2027 рік є кінцевим у підготовці України до вступу в ЄС, - Стефанішина

Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що завдання в процесі підготовки України до вступу в ЄС до кінця 2027 року не змінилося.

Про це вона заявила в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

"Відкрити всі кластери у 2025 році. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС – до кінця 2027 року", - назвала Стефанішина цілі української влади у процесі вступу до ЄС.

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За її словами, навіть зараз усі зобов'язання, які Україна на себе бере в рамках переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном кінець 2027 року.

"Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення", - пояснила Стефанішина.

Наразі готується програма адаптації, де це має бути відображено.

"У нас запущений великий проєкт Європейського Союзу Ukraine2EU, який допомагає в цьому. Є експерти, є методологічна база, є напрацювання. І як тільки будуть звіти Єврокомісії по кожному з кластерів – можна буде навіть частинами затверджувати цю програму за кожним із напрямків", - додала колишня віцепремє'рка.

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