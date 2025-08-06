В Угорщині заарештували чоловіка, який планував замах на Орбана
Регіональна слідча прокуратура Будапешта повідомила про затримання чоловіка, який хотів організувати вбивство прем’єр-міністра Віктора Орбана. Для цього він шукав "найкращого кілера".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.
За даними прокуратури, у липні 2025 року затриманий чоловік розмістив у мережі повідомлення із закликом знайти "найкращого найманого вбивцю" для вбивства Орбана. Чоловік пообіцяв оплатити послуги кілера у форинтах або в іншій валюті.
Угорські правоохоронці встановили особу підозрюваного, затримали його та взяли під варту.
Згодом чоловіка допитали як підозрюваного у підготовці до вбивства за обтяжувальних обставин. За даними слідства, він визнав свою провину.
Регіональна слідча прокуратура Будапешта звернулася до суду з клопотанням про його арешт, аргументуючи це "небезпекою повторного вчинення злочину".
Остаточне рішення має ухвалити суд найближчим часом.
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жодного жида чекіста хабадника не повинно бути на святій землі України ☝️
Та у них ні мозку ні таланту немає.
Все пишеться лише з методички яку спускає начальство.
Бо кімната долбільні володіна не гумова, усіх ініциативних не вмістить.
2. Орбана, прорашистську гниду, давно вже треба ліквідувати.
3. Ніколи не розумів а нахрєна шукати якогось кіллера за гроші? На цьому фріки й паляться.
Приговорив когось - роби сам. В чому проблема?
Не вмієш - навчись.
- і лише сьогодні затримали ? Погано працює мадярська прокуратура ...
Черговий, недострєльонний ??