ПВО ликвидировала 89 вражеских БПЛА из 112, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики в ночь на 7 августа атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

