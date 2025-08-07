РУС
Президент Словакии Пеллегрини запретил гражданам воевать в Украине

Словакия запретила гражданам вступать в ряды ВСУ

Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все заявки граждан, которые хотели отправиться на войну в Украину. Шестеро словаков намеревались присоединиться к ВСУ, еще один - воевать на стороне РФ.

Об этом сообщает издание Teraz, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, с июня 2024 года, с начала каденции Пеллегрини, в офис президента Словакии поступило 7 заявлений граждан с просьбой разрешить служить в вооруженных силах другого государства.

Так, в июле и августе 2024 года четверо граждан Словакии заявили о желании служить в Вооруженных силах Украины. Еще три заявления поступили в июле 2025 года: двое словаков попросили разрешить им воевать за Украину, а один решил стать на сторону России. Пеллегрини отклонил все из них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Словакии Пеллегрини анонсировал визит в Украину

"Я придерживаюсь своего обещания, что не позволю службу в иностранной армии, которая воюет или находится в конфликте", - пояснил он.

Пеллегрини добавил, что Словакия как государство-член Европейского Союза и НАТО уважает принципы международного права и поддерживает исключительно мирное решение конфликтов.

Также читайте: Украина упростила получение гражданства для иностранных военных-добровольцев

Словакия (1030) добровольцы (1198) ВСУ (6830) Петер Пелегрини (17)


О, а українці захищають позиції Європи, так сказав наш президент, а Європа наші не хоче
07.08.2025 20:31 Ответить
Після 1-ї світової війни, коли на мирній Паризькій конференції один з міністрів-розподільників територіальних втрат-надбань різними державами сказав: "Хто такі словаки??? У мене не має для них місця на карті !!!".
07.08.2025 20:38 Ответить
Потрібно запропонувати словакам, які бажають приєднатись до ЗСУ, суперспрощену процедуру набуття українського громадянства прямо на кордоні!
07.08.2025 20:43 Ответить
Так вони хотіли...
Якби хотіли,то нікого би не питались та приїхали.
07.08.2025 20:43 Ответить
добре, записали твої слова.
07.08.2025 20:44 Ответить
Юда покінчив життя самогубством - повісився «впавши сторчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось».
07.08.2025 20:48 Ответить
Думаю Пелегріні хоче дати можливість своїм громадянам також посидіти в окопі на рідній землі десь під Братиславою .Це потужне рішення!
07.08.2025 20:58 Ответить
 
 