На фронте произошло 87 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Северно-Слобожанском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 87 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов: Марьино, Белая Береза, Поповка, Хлебороб, Прогресс, Гудовое, Александровка Сумской области; Хреновка Черниговской области; Возрожденовское Харьковской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одиннадцать боестолкновений, два из которых не утихают до сих пор. Противник нанес один авиационный удар, сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Украинские подразделения отбили одну атаку врага на Южно-Слобожанском направлении в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник восемь раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки. К этому времени продолжается одно боестолкновение.
Боевые действия на Донбассе
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в направлении вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отбили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.
На Торецком направлении россияне семь раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Катериновка, Щербиновка, Русин Яр и Яблоновка. Силы обороны успешно отбили шесть штурмов противника, одно боестолкновение продолжается.
С начала суток на Покровском направлении противник совершил 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак противника.
На Новопавловском направлении украинские воины отбили восемь атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Филиал, Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, еще одно боестолкновение продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Авиационным ударам подвергся населенный пункт Каневское.
На Приднепровском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Противник успеха не имел.
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