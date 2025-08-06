УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12348 відвідувачів онлайн
Новини Замах на Орбана
1 031 24

В Угорщині заарештували чоловіка, який планував замах на Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Регіональна слідча прокуратура Будапешта повідомила про затримання чоловіка, який хотів організувати вбивство прем’єр-міністра Віктора Орбана. Для цього він шукав "найкращого кілера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

За даними прокуратури, у липні 2025 року затриманий чоловік розмістив у мережі повідомлення із закликом знайти "найкращого найманого вбивцю" для вбивства Орбана. Чоловік пообіцяв оплатити послуги кілера у форинтах або в іншій валюті.

Угорські правоохоронці встановили особу підозрюваного, затримали його та взяли під варту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: Українці в Угорщині не повинні отримувати більше допомоги, ніж безробітні угорці

Згодом чоловіка допитали як підозрюваного у підготовці до вбивства за обтяжувальних обставин. За даними слідства, він визнав свою провину.

Регіональна слідча прокуратура Будапешта звернулася до суду з клопотанням про його арешт, аргументуючи це "небезпекою повторного вчинення злочину".

Остаточне рішення має ухвалити суд найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поважаю Зеленського, але він припустився помилки, відкинувши пропозицію укласти мир, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2404) замах (571) Орбан Віктор (611)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
візитка яроша вціліла?
показати весь коментар
06.08.2025 21:20 Відповісти
+7
кацап, тут водкі нєт
показати весь коментар
06.08.2025 21:23 Відповісти
+5
как пагодка в масквє, пі*ор?
показати весь коментар
06.08.2025 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
візитка яроша вціліла?
показати весь коментар
06.08.2025 21:20 Відповісти
Он был в синих резиновых шлепанцах - а это 100% доказательство
показати весь коментар
06.08.2025 21:39 Відповісти
А чого не представили до нагороди? - непорядок
показати весь коментар
06.08.2025 21:21 Відповісти
всіх жидів сіоністів-сталіністів потрібно гнати ***** з України
жодного жида чекіста хабадника не повинно бути на святій землі України ☝️
показати весь коментар
06.08.2025 21:22 Відповісти
кацап, тут водкі нєт
показати весь коментар
06.08.2025 21:23 Відповісти
Сосні ***** жидівське свинособаче рило
показати весь коментар
06.08.2025 21:25 Відповісти
кацапофашист, ты тут лишний
показати весь коментар
06.08.2025 21:57 Відповісти
как пагодка в масквє, пі*ор?
показати весь коментар
06.08.2025 21:28 Відповісти
как і в тльавіве жидок обісьцяний
показати весь коментар
06.08.2025 21:31 Відповісти
Це вже сьогодні було, але від іншого користувача. Невже важко свій текст зліпити?
показати весь коментар
06.08.2025 21:44 Відповісти
свинособака кацап і свій власний текст?
Та у них ні мозку ні таланту немає.
Все пишеться лише з методички яку спускає начальство.
Бо кімната долбільні володіна не гумова, усіх ініциативних не вмістить.
показати весь коментар
06.08.2025 22:01 Відповісти
Диванного воїна по айпі вичислили....
показати весь коментар
06.08.2025 21:22 Відповісти
1. Знайшли містечкового божевільного.
2. Орбана, прорашистську гниду, давно вже треба ліквідувати.
3. Ніколи не розумів а нахрєна шукати якогось кіллера за гроші? На цьому фріки й паляться.
Приговорив когось - роби сам. В чому проблема?
Не вмієш - навчись.
показати весь коментар
06.08.2025 21:27 Відповісти
чмо жидівське свинособаче,то піди ліквідує,жидло їбане
показати весь коментар
06.08.2025 21:30 Відповісти
Може там під Тернами на Лиманському та Щербинівкою на Торецькому напрямку й твої родствєннічкі догнивають. Я їх не рахував.
показати весь коментар
06.08.2025 21:34 Відповісти
інтернетний жидовоєн іди ***** підарас
показати весь коментар
06.08.2025 21:34 Відповісти
Пшло нвх, козломордое, Чао.
показати весь коментар
06.08.2025 21:35 Відповісти
Дожились, вже кілерів в інтернеті шукають. Це ж не тостер. )
показати весь коментар
06.08.2025 21:27 Відповісти
Як тільки рейтинг популіста падає, відразу хтось на нього "***********". Але Орбан слабак, в нас на Боневтіка "замахувалися" вже десь 24 рази і навіть на шефіра і про ці замахи він кричав з трибуни ООН, не про вбивства кацапами українців.
показати весь коментар
06.08.2025 21:37 Відповісти
...у липні 2025 року затриманий чоловік розмістив у мережі повідомлення із закликом знайти "найкращого найманого вбивцю" ...
- і лише сьогодні затримали ? Погано працює мадярська прокуратура ...
показати весь коментар
06.08.2025 21:42 Відповісти
Підійшла черга, піарити себе і орбану, як і якунОвощу!
Черговий, недострєльонний ??
показати весь коментар
06.08.2025 21:42 Відповісти
Да шож такая невезуха?
показати весь коментар
06.08.2025 21:44 Відповісти
 
 