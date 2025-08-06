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Новости Санкции США против России
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В Литве надеются, что США введут санкции против РФ, как и обещали

Санкции США против РФ Литва надеется на введение

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис и глава Минобороны страны Довиле Шакалиене надеются, что США сдержат свое обещание и введут новые санкции против РФ, если она не достигнет прекращения огня с Украиной до установленного Трампом срока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Так, Будрис убежден, что Штаты сдержат свое обещание.

"Как может быть иначе? Чего тогда стоят такие предупреждения и такие сигналы? Их нужно вводить. Это вопрос доверия", - подчеркнул он.

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Шакалиене отметила, что США пора действовать.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Читайте: Трамп готовится к решающему дипломатическому этапу, чтобы заставить РФ к мирному соглашению, - The New York Post

Автор: 

Литва (2556) россия (96798) санкции (11737) США (27642) Трамп Дональд (6120)


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Моему Дедушке было царствоинебестное!85!ооиговорит ВНУЧОК всё пустота!Проживи жизнь и получи Ответ В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ!!!!
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06.08.2025 14:13 Ответить
Ещё сказал что Властные они самые ПУСТЫЕ!!!
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06.08.2025 14:14 Ответить
Если Виткофу удастся заполучить папочку с гэбэшным компроматом на
Трампа
То санкций не будет
И Трамп уйдет в отставку
Так было с Меркель
Как только путин ей наконец отдал заветную папочку
Фрау ушла на покой
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06.08.2025 14:13 Ответить
Та нічо не дасть та папочка Трампу.
Копії, схожі на оригінал, віддадуть, і все на тому. Та й навіть віддадуть не все, що зберігається в архівах.
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06.08.2025 14:29 Ответить
 
 