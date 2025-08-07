Президент Словаччини Пеллегріні заборонив громадянам воювати в Україні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив усі заявки громадян, які хотіли відправитися на війну в Україні. Шестеро словаків мали намір долучитися до ЗСУ, ще один –– воювати на боці РФ.

Про це повідомляє видання Teraz, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, з червня 2024 року, від початку каденції Пеллегріні, до офісу президента Словаччини надійшло 7 заяв громадян із проханням дозволити служити у збройних силах іншої держави.

Так, у липні та серпні 2024 року четверо громадян Словаччини заявили про бажання служити в Збройних силах України. Ще три заяви надійшли в липні 2025 року: двоє словаків попросили дозволити їм воювати за Україну, а один вирішив стати на бік Росії. Пеллегріні відхилив усі з них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Словаччини Пеллегріні анонсував візит в Україну

"Я дотримуюся своєї обіцянки, що не дозволю службу в іноземній армії, яка воює або перебуває в конфлікті", - пояснив він.

Пеллегріні додав, що Словаччина як держава-член Європейського Союзу та НАТО поважає принципи міжнародного права та підтримує виключно мирне вирішення конфліктів.

Також читайте: Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців