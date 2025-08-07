Шмыгаль назвал приоритеты деятельности Минобороны на 2025 год
Министр обороны Денис Шмыгаль назвал ключевые задачи Минобороны на ближайшие полгода.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
Среди ключевых задач:
- Увеличение закупок украинского оружия до 50%
- Аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год
- Введение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация Сил обороны, в частности через переход на корпусную систему
- Разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы
- Улучшение управления оборонными ресурсами
- Обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine
- Продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов (Армия+, Резерв+), цифровой ТЦК
- Запуск Defense City (экосистемы для поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.
Министр подчеркнул, что все изменения должны быть максимально ощутимыми для людей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На тому ж стільки бабла підняти можна...
А все решта, то таке. Поговорили і забули.
2. Відмити побільше 💰 на закупівлях!
3. Турбота про власний гаманець!
Тварюки брехливі! Язиком молоть - не мішки тягати. Зате створюється картина бурхливої діяльності (з нульовим результатом), призначена лише для підвищення рейтингів, а не для дій на перемогу (чи хочаб збереження) країни