Кандидатка на посаду прем’єра Литви Ругінене відвідувала РФ після окупації Криму: Тоді був такий час

Кандидатка на посаду прем'єр-міністра Литви Інга Ругінене відвідувала Росію після окупації Криму.

"Не знаю, чи я повинна соромитися, що в той період у мене були приватні візити до далеких родичів. Тоді був такий час, зараз інший. Я неодноразово заявляла, що всім серцем за Україну, тим більше, що мені довелося провести там багато часу. Я дійсно не почуваюся (гідною критики), бо не зробила нічого поганого", - сказала вона.

Ругінене зазначила, що має родичів у різних куточках світу - від Австралії до Європи.

"Я не раз говорила, що чимала їхня частина перебувають і в Україні, деякі з них уже втекли, перебувають у Чехії, Німеччині, бо зараз така ситуація. Я дійсно підтримуватиму Україну до перемоги і вірю в цю перемогу", - наголосила кандидатка в прем'єри.

Раніше повідомлялось, що Ругінене відвідувала Росію у 2015 та 2018 роках.

За словами її радника, політик гостювала у далеких родичів по лінії бабусі. Сама бабуся родом із Краматорська. Він також додав, що рідня Ругінене роз'їхалася за радянських часів: одні родичі залишилися в Україні, інші переїхали до Росії.

Нагадаємо, 6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви вибрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

