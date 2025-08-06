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Новини Обстріли Запорізької області
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Рашисти вдарили FPV-дроном по Степногірську на Запоріжжі: загинув чоловік

Удар по Степногірську 6 серпня Є загиблий

Війська РФ завдали удару по Степногірську на Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська вдарили FPV-дроном по приватній забудові.

Внаслідок російської атаки пошкоджено будинок.

Відомо про загиблого - 38-річного чоловіка.

Читайте: Війська РФ атакували FPV-дроном Степногірськ: загинуло двоє чоловіків

Автор: 

обстріл (30237) жертви (1873) Запорізька область (3918) fpv-дрон (147) Василівський район (92) Степногірськ (35)


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