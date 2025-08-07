Кандидатка на посаду прем’єра Литви Ругінене відвідувала РФ після окупації Криму: Тоді був такий час
Кандидатка на посаду прем'єр-міністра Литви Інга Ругінене відвідувала Росію після окупації Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Не знаю, чи я повинна соромитися, що в той період у мене були приватні візити до далеких родичів. Тоді був такий час, зараз інший. Я неодноразово заявляла, що всім серцем за Україну, тим більше, що мені довелося провести там багато часу. Я дійсно не почуваюся (гідною критики), бо не зробила нічого поганого", - сказала вона.
Ругінене зазначила, що має родичів у різних куточках світу - від Австралії до Європи.
"Я не раз говорила, що чимала їхня частина перебувають і в Україні, деякі з них уже втекли, перебувають у Чехії, Німеччині, бо зараз така ситуація. Я дійсно підтримуватиму Україну до перемоги і вірю в цю перемогу", - наголосила кандидатка в прем'єри.
Раніше повідомлялось, що Ругінене відвідувала Росію у 2015 та 2018 роках.
За словами її радника, політик гостювала у далеких родичів по лінії бабусі. Сама бабуся родом із Краматорська. Він також додав, що рідня Ругінене роз'їхалася за радянських часів: одні родичі залишилися в Україні, інші переїхали до Росії.
Нагадаємо, 6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви вибрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.
Часи завжди були й будуть однакові, люди інші - зрадливі, жадібні, підступні.
Копняка під зад й у рашу до патрона птн-птх!
И не собираюсь в премьеры
Но я сразу разорвала отношения с одними знакомыми из россии
Которые в 2014 съездили летом в Крым
А 27 февраля 2022 я прекратила всякое общение с родными в россии
С самыми близкими родственниками
После фразы - НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО
За любой поступок мы несем ответственность
Хочешь в Крым ,оккупированный россиянами - БУДЬ ЛАСКА!!!
Но тогда - ЗАБУДЬ О ПОЛИТИКЕ!!!!
Живи себе тихой жизнью обывателя
И никаких претензий к тебе не будет....