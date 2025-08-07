ПВО ликвидировала 89 вражеских БПЛА из 112, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики в ночь на 7 августа атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віталій #584752
показать весь комментарий07.08.2025 10:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль