Президент Словакии Пеллегрини анонсировал визит в Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини анонсировал свой визит в Киев и надеется на его "позитивное содержание".

Об этом он сказал в интервью STVR, информирует Цензор.НЕТ.

Пеллегрини рассказал, что сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о подготовке визита во время встречи с ним на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе.

"Попросил украинскую сторону, возможно, предоставить какой-то смысл, чтобы это не был только визит вежливости. Чтобы мы также нашли там какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы мы послали такой позитивный сигнал", - сказал словацкий президент.

Он также положительно оценил перспективы развития Украины после завершения боевых действий.

"Словакия, граничащая с Украиной, граничащая с Европейским Союзом, и это действительно может стать огромным импульсом для устранения региональных различий в Словакии", - добавил Пеллегрини.

Читайте также: Не может быть объявлен, - Пеллегрини выступил против проведения в Словакии референдума по снятию санкций с РФ