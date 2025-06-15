Президент Словакии Пеллегрини анонсировал визит в Украину
Президент Словакии Петер Пеллегрини анонсировал свой визит в Киев и надеется на его "позитивное содержание".
Об этом он сказал в интервью STVR, информирует Цензор.НЕТ.
Пеллегрини рассказал, что сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о подготовке визита во время встречи с ним на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе.
"Попросил украинскую сторону, возможно, предоставить какой-то смысл, чтобы это не был только визит вежливости. Чтобы мы также нашли там какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы мы послали такой позитивный сигнал", - сказал словацкий президент.
Он также положительно оценил перспективы развития Украины после завершения боевых действий.
"Словакия, граничащая с Украиной, граничащая с Европейским Союзом, и это действительно может стать огромным импульсом для устранения региональных различий в Словакии", - добавил Пеллегрини.
