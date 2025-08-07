Кандидат на пост премьера Литвы Ругинене посещала РФ после оккупации Крыма: Тогда было такое время

Кандидат на должность премьер-министра Литвы Инга Ругинене посещала Россию после оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Не знаю, должна ли я стесняться, что в тот период у меня были частные визиты к дальним родственникам. Тогда было такое время, сейчас другое. Я неоднократно заявляла, что всем сердцем за Украину, тем более, что мне пришлось провести там много времени. Я действительно не чувствую себя (достойной критики), потому что не сделала ничего плохого", - сказала она.

Ругиненэ отметила, что имеет родственников в разных уголках мира - от Австралии до Европы.

"Я не раз говорила, что немалая их часть находятся и в Украине, некоторые из них уже сбежали, находятся в Чехии, Германии, потому что сейчас такая ситуация. Я действительно буду поддерживать Украину до победы и верю в эту победу", - подчеркнула кандидат в премьеры.

Ранее сообщалось, что Ругинене посещала Россию в 2015 и 2018 годах.

По словам ее советника, политик гостила у дальних родственников по линии бабушки. Сама бабушка родом из Краматорска. Он также добавил, что родня Ругинене разъехалась в советское время: одни родственники остались в Украине, другие переехали в Россию.

Напомним, 6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы выбрал Ингу Ругинене кандидатом на пост главы правительства.

