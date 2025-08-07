УКР
Шмигаль назвав пріоритети діяльності Міноборони на 2025 рік

нарада у президента

Міністр оборони Денис Шмигаль назвав ключові завдання Міноборони на найближчі пів року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

Серед ключових завдань:

  • Збільшення закупівель української зброї до 50%
  • Аудит домовленостей з партнерами, ритмічність фінансування, своєчасне надходження військової допомоги, а також формування оновлених планів військової допомоги на 2026 рік
  • Запровадження нових підходів до планування оборони держави й трансформація Сил оборони, зокрема через перехід на корпусну систему
  • Розробка нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби
  • Покращення управління оборонними ресурсами
  • Забезпечення інтеграції України в безпекові механізми ЄС та реалізація з партнерами спільних проєктів в ОПК через ініціативу Build with Ukraine
  • Продовження цифровізації та розвитку цифрових продуктів (Армія+, Резерв+), цифровий ТЦК
  • Запуск Defense City (екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК) та масштабної грантової програми підтримки стартапів у сфері військових технологій.

Міністр підкреслив, що всі зміни мають бути максимально відчутними для людей.

