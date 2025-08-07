РУС
Афипский НПЗ загорелся после атаки БПЛА в Краснодарском крае

Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России, там возник пожар.

Видео обнародовали в соцсетях местные жители, информирует Цензор.НЕТ.

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили возгорание на территории НПЗ.

"Вследствие падения обломков БПЛА на НПЗ вспыхнула технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали возгорание на площади 250 кв. метров. В 7:38 ликвидировали открытое горение. В 8:21 - полностью потушили", - отметили там.

Также читайте: Сразу два НПЗ "Роснефти" частично приостановили работу после атаки украинских дронов, - Reuters (обновлено)

Афипский НПЗ горит после атаки БПЛА в Краснодарском крае

Топ комментарии
+14
Ось самі дієві санкції
07.08.2025 09:28 Ответить
+10
ох ці вогнетворящі уламки.
07.08.2025 09:27 Ответить
+8
нєбрєжнає абращєніє с агньом
07.08.2025 09:28 Ответить
ох ці вогнетворящі уламки.
07.08.2025 09:27 Ответить
нєбрєжнає абращєніє с агньом
07.08.2025 09:28 Ответить
Ось самі дієві санкції
07.08.2025 09:28 Ответить
Наріт так не вважає . Він цих " санкцій " не бачить . Наріт каже що наші дрони лише вибивають шибки на вікнах і шкрябають фарбу на будинках кацапів .
Наріт каже - палаючі кацапські НПЗ і заводи ВПК , то фігня , і якщо наші дрони не вбивають кацапський мирняк , значить вони не ефективні .
07.08.2025 09:40 Ответить
Ну наш мудрий нарід частково правий,адже пів року ми таких санкцій дійсно не бачили,і це викликало багато запитань
07.08.2025 10:08 Ответить
Курять (палять) де попало...
07.08.2025 09:29 Ответить
Спочатку здалося, щось маленьке горить. Вирішив перевірити.
"Афіпський НПЗ - великий нафтопереробний завод, розташований поблизу селища Афіпський, Краснодарського краю Росії. Проєктна потужність з переробки нафти становить 6,25 млн тонн на рік."
Це "лайк"
07.08.2025 09:38 Ответить
Ви ще винні нам за ГЕС,
за Донбас і тещин стрес,
За Крим, Ірпінь й шахедні ночі,
повиймаю я вам очі!

(з пісні https://www.facebook.com/ConcertShow/videos/1969992780433030 "армагеДРОН" про посту кацапам)
07.08.2025 09:41 Ответить
Глянув на дах будинку на першому фото...Нє,ну ...Ну лаптєногі.Перекрили,мля....
07.08.2025 09:58 Ответить
Зато вєздє антенни тарчат! TV єсть, криша - втарастєпєнна!
07.08.2025 10:04 Ответить
Ето Рассссея.
07.08.2025 10:06 Ответить
Мінус ще одна крекінгова установка у орків, ще десяток згорить може і війна закінчиться.
07.08.2025 09:59 Ответить
"...штабі Краснодарського краю підтвердили загоряння на території НПЗ" Джерело: https://censor.net/ua/n3567425

Судячи з фото/відео, мали б заперечувати!!!
07.08.2025 10:07 Ответить
 
 