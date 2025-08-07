Украина и Молдова должны вместе двигаться к вступлению в ЕС, - Сибига

Путь Украины и Молдовы в Европейский Союз должен быть синхронным, страны должны вместе открыть первые переговорные кластеры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что Украина и Румыния имеют общее стратегическое видение нынешней геополитической реальности. Оно заключается в том, что, во-первых, война, развязанная Россией, угрожает не только Украине, но и Румынии и всей Европе, а наша безопасность является неделимой. Во-вторых, Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО, и это является гарантией того, что мир будет устойчивым, а война не вернется.

"Путь Украины и Молдовы в Европейский Союз является так же неделимым, как и наша безопасность. Это соответствует национальным интересам Румынии. Сила и влияние украинско-молдавского единства на пути в Европейский Союз срабатывали уже неоднократно, и мы должны сохранять это единство в наиболее ответственные моменты, чтобы достичь общего успеха. Мы должны открыть первые кластеры вместе с Молдовой. Все для этого готово", - подчеркнул Сибига.

