вона говорить "і хруст французкой булки" було завжди для Москви і Петербурга
и бендеровцев тоже нет
Всєго ніхрєна!
А вищали на масовці, оті з копанок єфремова-королєвскай, разом із завезеними із-за парєбріка, прутень ввєді?!?!