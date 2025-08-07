Україна і Молдова мають разом рухатись до вступу в ЄС, - Сибіга

Шлях України та Молдови до Європейського Союзу має бути синхронним, країни мають разом відкрити перші переговорні кластери.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зазначив, що Україна і Румунія мають спільне стратегічне бачення нинішньої геополітичної реальності. Воно полягає в тому, що, по-перше, війна, розв'язана Росією, загрожує не лише Україні, а й Румунії та всій Європі, а наша безпека є неподільною. По-друге, Україна має стати членом Європейського Союзу і НАТО, і це є гарантією того, що мир буде сталим, а війна не повернеться.

"Шлях України та Молдови до Європейського Союзу є так само неподільним, як і наша безпека. Це відповідає національним інтересам Румунії. Сила та вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово, і ми повинні зберігати цю єдність у найбільш відповідальні моменти, щоб досягти спільного успіху. Ми маємо відкрити перші кластери разом із Молдовою. Все для цього готове", - підкреслив Сибіга.

