Президент Словакии Пеллегрини запретил гражданам воевать в Украине
Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все заявки граждан, которые хотели отправиться на войну в Украину. Шестеро словаков намеревались присоединиться к ВСУ, еще один - воевать на стороне РФ.
Об этом сообщает издание Teraz, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, с июня 2024 года, с начала каденции Пеллегрини, в офис президента Словакии поступило 7 заявлений граждан с просьбой разрешить служить в вооруженных силах другого государства.
Так, в июле и августе 2024 года четверо граждан Словакии заявили о желании служить в Вооруженных силах Украины. Еще три заявления поступили в июле 2025 года: двое словаков попросили разрешить им воевать за Украину, а один решил стать на сторону России. Пеллегрини отклонил все из них.
"Я придерживаюсь своего обещания, что не позволю службу в иностранной армии, которая воюет или находится в конфликте", - пояснил он.
Пеллегрини добавил, что Словакия как государство-член Европейского Союза и НАТО уважает принципы международного права и поддерживает исключительно мирное решение конфликтов.
Якби хотіли,то нікого би не питались та приїхали.