2 545 14

Кандидат на пост премьера Литвы Ругинене посещала РФ после оккупации Крыма: Тогда было такое время

Визиты кандидата на пост премьера Литвы в Россию Что известно

Кандидат на должность премьер-министра Литвы Инга Ругинене посещала Россию после оккупации Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Не знаю, должна ли я стесняться, что в тот период у меня были частные визиты к дальним родственникам. Тогда было такое время, сейчас другое. Я неоднократно заявляла, что всем сердцем за Украину, тем более, что мне пришлось провести там много времени. Я действительно не чувствую себя (достойной критики), потому что не сделала ничего плохого", - сказала она.

Ругиненэ отметила, что имеет родственников в разных уголках мира - от Австралии до Европы.

"Я не раз говорила, что немалая их часть находятся и в Украине, некоторые из них уже сбежали, находятся в Чехии, Германии, потому что сейчас такая ситуация. Я действительно буду поддерживать Украину до победы и верю в эту победу", - подчеркнула кандидат в премьеры.

Ранее сообщалось, что Ругинене посещала Россию в 2015 и 2018 годах.

По словам ее советника, политик гостила у дальних родственников по линии бабушки. Сама бабушка родом из Краматорска. Он также добавил, что родня Ругинене разъехалась в советское время: одни родственники остались в Украине, другие переехали в Россию.

Напомним, 6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы выбрал Ингу Ругинене кандидатом на пост главы правительства.

+5
у нас зеля їздив до рашки після окупації Криму! знімав ролики на фоні Кремля!
07.08.2025 11:08 Ответить
+3
Та ви що, головою вдарились? Це ж не те що вона окупований Крим відвідувала. У нас половина шоу бізнесу працювала в РФ після окупації Криму, враховуючи Зеленського, що давав репортаж з красной площаді і ще сотні тисяч якщо не мільйони заробітчан. Для фанатів Петра ліпєцка фабріка туди ж. Так и це в нас, в країні в якої цей Крим віджали, що ви від інших хочете? Так можна всіх союзників про**ати
07.08.2025 10:51 Ответить
+2
V etoj partiji vse problemnije kandidati,sto ona odna i ostalas kak kandidat.Profsajuz lider vot ejio dostizenije i uroven.
07.08.2025 10:48 Ответить
зашкарена скрепами,треба провести ритуал вигнання диявола
07.08.2025 10:43 Ответить
V etoj partiji vse problemnije kandidati,sto ona odna i ostalas kak kandidat.Profsajuz lider vot ejio dostizenije i uroven.
07.08.2025 10:48 Ответить
s toj ze partiji ministr oboroni
07.08.2025 10:57 Ответить
Та ви що, головою вдарились? Це ж не те що вона окупований Крим відвідувала. У нас половина шоу бізнесу працювала в РФ після окупації Криму, враховуючи Зеленського, що давав репортаж з красной площаді і ще сотні тисяч якщо не мільйони заробітчан. Для фанатів Петра ліпєцка фабріка туди ж. Так и це в нас, в країні в якої цей Крим віджали, що ви від інших хочете? Так можна всіх союзників про**ати
07.08.2025 10:51 Ответить
может вы головою вдарились? "любимые родственнички" это прямой рычаг давления через нее на политику Литвы. Вам что плять Орбита или Вуучича мало ? Может скучаете по фрау Меркель))))
07.08.2025 12:05 Ответить
допитати коли була завербована фсб явки паролі зв'язкові завдання і тп
07.08.2025 10:52 Ответить
Так през Украины там даже жил и гордится этим.
07.08.2025 10:56 Ответить
Буває
07.08.2025 11:01 Ответить
у нас зеля їздив до рашки після окупації Криму! знімав ролики на фоні Кремля!
07.08.2025 11:08 Ответить
Відвідувати Крим ніхто після окупації не забороняв, але питання через який погранперехід вона заїжджала
07.08.2025 11:21 Ответить
Ета, другоє...
07.08.2025 11:22 Ответить
яяяяяяяяяяяякий такий час був тоді??? Рублі сипалися в карман???
07.08.2025 11:51 Ответить
Була чуть-чуть беременна, розсосалось
07.08.2025 11:57 Ответить
РЕБЯ ВСЯ ПЛАНЕТА НАША ЛЮДЕЙ!А КРИТИКОВАТЬ ТОЛЬКО ЛОХИ МОГУТ!КРИТИКУЙТЕ УБИЙЦ ТИПА ПУХУ СВОИХ ЖЕ поРашистов!ГЕРОИ НЕДОМЕРКИ БЕЗМОЗГЛЫЕ!!!
07.08.2025 12:26 Ответить
 
 