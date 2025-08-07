РУС
Шмыгаль назвал приоритеты деятельности Минобороны на 2025 год

совещание у президента

Министр обороны Денис Шмыгаль назвал ключевые задачи Минобороны на ближайшие полгода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Среди ключевых задач:

  • Увеличение закупок украинского оружия до 50%
  • Аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год
  • Введение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация Сил обороны, в частности через переход на корпусную систему
  • Разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы
  • Улучшение управления оборонными ресурсами
  • Обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine
  • Продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов (Армия+, Резерв+), цифровой ТЦК
  • Запуск Defense City (экосистемы для поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.

Министр подчеркнул, что все изменения должны быть максимально ощутимыми для людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября военные ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать проверку документов на видео, - Шмыгаль

Минобороны (9531) ВСУ (6830) Шмыгаль Денис (2803)


07.08.2025 18:46 Ответить
Ні то щось таке: зелене і безформенне
07.08.2025 18:48 Ответить
Це коса Юлі Тимошенко?
07.08.2025 18:55 Ответить
Але найголовніше завдання: змінити малюнок пікселя!
На тому ж стільки бабла підняти можна...
А все решта, то таке. Поговорили і забули.
07.08.2025 18:46 Ответить
1. Догоджати Зеленському і Єрмаку!
2. Відмити побільше 💰 на закупівлях!
3. Турбота про власний гаманець!
07.08.2025 18:53 Ответить
А що ж ти не зміг це зробити на посаді Прем'єра? Чи у Міністра оборони більше повноважень та можливостей?
Тварюки брехливі! Язиком молоть - не мішки тягати. Зате створюється картина бурхливої діяльності (з нульовим результатом), призначена лише для підвищення рейтингів, а не для дій на перемогу (чи хочаб збереження) країни
07.08.2025 19:40 Ответить
 
 