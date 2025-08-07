Афипский НПЗ загорелся после атаки БПЛА в Краснодарском крае

Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России, там возник пожар.

Видео обнародовали в соцсетях местные жители, информирует Цензор.НЕТ.

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили возгорание на территории НПЗ.

"Вследствие падения обломков БПЛА на НПЗ вспыхнула технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали возгорание на площади 250 кв. метров. В 7:38 ликвидировали открытое горение. В 8:21 - полностью потушили", - отметили там.

