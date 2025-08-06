РФ готує відключення інтернету на тимчасово окупованих територіях, - СЗР

Російська окупаційна адміністрація почала інформувати місцеве населення тимчасово окупованого Криму про повне відключення мобільного інтернету.

Про це розповіли у Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Формально це пояснюють "безпековими міркуваннями" та "запобіганням кібердиверсій", але насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і світового інформаційного простору", - наголошують у розвідці.

Крім того, СЗРУ фіксує численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

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Повідомляється, також, що лише у липні 2025 року в росії зафіксовано 2099 випадків відключення інтернету – абсолютний російський рекорд.