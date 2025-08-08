РУС
Трамп использует экономическую мощь США, чтобы остановить войну в Украине, - Госдеп США

брюс,Президент США Дональд Трамп будет использовать экономическую мощь Штатов для достижения результатов в переговорах.

Президент США Дональд Трамп использует экономическую мощь США для достижения результатов в переговорах, поэтому Украина и Россия обе должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала в соцсети Х пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе - один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт", - говорится в заметке.

Брюс отметила, что Трамп - "очень терпеливый" и "делает то, что говорит".

"Существуют, такие механизмы, как тарифы или дополнительные санкции, если хотите, в отношении тех, кто покупает российскую нефть, потому что экономика России идет на спад. Это будет долгая война, и эта динамика повредит им", - говорит Брюс.

Пресс-секретарь отметила, что Трамп четко понимает экономическую мощь США и методы, которые он может использовать.

"Если президент считает, что стоит потратить время, чтобы донести это до общественности, он это сделает", - отметила она.

+6
Маразм від сраного держдепу. сша в дупі.
08.08.2025 07:11 Ответить
+5
Розповідають маячню за маячнею,аби тільки знівелювати нікчемність рудого вишкребка який на гачку у *****.
08.08.2025 06:52 Ответить
+4
Такі потужні, що бояться однієї кацапської кінської сили.
08.08.2025 06:43 Ответить
Ще одне потужне...
08.08.2025 06:43 Ответить
08.08.2025 06:43 Ответить
Ніхто там нічого не боїться.Вони там усі в договорняках.Україну зливають.
08.08.2025 08:01 Ответить
потужна потужність... от як має активізуватись Україна в цьому маренні?...
08.08.2025 06:46 Ответить
Ответ очевиден.Эту администрацию сша
устроит любой вариант мира ,а желательный самый быстрый
08.08.2025 07:03 Ответить
А як ви хотіли? Зеленський недієздатний, перговори будуть між США і рф. Україна не сторона переговорів і тому її інтереси нікого не цікавлять. Ви зробили це разом. Краще хай буде так, ніж тупий пісюаніст влізе в переговори, знову все поламає і війна ще продовжиться на 5-10 років.
08.08.2025 08:13 Ответить
Война и так продолжиться через несколько лет если пойти на уступки и дать раше то чего она хочет.Разница небольшая. Ну поживешь ты годик-другой спокойно с иллюзией мира,а потом все по новой и даже хуже
08.08.2025 09:01 Ответить
Вигнати зеленого виродка наразі задача більш приорітетна ніж закінчення війни. Ця тварина нанесла шкоди, більше ніж путінська армія. Воювати на 2 фронти неможливо. Особисто я впевнений, що зеленський це каталізатор війни, і коля ця мерзота зникне, разом з ним зникне і загроза. Звісно, якщо мутрий наріт не викине черговий номер і не вибере якогось усіка, або бойка, або прости господі, єрмака. Тоді вихід буде лише один. Тікати.
08.08.2025 09:21 Ответить
Брехня!! Trumpussy використовує власну єкономічну потужність для прихованої підтримки агресії рф проти України.
08.08.2025 06:48 Ответить
08.08.2025 06:52 Ответить
А де ж та гонка озброєнь?((
08.08.2025 06:54 Ответить
Україна та Росія обидві повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт.

Це що таке?
08.08.2025 06:54 Ответить
Маразм від сраного держдепу. сша в дупі.
08.08.2025 07:11 Ответить
Клас, Україну грабанув на надра, кацапам перекрив сировину та має з цього гешефт. Ракети,шахеди, каби, рзсо, по Україні щоденно, наступ років не припиняється. Поки що ,виходить, що Трамп використовує економічну потужність Америки щоб постерв'ятничати та помародерити на війні. Звичайно, це його суверенне право, але ж потрібно називати речі своїми іменами правильно.
08.08.2025 07:12 Ответить
Ну звичайно використає Трамп. Особисто. Як з Індією, котра сказала, що клала великий і товстий на Трампона.
08.08.2025 07:13 Ответить
Якби він сказав, що Swift Індії відключать за фінансування війни росії проти України, то може б якось більше це ефекту мало, а так, Індія може і через Китай російську нафту купляти, в обхід санкцій, як на мене.
08.08.2025 07:27 Ответить
Хай цей крутий хлопець скаже, як повинна активізуватись Україна? Цей тупий ніби стоїть над конфліктом, замість того, щоб захищати Україну від нападника.
08.08.2025 07:14 Ответить
Теммі,ти не в темі.
08.08.2025 08:56 Ответить
Держдеп, у нас не конфлікт, а агресія Росії. Включіть мізки і протріть очі. Хто повинен і куди активізуватись?
08.08.2025 08:58 Ответить
Значить можна забути про "потужні санкції "
08.08.2025 09:11 Ответить
 
 