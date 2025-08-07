УКР
Окупація Криму
3 025 17

Кандидатка на посаду прем’єра Литви Ругінене відвідувала РФ після окупації Криму: Тоді був такий час

Візити кандидатки на прем’єра Литви до Росії Що відомо

Кандидатка на посаду прем'єр-міністра Литви Інга Ругінене відвідувала Росію після окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Не знаю, чи я повинна соромитися, що в той період у мене були приватні візити до далеких родичів. Тоді був такий час, зараз інший. Я неодноразово заявляла, що всім серцем за Україну, тим більше, що мені довелося провести там багато часу. Я дійсно не почуваюся (гідною критики), бо не зробила нічого поганого", - сказала вона.

Ругінене зазначила, що має родичів у різних куточках світу - від Австралії до Європи.

Читайте також: Литва викликала посла Білорусі через порушення повітряного простору безпілотником

"Я не раз говорила, що чимала їхня частина перебувають і в Україні, деякі з них уже втекли, перебувають у Чехії, Німеччині, бо зараз така ситуація. Я дійсно підтримуватиму Україну до перемоги і вірю в цю перемогу", - наголосила кандидатка в прем'єри.

Раніше повідомлялось, що Ругінене відвідувала Росію у 2015 та 2018 роках.

За словами її радника, політик гостювала у далеких родичів по лінії бабусі. Сама бабуся родом із Краматорська. Він також додав, що рідня Ругінене роз'їхалася за радянських часів: одні родичі залишилися в Україні, інші переїхали до Росії.

Нагадаємо, 6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви вибрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Читайте: У Литві сподіваються, що США запровадять санкції проти РФ, як і обіцяли

Автор: 

Литва (2507) росія (67072)


Топ коментарі
+5
у нас зеля їздив до рашки після окупації Криму! знімав ролики на фоні Кремля!
показати весь коментар
07.08.2025 11:08 Відповісти
+3
Та ви що, головою вдарились? Це ж не те що вона окупований Крим відвідувала. У нас половина шоу бізнесу працювала в РФ після окупації Криму, враховуючи Зеленського, що давав репортаж з красной площаді і ще сотні тисяч якщо не мільйони заробітчан. Для фанатів Петра ліпєцка фабріка туди ж. Так и це в нас, в країні в якої цей Крим віджали, що ви від інших хочете? Так можна всіх союзників про**ати
показати весь коментар
07.08.2025 10:51 Відповісти
+2
V etoj partiji vse problemnije kandidati,sto ona odna i ostalas kak kandidat.Profsajuz lider vot ejio dostizenije i uroven.
показати весь коментар
07.08.2025 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
зашкарена скрепами,треба провести ритуал вигнання диявола
показати весь коментар
07.08.2025 10:43 Відповісти
V etoj partiji vse problemnije kandidati,sto ona odna i ostalas kak kandidat.Profsajuz lider vot ejio dostizenije i uroven.
показати весь коментар
07.08.2025 10:48 Відповісти
s toj ze partiji ministr oboroni
показати весь коментар
07.08.2025 10:57 Відповісти
Та ви що, головою вдарились? Це ж не те що вона окупований Крим відвідувала. У нас половина шоу бізнесу працювала в РФ після окупації Криму, враховуючи Зеленського, що давав репортаж з красной площаді і ще сотні тисяч якщо не мільйони заробітчан. Для фанатів Петра ліпєцка фабріка туди ж. Так и це в нас, в країні в якої цей Крим віджали, що ви від інших хочете? Так можна всіх союзників про**ати
показати весь коментар
07.08.2025 10:51 Відповісти
может вы головою вдарились? "любимые родственнички" это прямой рычаг давления через нее на политику Литвы. Вам что плять Орбита или Вуучича мало ? Может скучаете по фрау Меркель))))
показати весь коментар
07.08.2025 12:05 Відповісти
Vriatly.Ejio muz imejet dve kompaniji,odna iz nix sobstvenik jest grazdanin Ukraini.Nigde nenajdios ejio devycej famili,tolko po muzu sto pomeniala tot litovec.Casto jezdila v Charkov,s akcentom govorit po litovski,rodilas Litve,
показати весь коментар
07.08.2025 12:41 Відповісти
допитати коли була завербована фсб явки паролі зв'язкові завдання і тп
показати весь коментар
07.08.2025 10:52 Відповісти
Так през Украины там даже жил и гордится этим.
показати весь коментар
07.08.2025 10:56 Відповісти
Буває
показати весь коментар
07.08.2025 11:01 Відповісти
у нас зеля їздив до рашки після окупації Криму! знімав ролики на фоні Кремля!
показати весь коментар
07.08.2025 11:08 Відповісти
Відвідувати Крим ніхто після окупації не забороняв, але питання через який погранперехід вона заїжджала
показати весь коментар
07.08.2025 11:21 Відповісти
Ета, другоє...
показати весь коментар
07.08.2025 11:22 Відповісти
яяяяяяяяяяяякий такий час був тоді??? Рублі сипалися в карман???
показати весь коментар
07.08.2025 11:51 Відповісти
Була чуть-чуть беременна, розсосалось
показати весь коментар
07.08.2025 11:57 Відповісти
РЕБЯ ВСЯ ПЛАНЕТА НАША ЛЮДЕЙ!А КРИТИКОВАТЬ ТОЛЬКО ЛОХИ МОГУТ!КРИТИКУЙТЕ УБИЙЦ ТИПА ПУХУ СВОИХ ЖЕ поРашистов!ГЕРОИ НЕДОМЕРКИ БЕЗМОЗГЛЫЕ!!!
показати весь коментар
07.08.2025 12:26 Відповісти
Рашистка!
Часи завжди були й будуть однакові, люди інші - зрадливі, жадібні, підступні.
Копняка під зад й у рашу до патрона птн-птх!
показати весь коментар
07.08.2025 12:40 Відповісти
Я не политик
И не собираюсь в премьеры
Но я сразу разорвала отношения с одними знакомыми из россии
Которые в 2014 съездили летом в Крым
А 27 февраля 2022 я прекратила всякое общение с родными в россии
С самыми близкими родственниками
После фразы - НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО
За любой поступок мы несем ответственность
Хочешь в Крым ,оккупированный россиянами - БУДЬ ЛАСКА!!!
Но тогда - ЗАБУДЬ О ПОЛИТИКЕ!!!!
Живи себе тихой жизнью обывателя
И никаких претензий к тебе не будет....
показати весь коментар
07.08.2025 12:43 Відповісти
 
 