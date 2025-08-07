УКР
Україна і Молдова мають разом рухатись до вступу в ЄС, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Шлях України та Молдови до Європейського Союзу має бути синхронним, країни мають разом відкрити перші переговорні кластери.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зазначив, що Україна і Румунія мають спільне стратегічне бачення нинішньої геополітичної реальності. Воно полягає в тому, що, по-перше, війна, розв'язана Росією, загрожує не лише Україні, а й Румунії та всій Європі, а наша безпека є неподільною. По-друге, Україна має стати членом Європейського Союзу і НАТО, і це є гарантією того, що мир буде сталим, а війна не повернеться.

"Шлях України та Молдови до Європейського Союзу є так само неподільним, як і наша безпека. Це відповідає національним інтересам Румунії. Сила та вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово, і ми повинні зберігати цю єдність у найбільш відповідальні моменти, щоб досягти спільного успіху. Ми маємо відкрити перші кластери разом із Молдовою. Все для цього готове", - підкреслив Сибіга.

+3
Сігіба ,ти про це дЄрмаку доклав ? він погодився ? ...
07.08.2025 19:59 Відповісти
+2
Зелька та його шобла рухаються кудись тіпа жопи, ось такі кластери. І щоб зберегти владу віслючок буде торгувати територіями, бо в нього ніхера більше нєма, ні ідей ні планів.
07.08.2025 19:41 Відповісти
+2
Отакої! Тобто нас вже настільки далеко послали від ЄС, що тепер нам вступ в ЄС не світить, аж поки Молдова не підтягнеться... Почекайте, ще трохи і ЗЕлупа буде викатувати пред"яву Молдові з криками: Санду, чому ми ще не в ЄС??? Під бурхливі оплески свого імбіцильного лохторату, який буде тепер матюкати Санду за те, що Україна досі не в ЄС...
07.08.2025 19:46 Відповісти
Зелька та його шобла рухаються кудись тіпа жопи, ось такі кластери. І щоб зберегти владу віслючок буде торгувати територіями, бо в нього ніхера більше нєма, ні ідей ні планів.
07.08.2025 19:41 Відповісти
Сибіга , ти ж не дурачок зелений , у Молдові влада не знищувала свободу слова, не встановлює диктатуру , не впарює " марафон пропаганди " за гроші платників податків в кишеню рлігархіів " кінокіт", не террорезує антикорупційні структури і ларечник ермак не керує дипломатами
07.08.2025 20:10 Відповісти
Зараз саме час силою зброї ліквідувати Придністров'я, щоб підірвати позиції проросійських сил в Молдові і закріпити проевропейський рух Молдови. А також повернути в Україну кілька десятків тисяч ухилянтів, які переховуються в Придністров'ї і поповнити бойові бригади піхотинцями!
07.08.2025 20:47 Відповісти
Геополітично - тільки так. Інакше москва проковтне Молдову не запиваючи.
07.08.2025 19:41 Відповісти
Ось тут - погоджусь, що разом. Що тут що там - совок.
07.08.2025 19:43 Відповісти
Отакої! Тобто нас вже настільки далеко послали від ЄС, що тепер нам вступ в ЄС не світить, аж поки Молдова не підтягнеться... Почекайте, ще трохи і ЗЕлупа буде викатувати пред"яву Молдові з криками: Санду, чому ми ще не в ЄС??? Під бурхливі оплески свого імбіцильного лохторату, який буде тепер матюкати Санду за те, що Україна досі не в ЄС...
07.08.2025 19:46 Відповісти
Тобто дєрьмаківське правління корупцією перекинеться ще й на Молдову? Чи то просто дєрьмак підпорядкує молдовських корупціонерів та хабарників собі, виведе їх на вищі щаблі влади і ОП-ПА! Ми разом!

(сарказм)
07.08.2025 19:49 Відповісти
Сігіба ,ти про це дЄрмаку доклав ? він погодився ? ...
07.08.2025 19:59 Відповісти
Там президент то що треба,молдавани виявились таки мудрим народом,хоч маскалі хотіли всунути їм такого собі,молдавського слугу.
І вони мають шанс таки вступити,слуги-віддихають
07.08.2025 20:09 Відповісти
дурний на всю голову.Ащо в молдаванів корупція як в Україні.або ідуть бойові дії ???
07.08.2025 20:10 Відповісти
в уряді маленького цахеса -порношута , працюють 100% - маріонетки , які погодились бути , обслугою ,банди ,нахабних , цинічних злодіїв , які плюють в очі світовим лідєрам , а українців мають за дєгенератів
07.08.2025 20:28 Відповісти
Зельоні закликають Молдовську владу почати так само скажено красти, як вони?
07.08.2025 21:01 Відповісти
 
 