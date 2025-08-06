РФ готує відключення інтернету на тимчасово окупованих територіях, - СЗР
Російська окупаційна адміністрація почала інформувати місцеве населення тимчасово окупованого Криму про повне відключення мобільного інтернету.
Про це розповіли у Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
"Формально це пояснюють "безпековими міркуваннями" та "запобіганням кібердиверсій", але насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і світового інформаційного простору", - наголошують у розвідці.
Крім того, СЗРУ фіксує численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.
Повідомляється, також, що лише у липні 2025 року в росії зафіксовано 2099 випадків відключення інтернету – абсолютний російський рекорд.
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РФ це завжди про геноцид. Нічого іншого вона ніколи і нікому не пропонує бо запропонувати нічого. ОЦе все що вона говорить "і хруст французкой булки" було завжди для Москви і Петербурга
и бендеровцев тоже нет
Всєго ніхрєна!
А вищали на масовці, оті з копанок єфремова-королєвскай, разом із завезеними із-за парєбріка, прутень ввєді?!?!