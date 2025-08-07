Шмыгаль назвал приоритеты деятельности Минобороны на 2025 год

Министр обороны Денис Шмыгаль назвал ключевые задачи Минобороны на ближайшие полгода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

Среди ключевых задач:

Увеличение закупок украинского оружия до 50%

Аудит договоренностей с партнерами, ритмичность финансирования, своевременное поступление военной помощи, а также формирование обновленных планов военной помощи на 2026 год

Введение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация Сил обороны, в частности через переход на корпусную систему

Разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы

Улучшение управления оборонными ресурсами

Обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в ОПК через инициативу Build with Ukraine

Продолжение цифровизации и развития цифровых продуктов (Армия+, Резерв+), цифровой ТЦК

Запуск Defense City (экосистемы для поддержки критически важных производителей ОПК) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.

Министр подчеркнул, что все изменения должны быть максимально ощутимыми для людей.

