2027 год является конечным в подготовке Украины к вступлению в ЕС, - Стефанишина
Бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что задача в процессе подготовки Украины к вступлению в ЕС до конца 2027 года не изменилась.
Об этом она заявила в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.
"Открыть все кластеры в 2025 году. Завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС - до конца 2027 года", - назвала Стефанишина цели украинской власти в процессе вступления в ЕС.
По ее словам, даже сейчас все обязательства, которые Украина на себя берет в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком конец 2027 года.
"То есть у нас есть 2025-26 год на разработку решений и 2026-27 год на принятие", - пояснила Стефанишина.
Сейчас готовится программа адаптации, где это должно быть отражено.
"У нас запущен большой проект Европейского Союза Ukraine2EU, который помогает в этом. Есть эксперты, есть методологическая база, есть наработки. И как только будут отчеты Еврокомиссии по каждому из кластеров - можно будет даже частями утверждать эту программу по каждому из направлений", - добавила бывшая вице-премьер.
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2027 - підписуємо мирний меморандум.
2020 - очолюємо корупцію
2025 - посилюємо корупцію диктатурою
(всім підняти, а чиновникам знизити)
2027-2037 период процесса вступления.
2037-2040 непосредственное вступление.
И т.д. С 2014 это читаем.