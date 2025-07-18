2027 рік є кінцевим у підготовці України до вступу в ЄС, - Стефанішина
Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що завдання в процесі підготовки України до вступу в ЄС до кінця 2027 року не змінилося.
Про це вона заявила в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.
"Відкрити всі кластери у 2025 році. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС – до кінця 2027 року", - назвала Стефанішина цілі української влади у процесі вступу до ЄС.
За її словами, навіть зараз усі зобов'язання, які Україна на себе бере в рамках переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном кінець 2027 року.
"Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення", - пояснила Стефанішина.
Наразі готується програма адаптації, де це має бути відображено.
"У нас запущений великий проєкт Європейського Союзу Ukraine2EU, який допомагає в цьому. Є експерти, є методологічна база, є напрацювання. І як тільки будуть звіти Єврокомісії по кожному з кластерів – можна буде навіть частинами затверджувати цю програму за кожним із напрямків", - додала колишня віцепремє'рка.
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Ви бачите у Олі
чакрикластери не відриваються
https://censor.net/ua/news/3563964/18-lypnya-yes-mav-vidkryty-********-klaster-peregovoriv
а як встигнути "відкрити всі кластери у 2025 році" в ЄС,
коли
1) однією ногою під слідством https://censor.net/ua/news/3563637/stefanishyna-sap-vidkryla-provadjennya-cherez-zlovjyvannya-vladoyu
2) другою - видобуваєш відносини в США https://censor.net/ua/news/3563975/stefanishyna-pro-zblyjennya-********-z-yevrosoyuzom
3) а Україна "увійшла в стратосферу" https://censor.net/ua/news/3563975/stefanishyna-pro-zblyjennya-********-z-yevrosoyuzom
Схоже в ОПі вчора новий кабмін виставлявся і Олю сьогодні ще бомбить
2026 - корупція бореться з нами,
2027 - підписуємо мирний меморандум.
2020 - очолюємо корупцію
2025 - посилюємо корупцію диктатурою
(всім підняти, а чиновникам знизити)
А у вотчині "узєлєнского" (оп) буде все "стабільність" 🐸
Хто зможе втікти, той і матиме себе га євро-ринку праці..
2027-2037 период процесса вступления.
2037-2040 непосредственное вступление.
И т.д. С 2014 это читаем.
чи колись було інакше.... гм, треба до блокнотика зазирнути.. може я шо пропустив...
Ще більше Потужних перемовин!
Скільки кластерів буде, скільки платформ та майданчиків!!
Економічний рамштайн, міграційний рамштайн, мобілізаційний рамштайн, відбудовний рамштайн, дороги-рейки-інтерсіті-бврабани рамштайн...