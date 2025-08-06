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Новости Обстрелы Запорожской области
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Рашисты ударили FPV-дроном по Степногорску на Запорожье: погиб мужчина

Удар по Степногорску 6 августа Есть погибший

Войска РФ нанесли удар по Степногорску на Запорожье, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Российские войска ударили FPV-дроном по частной застройке.

В результате российской атаки поврежден дом.

Известно о погибшем - 38-летнем мужчине.

Читайте: Войска РФ атаковали FPV-дроном Степногорск: погибли двое мужчин

Автор: 

обстрел (28913) жертвы (2153) Запорожская область (3384) fvp-дрон (141) Васильевский район (92) Степногорск (35)


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