Рашисты ударили FPV-дроном по Степногорску на Запорожье: погиб мужчина
Войска РФ нанесли удар по Степногорску на Запорожье, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Российские войска ударили FPV-дроном по частной застройке.
В результате российской атаки поврежден дом.
Известно о погибшем - 38-летнем мужчине.
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