УКР
Афіпський НПЗ загорівся після атаки БпЛА у Краснодарському краї. ВІДЕО+ФОТО

Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії, там виникла пожежа.

Відео оприлюднили у соцмережах місцеві жителі, інформує Цензор.НЕТ.

В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили загоряння на території НПЗ.

"Внаслідок падіння уламків БПЛА на НПЗ спалахнула технологічна установка спільної переробки газу та газового конденсату. Пожежі привласнили 4-й ранг складності. На місце НП оперативно прибули пожежні підрозділи. Вони локалізували загоряння на площі 250 кв. метрів. О 7:38 ліквідували відкрите горіння. О 8:21 – повністю загасили", - зазначили там.

Також читайте: Одразу два НПЗ "Роснєфті" частково призупинили роботу після атаки українських дронів, – Reuters (оновлено)

Афіпський НПЗ горить після атаки БПЛА у Краснодарському краї

Автор: 

НПЗ (610) росія (67072) Удари по РФ (457)


Ось самі дієві санкції
ох ці вогнетворящі уламки.
нєбрєжнає абращєніє с агньом
Наріт так не вважає . Він цих " санкцій " не бачить . Наріт каже що наші дрони лише вибивають шибки на вікнах і шкрябають фарбу на будинках кацапів .
Наріт каже - палаючі кацапські НПЗ і заводи ВПК , то фігня , і якщо наші дрони не вбивають кацапський мирняк , значить вони не ефективні .
07.08.2025 09:40 Відповісти
Ну наш мудрий нарід частково правий,адже пів року ми таких санкцій дійсно не бачили,і це викликало багато запитань
07.08.2025 10:08 Відповісти
Курять (палять) де попало...
07.08.2025 09:29 Відповісти
Спочатку здалося, щось маленьке горить. Вирішив перевірити.
"Афіпський НПЗ - великий нафтопереробний завод, розташований поблизу селища Афіпський, Краснодарського краю Росії. Проєктна потужність з переробки нафти становить 6,25 млн тонн на рік."
Це "лайк"
07.08.2025 09:38 Відповісти
Ви ще винні нам за ГЕС,
за Донбас і тещин стрес,
За Крим, Ірпінь й шахедні ночі,
повиймаю я вам очі!

(з пісні https://www.facebook.com/ConcertShow/videos/1969992780433030 "армагеДРОН" про посту кацапам)
07.08.2025 09:41 Відповісти
Глянув на дах будинку на першому фото...Нє,ну ...Ну лаптєногі.Перекрили,мля....
07.08.2025 09:58 Відповісти
Зато вєздє антенни тарчат! TV єсть, криша - втарастєпєнна!
07.08.2025 10:04 Відповісти
Ето Рассссея.
07.08.2025 10:06 Відповісти
Мінус ще одна крекінгова установка у орків, ще десяток згорить може і війна закінчиться.
07.08.2025 09:59 Відповісти
"...штабі Краснодарського краю підтвердили загоряння на території НПЗ" Джерело: https://censor.net/ua/n3567425

Судячи з фото/відео, мали б заперечувати!!!
07.08.2025 10:07 Відповісти
 
 