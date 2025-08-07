Президент Словаччини Пеллегріні заборонив громадянам воювати в Україні
Президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив усі заявки громадян, які хотіли відправитися на війну в Україні. Шестеро словаків мали намір долучитися до ЗСУ, ще один –– воювати на боці РФ.
Про це повідомляє видання Teraz, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, з червня 2024 року, від початку каденції Пеллегріні, до офісу президента Словаччини надійшло 7 заяв громадян із проханням дозволити служити у збройних силах іншої держави.
Так, у липні та серпні 2024 року четверо громадян Словаччини заявили про бажання служити в Збройних силах України. Ще три заяви надійшли в липні 2025 року: двоє словаків попросили дозволити їм воювати за Україну, а один вирішив стати на бік Росії. Пеллегріні відхилив усі з них.
"Я дотримуюся своєї обіцянки, що не дозволю службу в іноземній армії, яка воює або перебуває в конфлікті", - пояснив він.
Пеллегріні додав, що Словаччина як держава-член Європейського Союзу та НАТО поважає принципи міжнародного права та підтримує виключно мирне вирішення конфліктів.
Якби хотіли,то нікого би не питались та приїхали.