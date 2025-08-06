На фронті відбулося 87 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 87 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території рф постраждали райони населених пунктів: Мар’їне, Біла Береза, Попівка, Хлібороб, Прогрес, Гудове, Олександрівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області; Відродженівське Харківської області.

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося одинадцять боєзіткнень, два з яких не вщухають дотепер. Противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Українські підрозділи відбили одну атаку ворога на Південно-Слобожанському напрямку в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки. До цього часу триває одне боєзіткнення.

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Бойові дії на Донбасі

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в напрямку поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку з початку доби Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Русин Яр та Яблунівка. Сили оборони успішно відбили шість штурмів противника, одне боєзіткнення триває.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 19 атак противника.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупаційної армії в районах населених пунктів Філія, Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, ще одне боєзіткнення триває.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Авіаційних ударів зазнав населений пункт Канівське.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Противник успіху не мав.