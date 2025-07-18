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Новости Членство Украины в ЕС
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2027 год является конечным в подготовке Украины к вступлению в ЕС, - Стефанишина

Членство Украины в Евросоюзе Стеанишина назвала конечный срок

Бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что задача в процессе подготовки Украины к вступлению в ЕС до конца 2027 года не изменилась.

Об этом она заявила в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

"Открыть все кластеры в 2025 году. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС - до конца 2027 года", - назвала Стефанишина цели украинской власти в процессе вступления в ЕС.

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По ее словам, даже сейчас все обязательства, которые Украина на себя берет в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком конец 2027 года.

"То есть у нас есть 2025-26 год на разработку решений и 2026-27 год на принятие", - пояснила Стефанишина.

Сейчас готовится программа адаптации, где это должно быть отражено.

"У нас запущен большой проект Европейского Союза Ukraine2EU, который помогает в этом. Есть эксперты, есть методологическая база, есть наработки. И как только будут отчеты Еврокомиссии по каждому из кластеров - можно будет даже частями утверждать эту программу по каждому из направлений", - добавила бывшая вице-премьер.

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Автор: 

членство в ЕС (1096) Стефанишина Ольга вице-премьер (269)


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ну нарешті ви перестанете піаритися на темі яка для нас всіх закрита
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18.07.2025 12:23 Ответить
Та ладно... є достатньо тупоголових які в ще в цю байду вірять
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18.07.2025 12:35 Ответить
2025 - боремось з корупцією,
2026 - корупція бореться з нами,
2027 - підписуємо мирний меморандум.
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18.07.2025 12:38 Ответить
все ж маємо надію що цих ,,молодих квартальних менеджерів,, вже не буде при владі,судячі з тієї дічі що коло нас зараз трапляється може ж це все таки кінець цієї ганебної сторінки ******** історії??
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18.07.2025 12:48 Ответить
2019 - боремося з корупцією у предвибочих обіцянках
2020 - очолюємо корупцію
2025 - посилюємо корупцію диктатурою
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18.07.2025 12:51 Ответить
Інфа для зефілітіків зайде,їм не звикати зелайно жувати.
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18.07.2025 12:38 Ответить
Ну, ціни до еєвропейських вже підняли - невже, нарешті будет думати над європейськими зарплатами?
(всім підняти, а чиновникам знизити)
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18.07.2025 12:55 Ответить
2027 год является конечным в подготовке Источник: https://censor.net/ru/n3563970
2027-2037 период процесса вступления.
2037-2040 непосредственное вступление.
И т.д. С 2014 это читаем.
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18.07.2025 12:56 Ответить
 
 