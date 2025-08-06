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Новини Санкції США проти Росії
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У Литві сподіваються, що США запровадять санкції проти РФ, як і обіцяли

Санкції США проти РФ Литва сподівається на запровадження

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс та очільниця Міноборони країни Довіле Шакалієне сподіваються, що США дотримаються своєї обіцянки та запровадять нові санкції проти РФ, якщо вона не досягне припинення вогню з Україною до встановленого Трампом терміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Так, Будріс переконаний, що Штати дотримаються своєї обіцянки.

"Як може бути інакше? Чого тоді варті такі попередження та такі сигнали? Їх потрібно запроваджувати. Це питання довіри", - наголосив він.

Читайте також: Трамп готує нові санкції проти "тіньового флоту" Путіна, вони можуть бути ефективними, – FT

Шакалієне зазначила, що США час діяти.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Читайте: Трамп готується до вирішального дипломатичного етапу, щоб змусити РФ до мирної угоди, - The New York Post

Автор: 

Литва (2506) росія (67050) санкції (12517) США (23968) Трамп Дональд (6619)


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Топ коментарі
+1
Та нічо не дасть та папочка Трампу.
Копії, схожі на оригінал, віддадуть, і все на тому. Та й навіть віддадуть не все, що зберігається в архівах.
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06.08.2025 14:29 Відповісти
+1
Питають посла США:

- Слухайте! Ми ніяк не можемо зрозуміть політики вашого президента… То погрожує всім «карами небесними»… Потім відступає та робить вигляд, що такого не було… То міняє вектори в політиці, то повертається до них знову… Його поведінку спрогнозувать неможливо!

- А цього і не треба робить… Він у нас такий - «несподіваний»… Тільки противник «підлаштувався» під нього, а він «р-раз!» - і все поміняв… І противник в розгубленості…

- - Так-то воно так… Але ж у розгубленості опиняємось і ми!...

- - А це вже ВАШІ проблеми…
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06.08.2025 14:33 Відповісти
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Моему Дедушке было царствоинебестное!85!ооиговорит ВНУЧОК всё пустота!Проживи жизнь и получи Ответ В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ!!!!
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06.08.2025 14:13 Відповісти
Ещё сказал что Властные они самые ПУСТЫЕ!!!
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06.08.2025 14:14 Відповісти
Если Виткофу удастся заполучить папочку с гэбэшным компроматом на
Трампа
То санкций не будет
И Трамп уйдет в отставку
Так было с Меркель
Как только путин ей наконец отдал заветную папочку
Фрау ушла на покой
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06.08.2025 14:13 Відповісти
Та нічо не дасть та папочка Трампу.
Копії, схожі на оригінал, віддадуть, і все на тому. Та й навіть віддадуть не все, що зберігається в архівах.
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06.08.2025 14:29 Відповісти
Вы ошибаетесь
Копии никого не интересуют
Только оригиналы !!!!
Ни одно мировое издание ,уважающее себя
Никогда не опубликует копии!!!!!!!!!!!!
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06.08.2025 15:05 Відповісти
ще й як публікують, наприклад, копії касапських паспортів (або їх сліди у вигляді реєстраційних документів) в українських високопосадовців.
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06.08.2025 15:08 Відповісти
Не сравнивайте жопу с пальцем
Вот когда украинские чиновники
О которых вы написали
Станут президентами США
Тогда и поговорим
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06.08.2025 15:18 Відповісти
Питають посла США:

- Слухайте! Ми ніяк не можемо зрозуміть політики вашого президента… То погрожує всім «карами небесними»… Потім відступає та робить вигляд, що такого не було… То міняє вектори в політиці, то повертається до них знову… Його поведінку спрогнозувать неможливо!

- А цього і не треба робить… Він у нас такий - «несподіваний»… Тільки противник «підлаштувався» під нього, а він «р-раз!» - і все поміняв… І противник в розгубленості…

- - Так-то воно так… Але ж у розгубленості опиняємось і ми!...

- - А це вже ВАШІ проблеми…
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06.08.2025 14:33 Відповісти
Знаете- в чем наша главная ошибка
Мы оцениваем и Зеленского и Трампа - как политиков и государственников
Но ведь они такими не были
И никогда не станут
Эти два человека - почти социопаты
Их интересует только собственный интерес
И собственная выгода
Мы же не требуем от кошки умения собаки
Ходить с нами на охоту
Сидеть с нами в лодке
И многое другое
С людьми это тоже работает !!!!!!!!
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06.08.2025 15:11 Відповісти
Проблема в тому, що Трампа під мирною угодою між нами і касапами мають на увазі лише припинення взаємних обстрілів, і не більше того. В цій парадигмі не йдеться про припинення подальшого захоплення касапами території України будь-яким способом ! Про припинення воєних дій не йдеться! Касапи знайдуть способи подальшого захоплення міст і сіл Запорізької, Херсонської і Донецької області - і будуть волати, що Україна порушуватиме мирну угоду Трампа, коли ЗСУ буде знищувати м'ясо смертників. Ще раз: в Трампа (ТА Й І У ДЕЯКИХ ІНШИХ, ХОЧ НЕ ВСІХ, НАШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЮЗНИКІВ - соррі, Литви це не стосується) розуміють мирну угоду - не інакше ТІЛЬКИ ЩОБ НЕ СТРІЛЯЛИ. А що має статись після припинення вогню - їх не цікавить. Там лише говорять про справедливий мир - але не кажуть про його фундаментальні підвалини. Вважають, що далі мусять йти т.зв. "дипломатичні переговори" між посадовцями ворогів; але про що - не кажуть! Там нема ні слова розуміння того, що касапи мають, повинні залишити всі окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів України! І не говорять про це!
А це означає не що інше, що збираються законсервувати окуповані території за касапами і з часом змусити Україні відмовитись від них. І навіть відмовитись від неокупованих територій Запорізької, Херсонської і Донецької областей!

Ось що нам пропонують такі миротворці!
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06.08.2025 14:36 Відповісти
"...США дотримаються своєї обіцянки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3567288
Обіцянка - цацянка, а дурневі - радість (народна мудрість).
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06.08.2025 14:45 Відповісти
 
 