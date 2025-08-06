На фронте произошло 87 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Северно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 87 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов: Марьино, Белая Береза, Поповка, Хлебороб, Прогресс, Гудовое, Александровка Сумской области; Хреновка Черниговской области; Возрожденовское Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одиннадцать боестолкновений, два из которых не утихают до сих пор. Противник нанес один авиационный удар, сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Украинские подразделения отбили одну атаку врага на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник восемь раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки. К этому времени продолжается одно боестолкновение.

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Боевые действия на Донбассе

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в направлении вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отбили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении россияне семь раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Катериновка, Щербиновка, Русин Яр и Яблоновка. Силы обороны успешно отбили шесть штурмов противника, одно боестолкновение продолжается.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак противника.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили восемь атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Филиал, Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, еще одно боестолкновение продолжается.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Авиационным ударам подвергся населенный пункт Каневское.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Противник успеха не имел.