В Литве надеются, что США введут санкции против РФ, как и обещали
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис и глава Минобороны страны Довиле Шакалиене надеются, что США сдержат свое обещание и введут новые санкции против РФ, если она не достигнет прекращения огня с Украиной до установленного Трампом срока.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Так, Будрис убежден, что Штаты сдержат свое обещание.
"Как может быть иначе? Чего тогда стоят такие предупреждения и такие сигналы? Их нужно вводить. Это вопрос доверия", - подчеркнул он.
Шакалиене отметила, что США пора действовать.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.
Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.
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