Трамп використовує економічну потужність США, щоб зупинити війну в Україні, - Держдеп США

брюс,Президент США Дональд Трамп буде використовувати економічну потужність Штатів для досягнення результатів у переговорах.

Президент США Дональд Трамп використовує економічну потужність США для досягнення результатів у переговорах, тож Україна та Росія обидві повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала у соцмережі Х речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Президент Трамп продовжує працювати над припиненням російсько-української війни. Використання економічної потужності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі – один із багатьох його варіантів. Обидві сторони повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт", - йдеться в дописі.

Брюс зазначила,  що Трамп "дуже терплячий" та "робить те, що говорить".

"Існують, такі механізми, як тарифи чи додаткові санкції, якщо хочете, щодо тих, хто купує російську нафту, тому що економіка Росії йде на спад. Це буде довга війна, і ця динаміка зашкодить їм", - каже Брюс.

Речниця зазначила, що Трамп чітко розуміє економічну потужність США і методи, які він може використовувати.

"Якщо президент вважає, що варто витратити час, щоб донести це до громадськості, він це зробить", - зазначила вона.

+4
Розповідають маячню за маячнею,аби тільки знівелювати нікчемність рудого вишкребка який на гачку у *****.
08.08.2025 06:52 Відповісти
+3
Маразм від сраного держдепу. сша в дупі.
08.08.2025 07:11 Відповісти
+2
Такі потужні, що бояться однієї кацапської кінської сили.
08.08.2025 06:43 Відповісти
Ще одне потужне...
08.08.2025 06:43 Відповісти
Такі потужні, що бояться однієї кацапської кінської сили.
08.08.2025 06:43 Відповісти
потужна потужність... от як має активізуватись Україна в цьому маренні?...
08.08.2025 06:46 Відповісти
Ответ очевиден.Эту администрацию сша
устроит любой вариант мира ,а желательный самый быстрый
08.08.2025 07:03 Відповісти
Брехня!! Trumpussy використовує власну єкономічну потужність для прихованої підтримки агресії рф проти України.
08.08.2025 06:48 Відповісти
08.08.2025 06:52 Відповісти
А де ж та гонка озброєнь?((
08.08.2025 06:54 Відповісти
Україна та Росія обидві повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт.

Це що таке?
08.08.2025 06:54 Відповісти
08.08.2025 07:11 Відповісти
Клас, Україну грабанув на надра, кацапам перекрив сировину та має з цього гешефт. Ракети,шахеди, каби, рзсо, по Україні щоденно, наступ років не припиняється. Поки що ,виходить, що Трамп використовує економічну потужність Америки щоб постерв'ятничати та помародерити на війні. Звичайно, це його суверенне право, але ж потрібно називати речі своїми іменами правильно.
08.08.2025 07:12 Відповісти
Ну звичайно використає Трамп. Особисто. Як з Індією, котра сказала, що клала великий і товстий на Трампона.
08.08.2025 07:13 Відповісти
Якби він сказав, що Swift Індії відключать за фінансування війни росії проти України, то може б якось більше це ефекту мало, а так, Індія може і через Китай російську нафту купляти, в обхід санкцій, як на мене.
08.08.2025 07:27 Відповісти
Хай цей крутий хлопець скаже, як повинна активізуватись Україна? Цей тупий ніби стоїть над конфліктом, замість того, щоб захищати Україну від нападника.
08.08.2025 07:14 Відповісти
 
 