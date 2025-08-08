Трамп использует экономическую мощь США, чтобы остановить войну в Украине, - Госдеп США
Президент США Дональд Трамп использует экономическую мощь США для достижения результатов в переговорах, поэтому Украина и Россия обе должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала в соцсети Х пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
"Президент Трамп продолжает работать над прекращением российско-украинской войны. Использование экономической мощи Америки для достижения результатов в переговорном процессе - один из многих его вариантов. Обе стороны должны активизироваться, чтобы полностью остановить конфликт", - говорится в заметке.
Брюс отметила, что Трамп - "очень терпеливый" и "делает то, что говорит".
"Существуют, такие механизмы, как тарифы или дополнительные санкции, если хотите, в отношении тех, кто покупает российскую нефть, потому что экономика России идет на спад. Это будет долгая война, и эта динамика повредит им", - говорит Брюс.
Пресс-секретарь отметила, что Трамп четко понимает экономическую мощь США и методы, которые он может использовать.
"Если президент считает, что стоит потратить время, чтобы донести это до общественности, он это сделает", - отметила она.
устроит любой вариант мира ,а желательный самый быстрый
Це що таке?