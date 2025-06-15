Президент Словаччини Пеллегріні анонсував візит в Україну

Президент Словаччини Петер Пеллегріні анонсував свій візит до Києва і сподівається на його "позитивний зміст".

Про це він сказав в інтервʼю STVR, інформує Цензор.НЕТ.

Пеллегріні розповів, що повідомив українського колегу Володимира Зеленського про підготовку візиту під час зустрічі з ним на саміті у Вільнюсі минулого тижня.

"Попросив українську сторону, можливо, надати якийсь зміст, щоб це не був лише візит ввічливості. Щоб ми також знайшли там якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали такий позитивний сигнал", - сказав словацький президент.

Він також позитивно оцінив перспективи розвитку України після завершення бойових дій.

"Словаччина, яка межує з Україною, яка межує з Європейським Союзом, і це дійсно може стати величезним імпульсом для усунення регіональних відмінностей у Словаччині",- додав Пеллегріні.

