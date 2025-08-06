В Литве надеются, что США введут санкции против РФ, как и обещали

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис и глава Минобороны страны Довиле Шакалиене надеются, что США сдержат свое обещание и введут новые санкции против РФ, если она не достигнет прекращения огня с Украиной до установленного Трампом срока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Так, Будрис убежден, что Штаты сдержат свое обещание.

"Как может быть иначе? Чего тогда стоят такие предупреждения и такие сигналы? Их нужно вводить. Это вопрос доверия", - подчеркнул он.

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Шакалиене отметила, что США пора действовать.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

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