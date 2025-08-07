Шмигаль назвав пріоритети діяльності Міноборони на 2025 рік
Міністр оборони Денис Шмигаль назвав ключові завдання Міноборони на найближчі пів року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.
Серед ключових завдань:
- Збільшення закупівель української зброї до 50%
- Аудит домовленостей з партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік
- Запровадження нових підходів до планування оборони держави й трансформація Сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему
- Розробка нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби
- Покращення управління оборонними ресурсами
- Забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine
- Продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів (Армія+, Резерв+), цифровий ТЦК
- Запуск Defense City (екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК) та масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.
Міністр підкреслив, що всі зміни мають бути максимально відчутними для людей.
На тому ж стільки бабла підняти можна...
А все решта, то таке. Поговорили і забули.
2. Відмити побільше 💰 на закупівлях!
3. Турбота про власний гаманець!
Тварюки брехливі! Язиком молоть - не мішки тягати. Зате створюється картина бурхливої діяльності (з нульовим результатом), призначена лише для підвищення рейтингів, а не для дій на перемогу (чи хочаб збереження) країни