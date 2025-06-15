УКР
Президент Словаччини Пеллегріні анонсував візит в Україну

пеллегріні заявив, що приїде в Україну

Президент Словаччини Петер Пеллегріні анонсував свій візит до Києва і сподівається на його "позитивний зміст".

Про це він сказав в інтервʼю STVR, інформує Цензор.НЕТ.

Пеллегріні розповів, що повідомив українського колегу Володимира Зеленського про підготовку візиту під час зустрічі з ним на саміті у Вільнюсі минулого тижня.

"Попросив українську сторону, можливо, надати якийсь зміст, щоб це не був лише візит ввічливості. Щоб ми також знайшли там якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали такий позитивний сигнал", - сказав словацький президент.

Він також позитивно оцінив перспективи розвитку України після завершення бойових дій.

"Словаччина, яка межує з Україною, яка межує з Європейським Союзом, і це дійсно може стати величезним імпульсом для усунення регіональних відмінностей у Словаччині",- додав Пеллегріні.

Читайте також: Не може бути оголошений, - Пеллегріні виступив проти проведення в Словаччині референдуму щодо зняття санкцій з РФ

Пристрели Фіцо і буде позитивний зміст.
показати весь коментар
15.06.2025 16:57 Відповісти
Додому поїде не з пустими руками, офіційно подаруємо самокат для Фіцо
показати весь коментар
15.06.2025 17:14 Відповісти
Буданов, Малюк, привітайте його знищенням транспортних вузлів перекачки нафти та газу в Унечі, в Новозибковому. Ну, відстаєте від часу!
показати весь коментар
15.06.2025 17:15 Відповісти
в Унечі і Новозибковому нема газогону і газокомпресорної станції. Там нафтоперекачувальні станції, які качають нафту, законтрактовану членами ЄС. Тому з початку року туди нічого не прилітає. Осатанній "сигнал" для фіцо по Новозибкову був наприкінці січня, коли фіцо погрожував припинити постачання електроенергії. Тоді і був відправлений цей сигнал, що буде капець всій гілці «Дружби» на її російській ділянці, і крім газу не отримаєте ще й нафту.
показати весь коментар
15.06.2025 17:41 Відповісти
нехай хоч нафту припинять качати...
показати весь коментар
15.06.2025 18:02 Відповісти
це договори Євросоюзу, тому ми не можемо хєрачити по Унечі і Новозибкову. Та навіть і по НПС "Десна" і "Аксіньїно". Зараз ми також не завдаємо ударів по НПСам на цій же куйбишеській гілці у глибині теріторії рф - у Орловській, Ліпецькій, Тамбовській та Пензенській області. Хоча було би достатньо одного-двох точних влучань у НПС "Клин-1" (53°07'49.1"N 47°33'44.9"E) у далекій Самарській області, і МНП "Дружба" зразу ж став би.
Але зараз ми не завдаємо ударів по НПСам на інших магістральних нафтопроводах, частково через дефіцит засобів ураження, а також тому що є більш приоритетні цілі.
показати весь коментар
15.06.2025 19:58 Відповісти
пєлєгріні почав відчувати нєладноє, і вирішив починати стелити соломку під свою дупу. Через пару місяців фіцо почне планувати візит дл Києва.
показати весь коментар
15.06.2025 17:16 Відповісти
От нахіба той кокот до нас?
показати весь коментар
15.06.2025 17:31 Відповісти
судячи з візиту вучича не в коня корм.
показати весь коментар
15.06.2025 17:56 Відповісти
 
 