У Литві сподіваються, що США запровадять санкції проти РФ, як і обіцяли
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс та очільниця Міноборони країни Довіле Шакалієне сподіваються, що США дотримаються своєї обіцянки та запровадять нові санкції проти РФ, якщо вона не досягне припинення вогню з Україною до встановленого Трампом терміну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Так, Будріс переконаний, що Штати дотримаються своєї обіцянки.
"Як може бути інакше? Чого тоді варті такі попередження та такі сигнали? Їх потрібно запроваджувати. Це питання довіри", - наголосив він.
Шакалієне зазначила, що США час діяти.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.
Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трампа
То санкций не будет
И Трамп уйдет в отставку
Так было с Меркель
Как только путин ей наконец отдал заветную папочку
Фрау ушла на покой
Копії, схожі на оригінал, віддадуть, і все на тому. Та й навіть віддадуть не все, що зберігається в архівах.
Копии никого не интересуют
Только оригиналы !!!!
Ни одно мировое издание ,уважающее себя
Никогда не опубликует копии!!!!!!!!!!!!
Вот когда украинские чиновники
О которых вы написали
Станут президентами США
Тогда и поговорим
- Слухайте! Ми ніяк не можемо зрозуміть політики вашого президента… То погрожує всім «карами небесними»… Потім відступає та робить вигляд, що такого не було… То міняє вектори в політиці, то повертається до них знову… Його поведінку спрогнозувать неможливо!
- А цього і не треба робить… Він у нас такий - «несподіваний»… Тільки противник «підлаштувався» під нього, а він «р-раз!» - і все поміняв… І противник в розгубленості…
- - Так-то воно так… Але ж у розгубленості опиняємось і ми!...
- - А це вже ВАШІ проблеми…
Мы оцениваем и Зеленского и Трампа - как политиков и государственников
Но ведь они такими не были
И никогда не станут
Эти два человека - почти социопаты
Их интересует только собственный интерес
И собственная выгода
Мы же не требуем от кошки умения собаки
Ходить с нами на охоту
Сидеть с нами в лодке
И многое другое
С людьми это тоже работает !!!!!!!!
А це означає не що інше, що збираються законсервувати окуповані території за касапами і з часом змусити Україні відмовитись від них. І навіть відмовитись від неокупованих територій Запорізької, Херсонської і Донецької областей!
Ось що нам пропонують такі миротворці!
Обіцянка - цацянка, а дурневі - радість (народна мудрість).