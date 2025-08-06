Рашисти вдарили FPV-дроном по Степногірську на Запоріжжі: загинув чоловік
Війська РФ завдали удару по Степногірську на Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Російські війська вдарили FPV-дроном по приватній забудові.
Внаслідок російської атаки пошкоджено будинок.
Відомо про загиблого - 38-річного чоловіка.
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