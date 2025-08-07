Афіпський НПЗ загорівся після атаки БпЛА у Краснодарському краї. ВІДЕО+ФОТО
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, там виникла пожежа.
Відео оприлюднили у соцмережах місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ.
В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили загоряння на території НПЗ.
"Внаслідок падіння уламків БПЛА на НПЗ спалахнула технологічна установка спільної переробки газу та газового конденсату. Пожежі привласнили 4-й ранг складності. На місце НП оперативно прибули пожежні підрозділи. Вони локалізували загоряння на площі 250 кв. метрів. О 7:38 ліквідували відкрите горіння. О 8:21 – повністю загасили", - зазначили там.
