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Новини Членство України в ЄС
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2027 рік є кінцевим у підготовці України до вступу в ЄС, - Стефанішина

Членство України в Євросоюзі Стеанішина назвала кінцевий термін

Колишня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що завдання в процесі підготовки України до вступу в ЄС до кінця 2027 року не змінилося.

Про це вона заявила в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

"Відкрити всі кластери у 2025 році. Завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС – до кінця 2027 року", - назвала Стефанішина цілі української влади у процесі вступу до ЄС.

Також читайте: Стефанішина: 18-го липня мало відбутися відкриття першого кластера перемовин з ЄС, але рішення не ухвалили

За її словами, навіть зараз усі зобов'язання, які Україна на себе бере в рамках переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном кінець 2027 року.

"Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення", - пояснила Стефанішина.

Наразі готується програма адаптації, де це має бути відображено.

"У нас запущений великий проєкт Європейського Союзу Ukraine2EU, який допомагає в цьому. Є експерти, є методологічна база, є напрацювання. І як тільки будуть звіти Єврокомісії по кожному з кластерів – можна буде навіть частинами затверджувати цю програму за кожним із напрямків", - додала колишня віцепремє'рка.

Читайте: Стефанішина про завдання на новій посаді: Закупівля американської зброї та реалізація угоди про мінерали

Автор: 

членство в ЄС (1337) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (382)


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Топ коментарі
+4
2025 - боремось з корупцією,
2026 - корупція бореться з нами,
2027 - підписуємо мирний меморандум.
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18.07.2025 12:38 Відповісти
+4
Інфа для зефілітіків зайде,їм не звикати зелайно жувати.
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18.07.2025 12:38 Відповісти
+3
2019 - боремося з корупцією у предвибочих обіцянках
2020 - очолюємо корупцію
2025 - посилюємо корупцію диктатурою
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18.07.2025 12:51 Відповісти
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ну нарешті ви перестанете піаритися на темі яка для нас всіх закрита
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18.07.2025 12:23 Відповісти
Та ладно... є достатньо тупоголових які в ще в цю байду вірять
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18.07.2025 12:35 Відповісти
та не перестане
Ви бачите у Олі чакри кластери не відриваються
https://censor.net/ua/news/3563964/18-lypnya-yes-mav-vidkryty-********-klaster-peregovoriv
а як встигнути "відкрити всі кластери у 2025 році" в ЄС,
коли
1) однією ногою під слідством https://censor.net/ua/news/3563637/stefanishyna-sap-vidkryla-provadjennya-cherez-zlovjyvannya-vladoyu
2) другою - видобуваєш відносини в США https://censor.net/ua/news/3563975/stefanishyna-pro-zblyjennya-********-z-yevrosoyuzom
3) а Україна "увійшла в стратосферу" https://censor.net/ua/news/3563975/stefanishyna-pro-zblyjennya-********-z-yevrosoyuzom

Схоже в ОПі вчора новий кабмін виставлявся і Олю сьогодні ще бомбить
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18.07.2025 13:21 Відповісти
2025 - боремось з корупцією,
2026 - корупція бореться з нами,
2027 - підписуємо мирний меморандум.
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18.07.2025 12:38 Відповісти
все ж маємо надію що цих ,,молодих квартальних менеджерів,, вже не буде при владі,судячі з тієї дічі що коло нас зараз трапляється може ж це все таки кінець цієї ганебної сторінки ******** історії??
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18.07.2025 12:48 Відповісти
2019 - боремося з корупцією у предвибочих обіцянках
2020 - очолюємо корупцію
2025 - посилюємо корупцію диктатурою
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18.07.2025 12:51 Відповісти
Інфа для зефілітіків зайде,їм не звикати зелайно жувати.
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18.07.2025 12:38 Відповісти
Ну, ціни до еєвропейських вже підняли - невже, нарешті будет думати над європейськими зарплатами?
(всім підняти, а чиновникам знизити)
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18.07.2025 12:55 Відповісти
Але є н'юанс - вони будуть на підконтрольній ЄС території )))
А у вотчині "узєлєнского" (оп) буде все "стабільність" 🐸
Хто зможе втікти, той і матиме себе га євро-ринку праці..
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18.07.2025 13:12 Відповісти
2027 год является конечным в подготовке Источник: https://censor.net/ru/n3563970
2027-2037 период процесса вступления.
2037-2040 непосредственное вступление.
И т.д. С 2014 это читаем.
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18.07.2025 12:56 Відповісти
А як же обіцянка про вступ в ЄС в 2025 році?
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18.07.2025 13:04 Відповісти
НапіЗЄдєл....
чи колись було інакше.... гм, треба до блокнотика зазирнути.. може я шо пропустив...
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18.07.2025 13:10 Відповісти
А потім буде просто кругова порука цяцянок і обіцянок)))
Ще більше Потужних перемовин!
Скільки кластерів буде, скільки платформ та майданчиків!!
Економічний рамштайн, міграційний рамштайн, мобілізаційний рамштайн, відбудовний рамштайн, дороги-рейки-інтерсіті-бврабани рамштайн...
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18.07.2025 13:09 Відповісти
От буде кайф коли її назначать послицею в USA і в той же час НАБУ/CАП/суд буде обирати запобіжний захід цій панянці. Там не то шо в стратосферу в екзосферу діпкорпус увірвется.
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18.07.2025 13:16 Відповісти
У перекладі це означає, що до 2027 рок зелені виродки донищать країну, після чого ніякий ЄС не світитиме і в далекій перспективі!
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18.07.2025 13:19 Відповісти
брехливе .як і все "зелене" в Україні...
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18.07.2025 14:02 Відповісти
 
 