РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13280 посетителей онлайн
Новости Вступление Молдовы в ЕС Вступление Украины в ЕС
283 13

Украина и Молдова должны вместе двигаться к вступлению в ЕС, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Путь Украины и Молдовы в Европейский Союз должен быть синхронным, страны должны вместе открыть первые переговорные кластеры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что Украина и Румыния имеют общее стратегическое видение нынешней геополитической реальности. Оно заключается в том, что, во-первых, война, развязанная Россией, угрожает не только Украине, но и Румынии и всей Европе, а наша безопасность является неделимой. Во-вторых, Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО, и это является гарантией того, что мир будет устойчивым, а война не вернется.

"Путь Украины и Молдовы в Европейский Союз является так же неделимым, как и наша безопасность. Это соответствует национальным интересам Румынии. Сила и влияние украинско-молдавского единства на пути в Европейский Союз срабатывали уже неоднократно, и мы должны сохранять это единство в наиболее ответственные моменты, чтобы достичь общего успеха. Мы должны открыть первые кластеры вместе с Молдовой. Все для этого готово", - подчеркнул Сибига.

Читайте: 2027 год является конечным в подготовке Украины к вступлению в ЕС, - Стефанишина

Молдова (1908) членство в ЕС (1109) Сибига Андрей (593)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Сігіба ,ти про це дЄрмаку доклав ? він погодився ? ...
показать весь комментарий
07.08.2025 19:59 Ответить
+2
Зелька та його шобла рухаються кудись тіпа жопи, ось такі кластери. І щоб зберегти владу віслючок буде торгувати територіями, бо в нього ніхера більше нєма, ні ідей ні планів.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:41 Ответить
+2
Отакої! Тобто нас вже настільки далеко послали від ЄС, що тепер нам вступ в ЄС не світить, аж поки Молдова не підтягнеться... Почекайте, ще трохи і ЗЕлупа буде викатувати пред"яву Молдові з криками: Санду, чому ми ще не в ЄС??? Під бурхливі оплески свого імбіцильного лохторату, який буде тепер матюкати Санду за те, що Україна досі не в ЄС...
показать весь комментарий
07.08.2025 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелька та його шобла рухаються кудись тіпа жопи, ось такі кластери. І щоб зберегти владу віслючок буде торгувати територіями, бо в нього ніхера більше нєма, ні ідей ні планів.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:41 Ответить
Сибіга , ти ж не дурачок зелений , у Молдові влада не знищувала свободу слова, не встановлює диктатуру , не впарює " марафон пропаганди " за гроші платників податків в кишеню рлігархіів " кінокіт", не террорезує антикорупційні структури і ларечник ермак не керує дипломатами
показать весь комментарий
07.08.2025 20:10 Ответить
Зараз саме час силою зброї ліквідувати Придністров'я, щоб підірвати позиції проросійських сил в Молдові і закріпити проевропейський рух Молдови. А також повернути в Україну кілька десятків тисяч ухилянтів, які переховуються в Придністров'ї і поповнити бойові бригади піхотинцями!
показать весь комментарий
07.08.2025 20:47 Ответить
Геополітично - тільки так. Інакше москва проковтне Молдову не запиваючи.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:41 Ответить
Ось тут - погоджусь, що разом. Що тут що там - совок.
показать весь комментарий
07.08.2025 19:43 Ответить
Отакої! Тобто нас вже настільки далеко послали від ЄС, що тепер нам вступ в ЄС не світить, аж поки Молдова не підтягнеться... Почекайте, ще трохи і ЗЕлупа буде викатувати пред"яву Молдові з криками: Санду, чому ми ще не в ЄС??? Під бурхливі оплески свого імбіцильного лохторату, який буде тепер матюкати Санду за те, що Україна досі не в ЄС...
показать весь комментарий
07.08.2025 19:46 Ответить
Тобто дєрьмаківське правління корупцією перекинеться ще й на Молдову? Чи то просто дєрьмак підпорядкує молдовських корупціонерів та хабарників собі, виведе їх на вищі щаблі влади і ОП-ПА! Ми разом!

(сарказм)
показать весь комментарий
07.08.2025 19:49 Ответить
Сігіба ,ти про це дЄрмаку доклав ? він погодився ? ...
показать весь комментарий
07.08.2025 19:59 Ответить
Там президент то що треба,молдавани виявились таки мудрим народом,хоч маскалі хотіли всунути їм такого собі,молдавського слугу.
І вони мають шанс таки вступити,слуги-віддихають
показать весь комментарий
07.08.2025 20:09 Ответить
дурний на всю голову.Ащо в молдаванів корупція як в Україні.або ідуть бойові дії ???
показать весь комментарий
07.08.2025 20:10 Ответить
в уряді маленького цахеса -порношута , працюють 100% - маріонетки , які погодились бути , обслугою ,банди ,нахабних , цинічних злодіїв , які плюють в очі світовим лідєрам , а українців мають за дєгенератів
показать весь комментарий
07.08.2025 20:28 Ответить
Зельоні закликають Молдовську владу почати так само скажено красти, як вони?
показать весь комментарий
07.08.2025 21:01 Ответить
Міндіча їм с кірюшою і завгоспом зашліть щоб не рухалися потужно і кластерно
показать весь комментарий
07.08.2025 21:16 Ответить
 
 