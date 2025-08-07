ППО ліквідувала 89 ворожих БпЛА зі 112, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники у ніч проти 7 серпня атакували Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
