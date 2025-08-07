Афипский НПЗ загорелся после атаки БПЛА в Краснодарском крае
Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России, там возник пожар.
Видео обнародовали в соцсетях местные жители, информирует Цензор.НЕТ.
В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили возгорание на территории НПЗ.
"Вследствие падения обломков БПЛА на НПЗ вспыхнула технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали возгорание на площади 250 кв. метров. В 7:38 ликвидировали открытое горение. В 8:21 - полностью потушили", - отметили там.
Наріт каже - палаючі кацапські НПЗ і заводи ВПК , то фігня , і якщо наші дрони не вбивають кацапський мирняк , значить вони не ефективні .
"Афіпський НПЗ - великий нафтопереробний завод, розташований поблизу селища Афіпський, Краснодарського краю Росії. Проєктна потужність з переробки нафти становить 6,25 млн тонн на рік."
Це "лайк"
за Донбас і тещин стрес,
За Крим, Ірпінь й шахедні ночі,
повиймаю я вам очі!
(з пісні https://www.facebook.com/ConcertShow/videos/1969992780433030 "армагеДРОН" про посту кацапам)
Судячи з фото/відео, мали б заперечувати!!!