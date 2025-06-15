РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7764 посетителя онлайн
Новости Пеллегрини в Украину
1 854 10

Президент Словакии Пеллегрини анонсировал визит в Украину

Пеллегрини заявил, что приедет в Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини анонсировал свой визит в Киев и надеется на его "позитивное содержание".

Об этом он сказал в интервью STVR, информирует Цензор.НЕТ.

Пеллегрини рассказал, что сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о подготовке визита во время встречи с ним на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе.

"Попросил украинскую сторону, возможно, предоставить какой-то смысл, чтобы это не был только визит вежливости. Чтобы мы также нашли там какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы мы послали такой позитивный сигнал", - сказал словацкий президент.

Он также положительно оценил перспективы развития Украины после завершения боевых действий.

"Словакия, граничащая с Украиной, граничащая с Европейским Союзом, и это действительно может стать огромным импульсом для устранения региональных различий в Словакии", - добавил Пеллегрини.

Читайте также: Не может быть объявлен, - Пеллегрини выступил против проведения в Словакии референдума по снятию санкций с РФ

Автор: 

визит (3167) Словакия (1059) Петер Пелегрини (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Пристрели Фіцо і буде позитивний зміст.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:57 Ответить
+3
Додому поїде не з пустими руками, офіційно подаруємо самокат для Фіцо
показать весь комментарий
15.06.2025 17:14 Ответить
+2
Буданов, Малюк, привітайте його знищенням транспортних вузлів перекачки нафти та газу в Унечі, в Новозибковому. Ну, відстаєте від часу!
показать весь комментарий
15.06.2025 17:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пристрели Фіцо і буде позитивний зміст.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:57 Ответить
Додому поїде не з пустими руками, офіційно подаруємо самокат для Фіцо
показать весь комментарий
15.06.2025 17:14 Ответить
Буданов, Малюк, привітайте його знищенням транспортних вузлів перекачки нафти та газу в Унечі, в Новозибковому. Ну, відстаєте від часу!
показать весь комментарий
15.06.2025 17:15 Ответить
в Унечі і Новозибковому нема газогону і газокомпресорної станції. Там нафтоперекачувальні станції, які качають нафту, законтрактовану членами ЄС. Тому з початку року туди нічого не прилітає. Осатанній "сигнал" для фіцо по Новозибкову був наприкінці січня, коли фіцо погрожував припинити постачання електроенергії. Тоді і був відправлений цей сигнал, що буде капець всій гілці «Дружби» на її російській ділянці, і крім газу не отримаєте ще й нафту.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:41 Ответить
нехай хоч нафту припинять качати...
показать весь комментарий
15.06.2025 18:02 Ответить
це договори Євросоюзу, тому ми не можемо хєрачити по Унечі і Новозибкову. Та навіть і по НПС "Десна" і "Аксіньїно". Зараз ми також не завдаємо ударів по НПСам на цій же куйбишеській гілці у глибині теріторії рф - у Орловській, Ліпецькій, Тамбовській та Пензенській області. Хоча було би достатньо одного-двох точних влучань у НПС "Клин-1" (53°07'49.1"N 47°33'44.9"E) у далекій Самарській області, і МНП "Дружба" зразу ж став би.
Але зараз ми не завдаємо ударів по НПСам на інших магістральних нафтопроводах, частково через дефіцит засобів ураження, а також тому що є більш приоритетні цілі.
показать весь комментарий
15.06.2025 19:58 Ответить
пєлєгріні почав відчувати нєладноє, і вирішив починати стелити соломку під свою дупу. Через пару місяців фіцо почне планувати візит дл Києва.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:16 Ответить
От нахіба той кокот до нас?
показать весь комментарий
15.06.2025 17:31 Ответить
судячи з візиту вучича не в коня корм.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:56 Ответить
 
 