У Литві сподіваються, що США запровадять санкції проти РФ, як і обіцяли

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс та очільниця Міноборони країни Довіле Шакалієне сподіваються, що США дотримаються своєї обіцянки та запровадять нові санкції проти РФ, якщо вона не досягне припинення вогню з Україною до встановленого Трампом терміну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Так, Будріс переконаний, що Штати дотримаються своєї обіцянки.

"Як може бути інакше? Чого тоді варті такі попередження та такі сигнали? Їх потрібно запроваджувати. Це питання довіри", - наголосив він.

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Шакалієне зазначила, що США час діяти.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

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