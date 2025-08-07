УКР
Президент Словаччини Пеллегріні заборонив громадянам воювати в Україні

Словаччина заборонила громадян вступати до лав ЗСУ

Президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив усі заявки громадян, які хотіли відправитися на війну в Україні. Шестеро словаків мали намір долучитися до ЗСУ, ще один –– воювати на боці РФ.

Про це повідомляє видання Teraz, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, з червня 2024 року, від початку каденції Пеллегріні, до офісу президента Словаччини надійшло 7 заяв громадян із проханням дозволити служити у збройних силах іншої держави.

Так, у липні та серпні 2024 року четверо громадян Словаччини заявили про бажання служити в Збройних силах України. Ще три заяви надійшли в липні 2025 року: двоє словаків попросили дозволити їм воювати за Україну, а один вирішив стати на бік Росії. Пеллегріні відхилив усі з них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Словаччини Пеллегріні анонсував візит в Україну

"Я дотримуюся своєї обіцянки, що не дозволю службу в іноземній армії, яка воює або перебуває в конфлікті", - пояснив він.

Пеллегріні додав, що Словаччина як держава-член Європейського Союзу та НАТО поважає принципи міжнародного права та підтримує виключно мирне вирішення конфліктів.

Також читайте: Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

Словаччина (1167) добровольці (950) ЗСУ (7826) Пеллегріні Петер (17)


О, а українці захищають позиції Європи, так сказав наш президент, а Європа наші не хоче
07.08.2025 20:31 Відповісти
Після 1-ї світової війни, коли на мирній Паризькій конференції один з міністрів-розподільників територіальних втрат-надбань різними державами сказав: "Хто такі словаки??? У мене не має для них місця на карті !!!".
07.08.2025 20:38 Відповісти
Потрібно запропонувати словакам, які бажають приєднатись до ЗСУ, суперспрощену процедуру набуття українського громадянства прямо на кордоні!
07.08.2025 20:43 Відповісти
Так вони хотіли...
Якби хотіли,то нікого би не питались та приїхали.
07.08.2025 20:43 Відповісти
добре, записали твої слова.
07.08.2025 20:44 Відповісти
Юда покінчив життя самогубством - повісився «впавши сторчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось».
07.08.2025 20:48 Відповісти
Думаю Пелегріні хоче дати можливість своїм громадянам також посидіти в окопі на рідній землі десь під Братиславою .Це потужне рішення!
07.08.2025 20:58 Відповісти
 
 