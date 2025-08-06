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Новости Покушение на Орбана
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В Венгрии арестовали мужчину, который планировал покушение на Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Региональная следственная прокуратура Будапешта сообщила о задержании мужчины, который хотел организовать убийство премьер-министра Виктора Орбана. Для этого он искал "лучшего киллера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

По данным прокуратуры, в июле 2025 года задержанный мужчина разместил в сети сообщение с призывом найти "лучшего наемного убийцу" для убийства Орбана. Мужчина пообещал оплатить услуги киллера в форинтах или в другой валюте.

Венгерские правоохранители установили личность подозреваемого, задержали его и взяли под стражу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан: Украинцы в Венгрии не должны получать больше помощи, чем безработные венгры

Впоследствии мужчину допросили как подозреваемого в подготовке к убийству при отягчающих обстоятельствах. По данным следствия, он признал свою вину.

Региональная следственная прокуратура Будапешта обратилась в суд с ходатайством о его аресте, аргументируя это "опасностью повторного совершения преступления".

Окончательное решение должен принять суд в ближайшее время.

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Автор: 

Венгрия (2061) покушение (1059) Орбан Виктор (515)


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Топ комментарии
+15
візитка яроша вціліла?
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06.08.2025 21:20 Ответить
+11
кацап, тут водкі нєт
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06.08.2025 21:23 Ответить
+9
как пагодка в масквє, пі*ор?
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06.08.2025 21:28 Ответить
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візитка яроша вціліла?
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06.08.2025 21:20 Ответить
Он был в синих резиновых шлепанцах - а это 100% доказательство
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06.08.2025 21:39 Ответить
А чого не представили до нагороди? - непорядок
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06.08.2025 21:21 Ответить
кацап, тут водкі нєт
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06.08.2025 21:23 Ответить
кацапофашист, ты тут лишний
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06.08.2025 21:57 Ответить
как пагодка в масквє, пі*ор?
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06.08.2025 21:28 Ответить
Це вже сьогодні було, але від іншого користувача. Невже важко свій текст зліпити?
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06.08.2025 21:44 Ответить
свинособака кацап і свій власний текст?
Та у них ні мозку ні таланту немає.
Все пишеться лише з методички яку спускає начальство.
Бо кімната долбільні володіна не гумова, усіх ініциативних не вмістить.
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06.08.2025 22:01 Ответить
Поправ пляшку в дупі і встигни попрощатися з нами, ваня-із-Зажопінска.
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06.08.2025 22:18 Ответить
Диванного воїна по айпі вичислили....
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06.08.2025 21:22 Ответить
1. Знайшли містечкового божевільного.
2. Орбана, прорашистську гниду, давно вже треба ліквідувати.
3. Ніколи не розумів а нахрєна шукати якогось кіллера за гроші? На цьому фріки й паляться.
Приговорив когось - роби сам. В чому проблема?
Не вмієш - навчись.
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06.08.2025 21:27 Ответить
Може там під Тернами на Лиманському та Щербинівкою на Торецькому напрямку й твої родствєннічкі догнивають. Я їх не рахував.
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06.08.2025 21:34 Ответить
Пшло нвх, козломордое, Чао.
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06.08.2025 21:35 Ответить
Дожились, вже кілерів в інтернеті шукають. Це ж не тостер. )
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06.08.2025 21:27 Ответить
Як тільки рейтинг популіста падає, відразу хтось на нього "***********". Але Орбан слабак, в нас на Боневтіка "замахувалися" вже десь 24 рази і навіть на шефіра і про ці замахи він кричав з трибуни ООН, не про вбивства кацапами українців.
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06.08.2025 21:37 Ответить
Только же хотел поумничать, по части популизма и грохнуть мол героя, который настохерел! Эта давняя метода, набить себе цену, когда уже нечем совсем это сделать. Тем более для торбана-орбана. Он становится смешным, дешёвым. Он надоел всем. Его терпят. Таких не убивают---денег жалко. И много не дадут.
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06.08.2025 22:19 Ответить
...у липні 2025 року затриманий чоловік розмістив у мережі повідомлення із закликом знайти "найкращого найманого вбивцю" ...
- і лише сьогодні затримали ? Погано працює мадярська прокуратура ...
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06.08.2025 21:42 Ответить
Підійшла черга, піарити себе і орбану, як і якунОвощу!
Черговий, недострєльонний ??
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06.08.2025 21:42 Ответить
Да шож такая невезуха?
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06.08.2025 21:44 Ответить
Дав пошук на Rozetka за запитом "killer": "Знайдено 20686".
Висновок: не там шукав.
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06.08.2025 22:24 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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06.08.2025 22:30 Ответить
Мильйон% это поРашист!!!
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06.08.2025 22:29 Ответить
 
 