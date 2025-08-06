В Венгрии арестовали мужчину, который планировал покушение на Орбана

Региональная следственная прокуратура Будапешта сообщила о задержании мужчины, который хотел организовать убийство премьер-министра Виктора Орбана. Для этого он искал "лучшего киллера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

По данным прокуратуры, в июле 2025 года задержанный мужчина разместил в сети сообщение с призывом найти "лучшего наемного убийцу" для убийства Орбана. Мужчина пообещал оплатить услуги киллера в форинтах или в другой валюте.

Венгерские правоохранители установили личность подозреваемого, задержали его и взяли под стражу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан: Украинцы в Венгрии не должны получать больше помощи, чем безработные венгры

Впоследствии мужчину допросили как подозреваемого в подготовке к убийству при отягчающих обстоятельствах. По данным следствия, он признал свою вину.

Региональная следственная прокуратура Будапешта обратилась в суд с ходатайством о его аресте, аргументируя это "опасностью повторного совершения преступления".

Окончательное решение должен принять суд в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уважаю Зеленского, но он допустил ошибку, отвергнув предложение заключить мир, - Орбан