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Новини Окуповані території
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РФ готує відключення інтернету на тимчасово окупованих територіях, - СЗР

РФ вимикатиме інтернет на ТОТ

Російська окупаційна адміністрація почала інформувати місцеве населення тимчасово окупованого Криму про повне відключення мобільного інтернету.

Про це розповіли у Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Формально це пояснюють "безпековими міркуваннями" та "запобіганням кібердиверсій", але насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і світового інформаційного простору", - наголошують у розвідці.

Крім того, СЗРУ фіксує численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Також читайте: У Росії зафіксували рекордну кількість інтернет-відключень за липень, - СЗР

Повідомляється, також, що лише у липні 2025 року в росії зафіксовано 2099 випадків відключення інтернету – абсолютний російський рекорд.

Автор: 

інтернет (2056) Крим (14209) окупація (6805) СЗР Служба зовнішньої розвідки (150)


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Топ коментарі
+9
воды нет, интернета нет, - Ляпота то какая!

и бендеровцев тоже нет
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06.08.2025 16:13 Відповісти
+8
за то есть балайка, кокошник и щи.
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06.08.2025 16:16 Відповісти
+6
лугандонцям крім води ще інтернет відключать, хоча хотіли жити в расеї - живіть
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06.08.2025 16:11 Відповісти
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Китайці знову ставитимуть свої досліди. Оце доцарювалися дамбасіти що стали сіньпіням за білих мишей
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06.08.2025 16:09 Відповісти
.....
РФ це завжди про геноцид. Нічого іншого вона ніколи і нікому не пропонує бо запропонувати нічого. ОЦе все що вона говорить "і хруст французкой булки" було завжди для Москви і Петербурга
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06.08.2025 16:09 Відповісти
На москві і зараз нема нічого французського. Там лише хрустять рязанські лапті.
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06.08.2025 16:27 Відповісти
лугандонцям крім води ще інтернет відключать, хоча хотіли жити в расеї - живіть
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06.08.2025 16:11 Відповісти
100%
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06.08.2025 16:31 Відповісти
воды нет, интернета нет, - Ляпота то какая!

и бендеровцев тоже нет
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06.08.2025 16:13 Відповісти
за то есть балайка, кокошник и щи.
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06.08.2025 16:16 Відповісти
Щи -це гидота.
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06.08.2025 16:30 Відповісти
Подейкують, там можна щось полоскати
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06.08.2025 16:44 Відповісти
Якщо того "чогось" геть не шкода.
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06.08.2025 17:03 Відповісти
Вони кажуть бендЄрАФцеФ
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06.08.2025 16:46 Відповісти
А навіщо він їм він. Є телевізор. Щоб не балували.
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06.08.2025 16:14 Відповісти
Ви дарма хіхікаете, це всесвітній тренд, почитайте про Британію і недавні закони. Політичні мерзоти хочуть підім'яти Інтернет по всьому світу.
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06.08.2025 16:16 Відповісти
Ага ага віримо у теорії змов і не віримо у реальність. Продовжуй дурко про всесвітні тренди .
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06.08.2025 16:19 Відповісти
расєя страна,
Всєго ніхрєна!
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06.08.2025 16:16 Відповісти
Та і куй з ним . Чебурнет буде, як і хтіли. Будуть дивитися як ***** на сонце літав та чемпіонат світу виграв у всіх
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06.08.2025 16:16 Відповісти
Я жителям Донбасса всегда советую- провести референдум о выходе из состава расеи.

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06.08.2025 16:18 Відповісти
"Населення Донецької області зменшилось більш ніж усемеро за повномасштабну війну, - ОВА. До повномасштабного вторгнення у районах Донеччини, підконтрольних Україні, проживало 1,9 млн людей. Зараз - 250 000."
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06.08.2025 16:46 Відповісти
Так залишились не люди! А уголовники, наркомани, хворі на голову (дурні)!
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06.08.2025 17:07 Відповісти
То вода закінчилася на ТОТ, то інтернет, то чоловіки, то камені з неба!?!?!
А вищали на масовці, оті з копанок єфремова-королєвскай, разом із завезеними із-за парєбріка, прутень ввєді?!?!
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06.08.2025 16:22 Відповісти
Зважаючи на те що ЗЕбіл як правило повторює кацапські ідеї незабаром українцям варто очікувати шось подібне... Не дарма ЗЕскот збільшив чисельність СБУ на 10тис.
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06.08.2025 16:36 Відповісти
Планета Шелезяка- рослин нема, води-нема, корисних копалин -нема, заселена роботами...а в дитинстві, дивлячись мультфільм Таємниця третьої планети, вважав, що це фантастика..щось виробники знали зазделегіть..
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06.08.2025 16:50 Відповісти
Скріпно. Головне, щоб було лико і береста.
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06.08.2025 17:02 Відповісти
Ну єщє бярьозкі.
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06.08.2025 17:05 Відповісти
Берест - луб берези.
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06.08.2025 17:14 Відповісти
тымчасово, ага. Клоуны *****.
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06.08.2025 17:57 Відповісти
 
 