В Венгрии арестовали мужчину, который планировал покушение на Орбана
Региональная следственная прокуратура Будапешта сообщила о задержании мужчины, который хотел организовать убийство премьер-министра Виктора Орбана. Для этого он искал "лучшего киллера".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.
По данным прокуратуры, в июле 2025 года задержанный мужчина разместил в сети сообщение с призывом найти "лучшего наемного убийцу" для убийства Орбана. Мужчина пообещал оплатить услуги киллера в форинтах или в другой валюте.
Венгерские правоохранители установили личность подозреваемого, задержали его и взяли под стражу.
Впоследствии мужчину допросили как подозреваемого в подготовке к убийству при отягчающих обстоятельствах. По данным следствия, он признал свою вину.
Региональная следственная прокуратура Будапешта обратилась в суд с ходатайством о его аресте, аргументируя это "опасностью повторного совершения преступления".
Окончательное решение должен принять суд в ближайшее время.
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Та у них ні мозку ні таланту немає.
Все пишеться лише з методички яку спускає начальство.
Бо кімната долбільні володіна не гумова, усіх ініциативних не вмістить.
2. Орбана, прорашистську гниду, давно вже треба ліквідувати.
3. Ніколи не розумів а нахрєна шукати якогось кіллера за гроші? На цьому фріки й паляться.
Приговорив когось - роби сам. В чому проблема?
Не вмієш - навчись.
- і лише сьогодні затримали ? Погано працює мадярська прокуратура ...
Черговий, недострєльонний ??
Висновок: не там шукав.