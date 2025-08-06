В Угорщині заарештували чоловіка, який планував замах на Орбана

Регіональна слідча прокуратура Будапешта повідомила про затримання чоловіка, який хотів організувати вбивство прем’єр-міністра Віктора Орбана. Для цього він шукав "найкращого кілера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

За даними прокуратури, у липні 2025 року затриманий чоловік розмістив у мережі повідомлення із закликом знайти "найкращого найманого вбивцю" для вбивства Орбана. Чоловік пообіцяв оплатити послуги кілера у форинтах або в іншій валюті.

Угорські правоохоронці встановили особу підозрюваного, затримали його та взяли під варту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан: Українці в Угорщині не повинні отримувати більше допомоги, ніж безробітні угорці

Згодом чоловіка допитали як підозрюваного у підготовці до вбивства за обтяжувальних обставин. За даними слідства, він визнав свою провину.

Регіональна слідча прокуратура Будапешта звернулася до суду з клопотанням про його арешт, аргументуючи це "небезпекою повторного вчинення злочину".

Остаточне рішення має ухвалити суд найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поважаю Зеленського, але він припустився помилки, відкинувши пропозицію укласти мир, - Орбан