2027 год является конечным в подготовке Украины к вступлению в ЕС, - Стефанишина

Бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что задача в процессе подготовки Украины к вступлению в ЕС до конца 2027 года не изменилась.

Об этом она заявила в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

"Открыть все кластеры в 2025 году. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС - до конца 2027 года", - назвала Стефанишина цели украинской власти в процессе вступления в ЕС.

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По ее словам, даже сейчас все обязательства, которые Украина на себя берет в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком конец 2027 года.

"То есть у нас есть 2025-26 год на разработку решений и 2026-27 год на принятие", - пояснила Стефанишина.

Сейчас готовится программа адаптации, где это должно быть отражено.

"У нас запущен большой проект Европейского Союза Ukraine2EU, который помогает в этом. Есть эксперты, есть методологическая база, есть наработки. И как только будут отчеты Еврокомиссии по каждому из кластеров - можно будет даже частями утверждать эту программу по каждому из направлений", - добавила бывшая вице-премьер.

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