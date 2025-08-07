РУС
Новости
426 1

ПВО ликвидировала 89 вражеских БПЛА из 112, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики в ночь на 7 августа атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ выпустила 45 "шахедов" по Украине: 36 целей обезврежены. ИНФОГРАФИКА

Работа ПВО 7 августа

Автор: 

ПВО (3012) Воздушные силы (2583)


Дай Боже,хлопці,вам сил та мужності! Героям Слава! Смерть ворогам!
07.08.2025 10:17 Ответить
 
 