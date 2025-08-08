Трамп використовує економічну потужність США, щоб зупинити війну в Україні, - Держдеп США

Президент США Дональд Трамп використовує економічну потужність США для досягнення результатів у переговорах, тож Україна та Росія обидві повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у соцмережі Х речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Президент Трамп продовжує працювати над припиненням російсько-української війни. Використання економічної потужності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі – один із багатьох його варіантів. Обидві сторони повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт", - йдеться в дописі.

Брюс зазначила, що Трамп "дуже терплячий" та "робить те, що говорить".

"Існують, такі механізми, як тарифи чи додаткові санкції, якщо хочете, щодо тих, хто купує російську нафту, тому що економіка Росії йде на спад. Це буде довга війна, і ця динаміка зашкодить їм", - каже Брюс.

Речниця зазначила, що Трамп чітко розуміє економічну потужність США і методи, які він може використовувати.

"Якщо президент вважає, що варто витратити час, щоб донести це до громадськості, він це зробить", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білий дім веде роботу над зустріччю Трампа, Зеленського та Путіна, - ЗМІ